Store-Eröffnung in der Theatinerstraße Neues Image bei Massimo Dutti in München

In diesem Store präsentiert Massimo Dutti nicht nur das neue Interieur-Konzept, sondern bestärkt auch sein Engagement in der Zusammenarbeit mit Künstlern und besonderen Marken. Unter anderem hat der bekannte belgische Blumenkünstler Thierry Boutemy eine exquisite botanische Installation geschaffen. Die in München geborene und aktuell in London lebende Künstlerin und Keramikerin Natalie Loher hat in der Filiale eine anspruchsvolle Inszenierung erschaffen, welche Kunst mit Mode verbindet.