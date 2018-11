Bamberg/Nürnberg - Bei der Kontrolle in Höhe Forchheim kam heraus, dass sie mit drei Haftbefehlen wegen Körperverletzung gesucht wurde. Die Frau wollte noch im fahrenden Zug fliehen, wurde aber nach nur wenigen Metern von weiteren Polizisten festgenommen. Sie beleidigte die Beamten und biss einem Bundespolizisten so fest in den Arm, dass dieser danach dienstunfähig war. In der Hosentasche der Frau wurde ein Messer gefunden.