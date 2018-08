"Stolze" Tante teilt Bild Otlile Mabuse: So viel verrät sie über Motsis Baby

Otlile Mabuse (28) ist "so stolz" auf ihre Schwester Motsi Mabuse (37). Der Grund: Die 37-jährige "Let's Dance"-Jurorin hat am Montag ihr erstes Kind zur Welt gebracht. "Die schönste Woche, die es je gab", schrieb Otlile, die selbst am heutigen Mittwoch Geburtstag feiert, auf Instagram. Dazu teilte die Tänzerin ein Bild von der kleinen Hand ihrer Nichte.