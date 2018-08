Warum lieben die Leute, und nicht nur die VIPs, seine Kleidung? "Wir sind zu 100 Prozent alpiner Lifestyle. Wir sind Mode, Sport und Tracht in einem. Wir haben unsere eigene DNA und verbinden Tradition und Moderne. In dieser Nische fühlen wir uns richtig wohl. Unser Ziel ist es, nicht nur den Gipfel zu erreichen, sondern Spuren zu hinterlassen", sagte Klemera, der das Label im Jahr 1995 gründete und Hauptgesellschafter ist.

Bei musikalischer Unterhaltung am E-Piano von Musikerin Katharina Königsfeld sowie italienischen Drinks und Fingerfood feierten außerdem: Uschi Grote (Uschi Grote Store), Katrin Schlechter (Kitz Sport), Bianca P. Stöckl (Gästemagazin Kirchberg), Carsten und Claudia Schulze (Lebensräume Kitzbühel), Jennifer Born (Fräulein Kitz), Maximilian Weichler (Zacapa Rhum), Paul Oberrauch (Living Kitzbühel), Sylvia Arpino, Iris Dahan (Kitz Magazin), Alexandra Schenk, Alexander Kottmayer (Well Done) und viele mehr.