Wörth - Am Donnerstagabend ist es auf der MÜ22 in Wörth (Lkr. Mühldorf) zu einem heftigen Unfall gekommen. Ein 56-Jähriger kam dabei aufgrund der schlechten Witterungsverhältnisse auf die Gegenfahrbahn und fuhr dabei frontal in das Auto eines 23-Jährigen.