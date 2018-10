Strafverfahren eingeleitet Schüler kündigt Amokalarm an - um einen Tag frei zu bekommen

Ein Schüler aus Pegnitz (Lkr. Bayreuth) hat mit einem Zettel in der Schultoilette einen vermeintlichen Amokalarm angekündigt. Er spekulierte nach Angaben der Polizei vom Donnerstag darauf, dass der Unterricht an dem Tag ausfällt. Der genaue Wortlaut: "Alle Lehrer sind kacke! Ich freue mich schon auf den Amokalarm am Donnerstag in der zweiten Stunde." Eine Schülerin fand den Zettel am Dienstag und informierte die Schulleitung, die wiederum die Polizei alarmierte.