15.21 Uhr: Wegen Kindern am Gleis zwischen München Leuchtenbergring und München-Berg am Laim kommt es auf der Stammstrecke und im Gesamtnetz zu Beeinträchtigungen. Die S-Bahnen werden derzeit zurückgehalten und warten die Dauer der Streckensperrung ab. Bitte rechnen Sie mit Verspätungen und Teilausfällen.

14.22 Uhr: Wegen einer technischen Störung am Gleis kommt es auf der Linie S 6 Richtung Tutzing zu Beeinträchtigungen. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von bis zu 15 Minuten. Zudem kann es zu kurzfristigen Teilausfällen kommen.

14.05 Uhr: Wegen der Blade Night kommt es heute zwischen 15 und voraussichtlich 16 Uhr bei den MVG-Buslinien 53, 62 und 134 teilweise zu erheblichen Beeinträchtigungen. Einige Buslinien müssen umgeleitet oder zeitweise eingestellt werden, außerdem können einzelne Haltestellen nicht bedient werden. Um möglichst rasch reagieren zu können und die Einschränkungen für unsere Fahrgäste so gering wie möglich zu halten, werden die entsprechenden Maßnahmen kurzfristig vor Ort - je nach aktueller Situation - veranlasst. Geplant sind folgende Maßnahmen: Bus 53 - zeitweise entfallen die (H) Bergmannstraße bis Margaretenplatz. In Richtung Aidenbachstraße bedienen die Busse die (H) Kazmairstraße wie die Linie 63 (>Forstenrieder Allee). In Ri. Münchner Freiheit bedienen die Busse die (H) Am Harras wie die Linie 53 (>Aidenbachstraße). Bus 62 - zeitweise entfallen die (H) Herzog-Ernst-Platz bis Tumblingerstraße. In Richtung Ostbahnhof bedienen die Busse die (H) Baumgartnerstraße wie die Linie 134 (>Fürstenried West). Bus 134 - zeitweise entfallen die (H) Herzog-Ernst-Platz bis Theresienhöhe. In Richtung Theresienhöhe bedienen die Busse die (H) Baumgartnerstraße wie die Linie 62 (>Rotkreuzplatz). Zusätzlich wird in Richtung Fürstenried West die (H) Heimeranplatz bedient (Halt der Linie 62>Ostbahnhof).

13.24 Uhr: Wegen einer Störung an einem Bahnübergang bei Unterföhring kommt es auf der Linie S 8 in Richtung Flughafen München zu Beeinträchtigungen. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von bis zu 15 Minuten. Zudem kann es zu kurzfristigen Teilausfällen kommen.

Störungsmeldungen vom 7. Juni

17:16 Uhr: Wegen einer vorangegangenen technischen Störung an einem Fahrzeug an der Station Isartor kommt es auf der Stammstrecke zu Verzögerungen von bis zu 10 Minuten. Auch kann es kurzfristig zu Teilausfällen kommen.

17:05 Uhr: Die Störung an einem Signal wurde behoben und die Betriebslage im Bereich Tutzing hat sich weitestgehend normalisiert. Es kommt somit zu keinen nennenswerten Einschränkungen mehr.

16:54 Uhr: Der Feuerwehreinsatz ist beendet und die S-Bahnen halten wieder an der Station München Hbf (tief). Es kommt jedoch noch zu Folgeverzögerungen von bis zu 10 Minuten. Auch kann es kurzfristig zu Teilausfällen kommen.

16.37 Uhr: Aufgrund eines Feuerwehreinsatzes halten die S-Bahnen auf der Stammstrecke derzeit nicht an der Station München Hbf (tief)).

16.12 Uhr: Aufgrund einer vorangegangenen Störung an einem Signal kommt es auf der Linie S2 zwischen Dachau und Altomünster noch zu Folgeverzögerungen. Auch kann es kurzfristig zu Teilausfällen kommen.

15.42 Uhr: Nach einer vorangegangenen Störung an einem Signal normalisiert sich die Verkehrslage auf der Linie S2 wieder.

15.05 Uhr: Auf den Linien U2 und U6 kommt es vereinzelt zu Ausfällen und Verspätungen.

14.58 Uhr: Aufgrund einer Störung an einem Signal kommt es auf der Linie S6 im Bereich Tutzing zu Verzögerungen und Teilausfällen.

14.34 Uhr: Nach einer bereits behobenen technischen Störung an einem Signal auf der Linie S2 kommt es im Bereich Petershausen noch zu Folgeverzögerungen von bis zu 15 Minuten.

12.41 Uhr: Die Reperaturarbeiten an der Weiche sind beendet. Die Verkehrslage normalisiert sich.

11.18 Uhr: Wegen kurzfristiger Reparaturarbeiten an einer Weiche in Berg am Laim kann es auf den Linien S2, S4 und S6 zu Verzögerungen und vorzeitigen Zugwenden kommen.

08.28 Uhr: Die technische Störung an einem Signal am Stachus ist behoben, und die Verkehrslage auf der Stammstrecke Richtung München-Pasing beruhigt sich wieder.

07.27 Uhr: Wegen einer Signalstörung am Stachus kommt es auf der Stammstrecke in Richtung Pasing derzeit zu Beeinträchtigungen. Die Bahn meldet Verzögerungen von bis zu zehn Minuten. Auch kann es kurzfristig zu vorzeitigen Zugwenden, Zugausfällen und Umleitungen von Zügen kommen.

Störungsmeldungen vom 6. Juni

21.04 Uhr: Die Instandsetzungsarbeiten im Bahnhof München-Giesing wurden beendet und die Verkehrslage hat sich normalisiert.

17.55 Uhr: Wegen eines Polizeieinsatzes im Bereich Corneliusbrücke kommt es bei den genannten Bus- und Tramlinien zu Beeinträchtigungen. "Es ist mit Verspätungen sowie vereinzelten Fahrzeugausfällen und vorzeitigen Wendungen zu rechnen", informiert die MVG. Linie 132: ab Röcklplatz - Fraunhoferstraße - Müllerstraße zum Isartor in beiden Richtungen. Linie 62/52 ab Mariahilfplatz - Fraunhoferstraße - Müllerstraße zum Viktualienmarkt in beiden Richtungen

Die Behinderung wird laut MVG noch bis 19 Uhr dauern. "Bitte achten Sie auch auf Lautsprecherdurchsagen und Lauftextinformationen an den Haltestellen."

13.28 Uhr: Wegen kurzfristiger Instandsetzungsarbeiten im Bahnhof München-Giesing kann es bei den S-Bahnen der Linien S 3 und S 7 zu Verzögerungen von fünf bis zehn Minuten kommen.

12.10 Uhr: Nach einer vorangegangenen Fahrzeugstörung in Moosach verkehrt die S1 ohne an der Hackerbrücke zu halten. Ab folgender S-Bahn verkehrt die Linie S 1 wieder auf dem Regelweg durch die Stammstrecke:



S 1 München Ost Abfahrt 12:55 Uhr - Freising Ankunft 13:44 Uhr - Flughafen Ankunft 13:46 Uhr

S 1 Lohhof Abfahrt 12:10 Uhr - München Ost Ankunft 12:46 Uhr

Störungsmeldungen vom 5. Juni

23.17 Uhr: Die technische Störung an einer Weiche im Bereich Riem ist behoben. Mit Folgeverzögerungen ist zu rechnen.

23.01 Uhr: Die S-Bahnen der Linie S 2 verkehren wieder auf dem Regelweg durch die Stammstrecke. Aufgrund einer technischen Störung an einer Weiche im Bereich Riem kommt es auf der Linie S 2 weiterhin zu Beeinträchtigungen. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von bis zu zehn Minuten.

22.07 Uhr: Die technische Störung an einer Weiche in Berg am Laim konnte behoben werden. Die S-Bahnen der Linien S 4 und S 6 verkehren wieder auf dem Regelweg durch die Stammstrecke. Aufgrund einer technischen Störung an einer Weiche im Bereich Riem kommt es auf der Linie S 2 weiterhin zu Beeinträchtigungen. Die S-Bahnen der Linie S 2 aus Richtung Erding werden zwischen Riem und Obermenzing umgeleitet und die Stammstrecke wird nicht angefahren. Die Halte Berg am Laim und Leuchtenbergring entfallen, der Halt in München Ost bleibt bestehen. Die S-Bahnen der Linie S 2 in Richtung Erding verkehren auf dem Regelweg durch die Stammstrecke.

21.24 Uhr: Die technische Störung an einer Weiche in Berg am Laim wurde behoben, und die Verkehrslage hat sich weitestgehend normalisiert.

21.18 Uhr: Die technische Störung an einer Weiche in Berg am Laim - die S-Bahnen der Linien S 2, S 4 und S 6 verkehren wie folgt: Die S-Bahnen der Linie S 6 verkehren in beiden Richtungen wieder regulär durch die Stammstrecke. Die S-Bahnen der Linie S 2 aus Richtung Erding werden zwischen Riem und Obermenzing umgeleitet und die Stammstrecke wird nicht angefahren. Die Halte Berg am Laim und Leuchtenbergring entfallen, der Halt in München Ost bleibt bestehen. Die S-Bahnen der Linie S 2 Petershausen/Altomünster - Erding verkehren auf dem Regelweg durch die Stammstrecke Die S-Bahnen der Linie S 4 in bzw. aus Richtung Geltendorf beginnen/enden am Münchner Hbf, Gleis 27-36. Der Halt München-Hackerbrücke entfällt.

20.33 Uhr: Die technische Störung an einer Weiche in Berg am Laim ist erneut aufgetreten, die S-Bahnen der Linien S 4 und S 6 verkehren wie folgt: Die S-Bahnen der Linie S 4 in bzw. aus Richtung Geltendorf beginnen/enden am Münchner Hbf, Gleis 27-36. Der Halt München-Hackerbrücke entfällt. Die S-Bahne der Linie S 6 aus Richtung Grafing verkehren bis Trudering und enden dort vorzeitig. Die S-Bahnen der Linie S 6 aus Richtung Starnberg verkehren bis zum Leuchtenbergring und enden vorzeitig.

20.12 Uhr: Die technische Störung an einer Weiche in Berg am Laim ist erneut aufgetreten, die S-Bahnen der Linie S 4 verkehren wie folgt: Die S-Bahnen der Linie S 4 in bzw. aus Richtung Geltendorf beginnen/enden am Münchner Hbf, Gleis 27-36. Der Halt München-Hackerbrücke entfällt.

19.57 Uhr: Wegen der technischen Störung an einer Weiche in Berg am Laim ist im gesamten S-Bahnnetz weiterhin mit Verzögerungen zu rechnen. Auch kann es kurzfristig zu Zugausfällen kommen.

19.52 Uhr: Die technische Störung an einer Weiche in Berg am Laim ist erneut aufgetreten, die S-Bahnen der Linie S 2 verkehren wie folgt: Die S-Bahnen der Linie S 2 aus Richtung Erding werden zwischen Riem und Obermenzing umgeleitet und die Stammstrecke wird nicht angefahren. Die Halte Berg am Laim und Leuchtenbergring entfallen, der Halt in München Ost bleibt bestehen. Die S-Bahnen der Linie S 2 Petershausen/Altomünster - Erding verkehren auf dem Regelweg durch die Stammstrecke. Es ist mit Verzögerungen von bis zu 20 Minuten zu rechnen.

18.45 Uhr: Die U-Bahn-Linien U 4 und U 5 verkehren wieder störungsfrei - in der nächsten Zeit kann es noch zu Unregelmäßigkeiten kommen.

17.54 Uhr: Die technische Störung an einer Weiche in Berg am Laim ist erneut aufgetreten, die S-Bahnen der Linie S 2 verkehren wie folgt: Die S-Bahnen der Linie S 2 aus Richtung Erding werden zwischen Riem und Obermenzing umgeleitet und die Stammstrecke wird nicht angefahren. Die Halte Berg am Laim und Leuchtenbergring entfallen, der Halt in München Ost bleibt bestehen. Die S-Bahnen der Linie S 2 Petershausen/Altomünster - Erding verkehren auf dem Regelweg durch die Stammstrecke. Es ist mit Verzögerungen von bis zu 20 Minuten zu rechnen.

17.50 Uhr: Bei den U-Bahn-Linien U 4 und U 5 kommt es derzeit zu Beeinträchtigungen. Es ist mit Verspätungen und vereinzelten Zugausfällen zu rechnen.

17.39 Uhr: Die technische Störung an einer Weiche in Berg am Laim ist soweit behoben worden - der S-Bahnverkehr läuft wieder. Allerdings ist im gesamten S-Bahnnetz noch mit Verzögerungen von bis zu 20 Minuten zu rechnen. Auch kann es kurzfristig zu Zugausfällen kommen. Die S-Bahnen des Zehn-Minuten-Takts der S 4 Ebersberg und S 8 Germering-Unterpfaffenhofen entfallen. Die S-Bahnen der Linie S 20 München-Pasing – Höllriegelskreuth entfallen ebenfalls.

17.30 Uhr: Wegen einer technischen Störung an einer Weiche in Berg am Laim verkehren die S-Bahnen der Linie S 2 aus Richtung Erding abweichend der regulären Linienführung: Die S-Bahnen der Linie S 2 aus Richtung Erding werden zwischen Riem und Obermenzing umgeleitet und die Stammstrecke wird nicht angefahren. Die Halte Berg am Laim und Leuchtenbergring entfallen, der Halt in München Ost bleibt bestehen. Die S-Bahnen der Linie S 2 Petershausen/Altomünster - Erding verkehren auf dem Regelweg durch die Stammstrecke. Die S-Bahnen des Zehn-Minuten-Takts der Linie S 2 Altomünster/Dachau – Erding entfallen. Es ist noch mit Verzögerungen von bis zu 20 Minuten zu rechnen.

16.28 Uhr: Wegen einer technischen Störung an einer Weiche kommt es im Bereich Berg am Laim zu erheblichen Beeinträchtigungen. DB Fahrscheine werden für die Dauer der Störung auch in den Verkehrsmitteln der MVG (U-Bahn, Bus, Tram) anerkannt. Die S-Bahnen fahren folgendermaßen:

Die S-Bahnen der Linie S 2 Petershausen/Altomünster - Erding verkehren auf dem Regelweg durch die Stammstrecke.

Die S-Bahnen der Linie S 2 aus Richtung Erding werden zwischen Riem und Obermenzing umgeleitet und die Stammstrecke wird nicht angefahren. Der Halt in München Ost bleibt bestehen.

Die S-Bahnen der Linie S 4 in bzw. aus Richtung Geltendorf beginnen/enden am Münchner Hbf, Gleis 27-36. Der Halt München-Hackerbrücke entfällt.

Die S-Bahnen der Linie S 6 in bzw. aus Richtung Ebersberg beginnen/enden in Trudering. Alternativ können Sie auf die U 2 Messestadt Ost bis Trudering ausweichen.

Die S-Bahnen der Linie S 6 in bzw. aus Richtung Tutzing beginnen/enden am Leuchtenbergring.

Reisende in Richtung Kreuzstraße nutzen bitte die Linie S 3 Holzkirchen bis München Giesing und steigen dort um.

Die S-Bahnen des 10-Minuten-Takts der Linien S 2 Altomünster/Dachau – Erding und S 4 Ebersberg entfallen.

Die S-Bahnen der Linie S 20 München-Pasing – Höllriegelskreuth entfallen.

Störungsmeldungen vom 4. Juni

17.30 Uhr: Wegen einer Fahrzeugstörung im Bereich Barthstr. ist der Linienweg zwischen Hermann-Lingg-str. und Agners-Bernauer-Str. der Linien 18 und 19 derzeit unterbrochen. In diesem Abschnitt verkehren in Kürze kostenlose SEV-Taxis.

16.52 Uhr: Die technische Störung an einer Weiche, die die S2 beeinträchtigte ist behoben.

16.29 Uhr: Wegen eines defekten Zuges im Bereich Petuelring kommt es auf der Linie U3 zu erheblichen Einschränkungen. Der Streckenabschnitt Scheidplatz bis Olympiazentrum kann derzeit in beiden Richtungen nur von einem Pendelzug mit stark eingeschränkter Kapazität befahren werden.

14.28 Uhr: Auf der Linie U3 ist zwischen Scheidplatz und Oberwiesenfeld augrund eines Feuerwehreinsatzes kein Zugverkehr möglich. Ersatzbusse sind im Einsatz. Die Buslinien 141, 142 und 144 sind ebenfalls betroffen. Die Behinderung wir bis mindestens 15 Uhr andauern.

13.47 Uhr: Augrund einer technischen Störung an einer Weiche kommt es auf den Linie S2 zu Beeinträchtigungen. Die S2 wird die Stammstrecke nicht anfahren und zwischen Riem und Obermenzing umgeleitet. Berg am Laim und Leuchtenbergring entfallen. Die Linie S2 Petershausen-Erding verkehrt auf dem Regelweg durch die Stammstrecke.

11.08 Uhr: Wegen einer Signalstörung am Rosenheimer Platz kommt es auf der Stammstrecke in Richtung Ostbahnhof zu Beeinträchtigungen. Fahrgäste müssen sich auf Verzögerungen von bis zu 20 Minuten einstellen. Auch kann es kurzfristig zu vorzeitigen Zugwenden kommen.

Die S-Bahnen verkehren derzeit folgendermaßen:

Die Linie S 1 Freising/Flughafen verkehrt von/nach München Hbf Gleis 27–36 ohne Halt an München-Hackerbrücke.

Die Linie S 2 Petershausen - Erding wird zwischen Obermenzing und München Ost umgeleitet und die Stammstrecke nicht angefahren. Die Halte Leuchtenbergring und Berg am Laim entfallen. Die Linie S 2 Erding - Petershausen verkehrt auf dem Regelweg durch die Stammstrecke.

Die Linie S 8 Herrsching - Flughafen wird zwischen München-Pasing und München Ost umgeleitet und die Stammstrecke nicht angefahren. Der Halt am Leuchtenbergring entfällt. Die Linie S 8 Flughafen - Herrsching verkehrt auf dem Regelweg durch die Stammstrecke.

09.56 Uhr: Die Behinderungen auf den Linien U3 und U6 sind beendet. Es kann dennoch zu Unregelmäßigkeiten kommen.

08.02 Uhr: Auf den Linien U3 und U6 kommt es zu Beeinträchtigungen wegen einer technischen Störung.

07.53 Uhr: Die Signalstörung bei der S7 wurde behoben, die Bahnen verkehren wieder auf dem Regelweg. Jedoch kann es weiterhin noch zu leichteren Verzögerungen kommen.

07.17 Uhr: Im morgendlichen Berufsverkehr kommt es zu Problemen bei der S7: Aufgrund einer Signalstörung zwischen Baierbrunn und Ebenhausen-Schäftlarn kommt es in beiden Richtungen zu Verzögerungen von 10 bis 15 Minuten. Auch Zugausfälle sind laut Bahn möglich.

Störungsmeldungen vom 3. Juni

21.42 Uhr: Auf der S-Bahn-Linie S1 kommt es im Bereich Oberschleißheim aufgrund einer Signalstörung zu Beeinträchigungen. Es sind Verzögerungen von bis zu zehn Minuten möglich.

20.35 Uhr: Aufgrund der Blade Night kommt es auf diversen MVG-Linien zu erheblichen Beeinträchtigungen. Betroffen sind die Linien 18, 51, 53, 54, 62, 63, 130, 132, 134 und 164. Es kann zu Verspätungen bei den Trambahnen kommen, teilweise können einzelne Haltestellen nicht bedient werden.

16.56 Uhr: Aufgrund einer Weichenstörung kommt es auf den Linien S4 und S6 derzeit zu Verzögerungen von bis zu 20 Minuten. Teilausfälle und Umleitungen sind ebenfalls möglich.

16.49 Uhr: Die Behinderungen der Linien U4, U5 und U7 sind beendet. Zu vereinzelten Zugausfällen auf den Linien U3 und U6 kann es jedoch weiterhin kommen.

16.19 Uhr: Auf den Linien U3, U6 und U7 kann es zu Taktlücken und längeren Wartezeiten kommen. Die U7 verkehrt nur zwischen Olympia-Einkaufszentrum und Mangfallplatz.

15.53 Uhr: Auf den Linien U4 und U5 kommt es wegen einer Störung am Odeonsplatz zu Beeinträchtigungen.

15.42 Uhr: Wegen einer Weichenstörung kommt es auf der Linie S2 zu Verzögerungen von bis zu 10 Minuten.



09.37 Uhr: Zwischen Baierbrunn und Wolfratshausen auf der Linie S7 kommt es aufgrund einer Störung an der Strecke zu Verzögerungen von bis zu zehn Minuten. Auch Teilausfälle sind nicht ausgeschlossen.

09.09 Uhr: Nach einer vorangegangenen ärztlichen Versorgung eines Fahrgastes hat sich die Verkehrslage auf der Stammstrecke in Richtung Pasing weitestgehend normalisiert. Es kommt lediglich vereinzelt noch zu geringen Folgeverzögerungen.

08.51 Uhr: Auf den Buslinien X50, 50, 53, 58, 62, 153, 173 und 181 kommt es zu Beeinträchtigungen wegen hohen Verkehrsaufkommens.

08.30 Uhr: Wegen einer vorangegangenen ärztlichen Versorgung eines Fahrgastes kommt es auf der Stammstrecke in Richtung Pasing zu Beeinträchtigungen.

Störungsmeldungen vom 1. Juni

17.02 Uhr: Die Signalstörung ist behoben. Noch kommt es auf der Stammstrecke sowie auf den Außenästen zu Verzögerungen, die Verkehrslage pendelt sich aber zunehmend wieder ein.

16.28 Uhr: Aufgrund einer Signalstörung kommt es auf der Stammstrecke in Richtung Pasing derzeit zu größeren Problemen. Es ist mit Verzögerungen von bis zu 15 Minuten und kurzfristigen Teilausfällen zu rechnen.

15.10 Uhr: Wegen einer Fahrzeugstörung im Bereich Grillparzerstraße ist der Linienweg zwischen Max Weber Platz und Berg am Laim derzeit unterbrochen. Im entsprechenden Streckenabschnitt verkehren SEV-Taxis. Die Behinderung wird noch bis ungefähr 16 Uhr andauern.

11.07 Uhr: Aufgrund von Bauarbeiten kommt es derzeit zwischen München-Laim und München-Moosach zu Beeinträchtigungen. Es ist mit Verspätungen und kurzfristigen Teilausfällen zu rechnen.

Störungsmeldungen vom 31. Mai

18.36 Uhr: Der Feuerwehreinsatz am Hauptbahnhof ist beendet. Die S-Bahnen auf der Stammstrecke verkehren wieder auf dem Regelweg. Es könnte jedoch zu Folgeverzögerungen von bis zu 10 Minuten kommen.

18.25 Uhr: Aufgrund eines Feuerwehreinsatzes am Hauptbahnhof kommt es auf der Stammstrecke zu Beeinträchtigungen. Die S-Bahnen halten derzeit nicht an der S-Bahnhaltestelle Hauptbahnhof.

17.58 Uhr: S-Bahn-Probleme im abendlichen Berufsverkehr: Wegen einer vorangegangenen technischen Störung an einer S-Bahn an der Hackerbrücke kommt es auf der Stammstrecke und den östlichen Außenästen zu Beeinträchtigungen. Fahrgäste müssen sich laut Bahn auf Verzögerungen von bis zu 10 Minuten einstellen. Auf den östlichen Außenästen kann es kurzfristig auch zu vorzeitigen Zugwenden kommen.

14.36 Uhr: Auf den Buslinien 58, 68 und 100 kommt es wegen hohen Verkehrsaufkommens zu Beeinträchtigungen.

Störungsmeldungen vom 30. Mai

11.09 Uhr: Die Verkehrslage auf der Stammstrecke hat sich normalisiert.

10.42 Uhr: Aufgrund einer vorangegangenen ärztlichen Versorgung eines Fahrgastes kommt es auf der Stammstrecke zu Beeinträchtigungen. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von bis zu 10 Minuten in Richtung München Ost.

Störungsmeldungen vom 29. Mai

9.29: Uhr: Der Feuerwehreinsatz ist beendet und die S-Bahnen verkehren wieder mit Halt am Karlsplatz (Stachus).

9.27 Uhr: Wegen eines Feuerwehreinsatzes halten keine S-Bahnen am Karlsplatz (Stachus).

8.27 Uhr: Die technische Störung an einer S-Bahn wurde behoben und die Verkehrslage auf der Stammstrecke normalisiert sich.

7.59 Uhr: aufgrund einer technischen Störung an einer S-Bahn kommt es auf der Stammstrecke zu Beeinträchtigungen. Es ist mit mit Verzögerungen von bis zu 10 Minuten zu rechnen.

Störungsmeldungen vom 27. Mai

21.49 Uhr: Die Verkehrslage auf der Stammstrecke hat sich normalisiert. Auf den Außenästen kommt es vereinzelt noch zu Folgeverzögerungen. Bitte beachten Sie: Auf der Linie S 7 in Richtung Kreuzstraße gibt es aufgrund einer technischen Störung an einem Signal Verzögerungen von bis zu zehn Minuten.

21.31 Uhr: Wegen einer vorangegangenen ärztlichen Versorgung eines Fahrgastes kommt es auf der Stammstrecke in Richtung Pasing und den westlichen Außenästen zu Beeinträchtigungen. Es ist mit Verzögerungen von fünf bis zehn Minuten auf der Stammstrecke in Richtung Pasing zu rechnen. Auf den westlichen Außenästen kommt es vereinzelt zu Folgeverzögerungen von bis zu 20 Minuten. Kurzfristig kann es hier auch zu vorzeitigen Zugwenden kommen.

15.22 Uhr: Die Behinderung auf den Linien U1 und U2 ist beendet.

14.39 Uhr: Ein Fahrgast der Linie S6 muss ärztlich behandelt werden, weswegen es auf dieser Linie zu Beeinträchtigungen kommen kann.

12.05 Uhr: Nach dem Chaos auf der S-Bahn Linie S3 normalisiert sich die Lage wieder.

10.37 Uhr: Inzwischen haben die Passagiere aus der BOB den Gleisbereich verlassen, die Sperrung wurde aufgehoben. Die S-Bahnen fahren im 40-Minuten-Takt. Zusätzlich fährt weiterhin der Schienenersatzverkehr zwischen Deisenhofen und Holzkirchen.

10.24 Uhr: Pendler auf der Strecke der S3 brauchen an diesem Montagvormittag starke Nerven. Die BOB vor Sauerlach musste auf offener Strecke geräumt werden. Um keine Passagiere im Gleisbereich zu gefährden, mussten alle anderen Züge vor und hinter dem Streckenabschnitt angehalten werden. Die Bahn meldet, dass zwischen Deisenhofen und Holzkirchen ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet worden ist.

09.51 Uhr: Nachdem zwischen Deisenhofen und Holzkirchen eine S3 liegengeblieben ist, kommt es zu schweren Problemen auf dem Streckenabschnitt, von denen auch die Bayerische Oberlandbahn (BOB) betroffen ist. Während eine S-Bahn bei Deisenhofen auf unbestimmte Zeit angehalten werden musste, ist auch eine BOB bei Sauerlach stehengeblieben. Diese muss laut der Ansage eines Lokführers nun evakuiert werden.

09.03 Uhr: Die Verkehrslage rund um die Störung an einem Bahnübergang auf der Linie S7 normalisiert sich.

08.46 Uhr: Aufgrund einer technischen Störung an einem Fahrzeug kommt es auf der Linie S3 zwischen Deisenhofen und Holzkirchen zu Beeinträchtigungen. Derzeit verkehren die S-Bahnen in diesem Bereich im 40-Minuten-Takt. Es ist weiterhin mit Verzögerungen zu rechnen. Auch kann es kurzfristig zu Teilausfällen kommen.

07.40 Uhr: Aufgrund einer technischen Störung an einem Bahnübergang im Bereich Aying kommt es bei der S7 zu Beeinträchtigungen. Es ist mit Verzögerungen von bis zu zehn Minuten sowie kurzfristigen Teilausfällen zu rechnen.

06.37 Uhr: Bei der U7 sind heute nicht alle planmäßigen Züge im Einsatz. Es kann daher vereinzelt zu Taktlücken und längeren Wartezeiten kommen

Störungsmeldungen vom 26. Mai

15.35 Uhr: Die Beeinträchtigungen auf der Stammstrecke sind beendet und die S-Bahnen verkehren wieder planmäßig mit Halt Marienplatz.

13.50 Uhr: Wegen der Meisterfeier auf dem Marienplatz kommt es auf der S-Bahn-Stammstrecke zu Beeinträchtigungen. Der Halt Marienplatz muss in beiden Richtungen entfallen. Auch die U-Bahnlinien 3 und 6 halten nicht am Marienplatz.

Störungsmeldungen vom 25. Mai

14.58 Uhr: Die technische Störung an einem Signal besteht weiterhin, hat aber derzeit keine Auswirkungen auf den S-Bahn-Verkehr. Die Verkehrslage auf der Stammstrecke hat sich weitestgehend normalisiert.

13.39 Uhr: Wegen einer Signalstörung im Bereich Hirschgarten kommt es auf der Stammstrecke in Richtung München Ost zu Beeinträchtigungen. Es ist mit Verzögerungen von bis zu zehn Minuten zu rechnen. Auch kann es kurzfristig zu vorzeitigen Zugwenden und Teilausfällen kommen.

Störungsmeldungen vom 24. Mai

19.23 Uhr: Die Fahrzeugstörung am Hauptbahnhof ist behoben, die Verkehrslage normalisiert sich wieder. Auf den Außenästen kann es allerdings noch zu Folgeverzögerungen kommen.

18.37 Uhr: Aufgrund einer Fahrzeugstörung am Hauptbahnhof kommt es auf der Stammstrecke Richtung Ostbahnhof zu Verzögerungen von bis zu 20 Minuten. Auch kurzfristige Zugwendungen und Umleitungen über den Südring sind möglich.

11.43 Uhr: Auf den Linien 16, 17, 18, 19, 58 und 68 kommt es zu Behinderungen wegen einer Demonstration. Folgende Maßnahmen plant die MVG:

Tram 16: Die Linie wird geteilt. Im Ostast pendeln die Fahrzeuge im Abschnitt Sendlinger Tor<>Effnerplatz. Im Westast pendeln die Fahrzeuge im Abschnitt Romanplatz<>Hackerbrücke. Der Abschnitt Hackerbrücke<>Sendlinger Tor kann nicht bedient werden. Fahrgäste weichen hier bitte auf die S-Bahnen sowie die U1 und U2 aus.

Tram 17: Die Linie wird geteilt. Im Ostast pendeln die Fahrzeuge im Abschnitt St. Emmeram<>Ottostraße (via Sendlinger Tor/Karlspatz). Im Westast pendeln die Fahrzeuge im Abschnitt Romanplatz<>Hackerbrücke. Der Abschnitt Hackerbrücke<>Sendlinger Tor kann nicht bedient werden. Fahrgäste weichen hier bitte auf die S-Bahnen sowie die U1 und U2 aus.

Tram 18: Die Linie wird geteilt. Im Ostast pendeln die Fahrzeuge im Abschnitt Schwanseestraße<>Ottostraße (via Sendlinger Tor/Karlspatz). Im Westast pendeln die Fahrzeuge im Abschnitt Gondrellplatz<>Hermann-Lingg-Straße. Der Abschnitt Hermann-Lingg-Straße<>Sendlinger Tor kann nicht bedient werden. Fahrgäste weichen hier bitte auf die S-Bahnen (ab Holzapfelstraße via Hackerbrücke) sowie die U1 und U2 aus.

Tram 19: Die Linie wird geteilt. Im Ostast pendeln die Fahrzeuge im Abschnitt Berg am Laim<> Sendlinger Tor. Im Westast pendeln die Fahrzeuge im Abschnitt Pasing Bf.<>Hermann-Lingg-Straße. Der Abschnitt Hermann-Lingg-Straße<>Sendlinger Tor kann nicht bedient werden. Fahrgäste weichen hier bitte auf die S-Bahnen (ab Holzapfelstraße via Hackerbrücke) sowie die U1 und U2 aus.

Bus 58/68: Die Fahrzeuge werden in beiden Richtungen zwischen Goetheplatz und Elisenstraße umgeleitet. Die (H) Beethovenplatz, Georg-Hirth-Platz, Holzkirchner Bahnhof und Hauptbahnhof Nord/Süd können nicht bedient werden.

10.46 Uhr: Die Behinderungen der Linien U4 und U5 sind beendet.

09.03 Uhr: Auf den U-Bahn Linien U4 und U5 kommt es wegen einer Stellwerksstörung zu Behinderungen bis vorraussichtlich 09.30 Uhr.

08.43 Uhr: Auf der Linie 22 kommt es derzeit zu Verspätungen und Ausfällen.

Störungsmeldungen vom 23. Mai

12.20 Uhr: Die Probleme auf der Stammstrecke und der S6 wurden mittlerweile wieder behoben – die S-Bahnen verkehren auf dem Regelweg.

08.17 Uhr: Stammstrecken-Probleme im Berufsverkehr: Wegen eines vorangegangenen kurzfristigen Rückstaus und einer kürzlich aufgetretenen Signalstörung am Ostbahnhof, kommt es derzeit auf der Stammstrecke sowie auf den Außenästen zu Verzögerungen von bis zu 15 Minuten. Auch kann es kurzfristig zu Teilausfällen kommen.

Daneben sorgt eine Signalstörung in Tutzing zu kleineren Problemen bei der S6 – die Bahn spricht hier von Verzögerungen zwischen 5 und 10 Minuten.

Störungsmeldungen vom 22. Mai

18.12 Uhr: Die Personen im Gleis wurden aufgegriffen. Auf der Linie S 3 kommt es zwischen Unterhaching und München-Giesing zu keinen Beeinträchtigungen mehr. Die Verkehrslage normalisiert sich.

17.58 Uhr: Aufgrund von Personen im Gleis ist die Strecke Unterhaching – München-Giesing auf der Linie S 3 Richtung Holzkirchen gesperrt. Die S-Bahnen Richtung München-Pasing verkehren bis München-Giesing und enden dort vorzeitig.

11.55 Uhr: Feuerwehreinsatz am Stachus ist beendet. Vereinzelt kommt es noch zu Verspätungen von bis zu 10 Minuten.

11.28 Uhr: Aufgrund eines Feuerwehreinsatzes am Stachus kommt es auf der Stammstrecke sowie auf den Außenästen zu Beeinträchtigungen. Dadurch kann es zu Verzögerungen von bis zu 20 Minuten und Teilausfällen kommen.

10.12 Uhr: Wegen Brückenarbeiten auf der Linie S 8, kommt es in den Nächten Do/Fr, 23./24.Mai, von jeweils 00:00 Uhr bis 01:00 Uhr und Sa/So, 25./26. Mai 2019 von jeweils 21:30 Uhr bis 01:50 Uhr zwischen Ostbahnhof und Flughafen zu Fahrplanänderungen mit 40-Minuten-Takt.

9.37 Uhr: Aufgrund einer technischen Störung an einem Bahnübergang kommt es zwischen Pullach und Höllriegelskreuth zu Beeinträchtigungen. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von bis zu 10 Minuten. Auch kann es kurzfristig zu Teilausfällen kommen.

Störungsmeldungen vom 21. Mai

23.01 Uhr: Nach einer vorangegangenen Sperrung des Bahnhofes München-Pasing und Beeinträchtigungen am Rosenheimer Platz hat sich die Verkehrslage im S-Bahn Gesamtnetz weitestgehend normalisiert. Lediglich vereinzelt kommt es auf den Außenästen noch zu Folgeverzögerungen.

21.39 Uhr: Die Linie S 1 Freising Flughafen verkehrt wieder auf dem Regelweg durch die Stammstrecke.

Nach den vorangegangenen Beeinträchtigungen kommt es auf der Stammstrecke und im S-Bahn-Gesamtnetz aktuell zu Verzögerungen von bis zu 20 Minuten.

Auch kann es kurzfristig zu vorzeitigen Zugwenden, Umleitungen und Zugausfällen kommen.

20.54 Uhr: Die Streckensperrung zwischen Markt Schwaben und Erding wurde aufgehoben und die S-Bahnen der Linie S 2 verkehren wieder auf dem Regelweg bis Zielbahnhof. Hierdurch kommt es zu keinen Beeinträchtigungen mehr.

20.52 Uhr: Nach vorangegangener Sperrung des Bahnhofes München-Pasing und vorangegangener Beeinträchtigungen am Rosenheimer Platz verkehrt die Linie S 1 Freising/Flughafen weiterhin von/nach München Hbf Gleis 27–36 ohne Halt an München-Hackerbrücke.

Die Sperrung auf der Linie S 2 zwischen Markt Schwaben und Erding wurde aufgehoben und die S-Bahnen verkehren wieder auf dem Regelweg bis Zielbahnhof.

Alle anderen S-Bahnen wieder auf dem Regelweg durch die Stammstrecke.

Aktuell kommt es auf der Stammstrecke und im S-Bahn Gesamtnetz zu Verzögerungen von bis zu 30 Minuten.

Auch kann es kurzfristig zu vorzeitigen Zugwenden, Umleitungen und Zugausfällen kommen.

19.42 Uhr: Nach vorangegangener Sperrung des Bahnhofes München-Pasing und vorangegangener Beeinträchtigungen am Rosenheimer Platz verkehrt die Linie S 1 Freising/Flughafen von/nach München Hbf Gleis 27–36 ohne Halt an München-Hackerbrücke.

Alle anderen S-Bahnen wieder auf dem Regelweg durch die Stammstrecke.

Beachten Sie bitte die Streckensperrung auf der Linie S 2 zwischen Markt Schwaben und Erding. Es besteht weiterhin Schienenersatzverkehr mit Bus.

Aktuell kommt es auf der Stammstrecke und im S-Bahn Gesamtnetz zu Verzögerungen von bis zu 40 Minuten. Auch kann es kurzfristig zu vorzeitigen Zugwenden, Umleitungen und Zugausfällen kommen.

18.58 Uhr: Die Sperrung des Bahnhofes München-Pasing wurde aufgehoben und die Regional- und Fernverkehrszüge zwischen München-Pasing und München Hbf verkehren wieder auf dem Regelweg.

Die Linie S 1 Ostbahnhof – Freising/Flughafen verkehrt auf dem Regelweg durch die Stammstrecke.

Die Linie S 6 Tutzing - Ebersberg verkehrt wieder auf dem Regelweg durch die Stammstrecke.

Die Linie S 7 Wolfratshausen – Kreuzstraße verkehrt auf dem Regelweg durch die Stammstrecke.

Die Linie S 8 Herrsching - Flughafen verkehrt wieder auf dem Regelweg durch die Stammstrecke.

Die anderen S-Bahnen verkehren wie folgt:

Die Linie S 2 Petershausen/Altomünster – Erding verkehrt auf dem Regelweg durch die Stammstrecke. Ebenfalls verkehren die S-Bahnen des 10-Minuten-Taktes der Linie S 2 Dachau – Markt Schwaben/Erding. Die Linie S 2 verkehrt aktuell aufgrund einer Sperrung nur bis Markt Schwaben. Zwischen Markt Schwaben und Erding besteht weiterhin Schienenersatzverkehr.

Die Linie S 3 in bzw. aus Richtung Mammendorf beginnt/endet in Lochhausen.

Die Linie S 3 in bzw. aus Richtung Holzkirchen beginnt/endet am Münchner Ostbahnhof.

Die Linie S 4 in bzw. aus Richtung Geltendorf beginnt/endet in Puchheim.

Die Linie S 20 München-Pasing – Höllriegelskreuth entfällt.

Die S-Bahnen des 10-Minuten-Takts der Linien S 3, S 4 und S 8 entfallen.

18.45 Uhr: Die Sperrung des Bahnhofes München-Pasing wurde aufgehoben und die Regional- und Fernverkehrs zwischen München-Pasing und München Hbf verkehren wieder auf dem Regelweg.

Die S-Bahnen verkehren wie folgt:

Die Linie S 1 Ostbahnhof – Freising/Flughafen verkehrt auf dem Regelweg durch die Stammstrecke.

Die Linie S 2 Petershausen/Altomünster – Erding verkehrt auf dem Regelweg durch die Stammstrecke. Ebenfalls verkehren die S-Bahnen des 10-Minuten-Taktes der Linie S 2 Dachau – Markt Schwaben/Erding. Die Linie S 2 verkehrt aktuell aufgrund einer Sperrung nur bis Markt Schwaben. Zwischen Markt Schwaben und Erding besteht weiterhin Schienenersatzverkehr.

Die Linie S 3 in bzw. aus Richtung Mammendorf beginnt/endet in Lochhausen.

Die Linie S 3 in bzw. aus Richtung Holzkirchen beginnt/endet am Münchner Ostbahnhof.

Die Linie S 4 in bzw. aus Richtung Geltendorf beginnt/endet in Puchheim.

Die Linie S 6 in bzw. aus Richtung Ebersberg beginnt/endet in München-Laim.

Die Linie S 6 in bzw. aus Richtung Tutzing beginnt/endet in Gauting.

Die Linie S 7 Wolfratshausen – Kreuzstraße verkehrt auf dem Regelweg durch die Stammstrecke.

Die Linie S 8 in bzw. aus Richtung Herrsching beginnt/endet in Germering-Unterpfaffenhofen.

Die Linie S 8 in bzw. aus Richtung Flughafen verkehrt durch die Stammstrecke über München-Laim nach Moosach und beginnt bzw. endet dort.

Die Linie S 20 München-Pasing – Höllriegelskreuth entfällt.

Bitte beachten Sie die Ansagen und Anzeigen am Bahnsteig bezüglich Gleisabweichungen.

Die S-Bahnen des 10-Minuten-Takts der Linien S 3, S 4 und S 8 entfallen.

18.26 Uhr: Wegen polizeilicher Maßnahmen ist der Bahnhof München-Pasing komplett gesperrt. Die S-Bahnen verkehren wie folgt:

Die Linie S 1 Ostbahnhof – Freising/Flughafen verkehrt auf dem Regelweg durch die Stammstrecke.

Die Linie S 2 Petershausen/Altomünster – Erding verkehrt auf dem Regelweg durch die Stammstrecke. Ebenfalls verkehren die S-Bahnen des 10-Minuten-Taktes der Linie S 2 Dachau – Markt Schwaben/Erding. Die Linie S 2 verkehrt aktuell aufgrund einer Sperrung nur bis Markt Schwaben. Zwischen Markt Schwaben und Erding besteht weiterhin Schienenersatzverkehr.

Die Linie S 3 in bzw. aus Richtung Mammendorf beginnt/endet in Lochhausen.

Die Linie S 3 in bzw. aus Richtung Holzkirchen beginnt/endet am Münchner Ostbahnhof.

Die Linie S 4 in bzw. aus Richtung Geltendorf beginnt/endet in Puchheim.

Die Linie S 6 in bzw. aus Richtung Ebersberg beginnt/endet in München-Laim.

Die Linie S 6 in bzw. aus Richtung Tutzing beginnt/endet in Gauting.

Die Linie S 7 Wolfratshausen – Kreuzstraße verkehrt auf dem Regelweg durch die Stammstrecke.

Die Linie S 8 in bzw. aus Richtung Herrsching beginnt/endet in Germering-Unterpfaffenhofen.

Die Linie S 8 in bzw. aus Richtung Flughafen verkehrt durch die Stammstrecke über München-Laim nach Moosach und beginnt bzw. endet dort.

Die Linie S 20 München-Pasing – Höllriegelskreuth entfällt.

Bitte beachten Sie die Ansagen und Anzeigen am Bahnsteig bezüglich Gleisabweichungen.

Die S-Bahnen des 10-Minuten-Takts der Linien S 3, S 4 und S 8 entfallen.

Die Züge des Regional- und Fernverkehrs zwischen München-Pasing und München Hbf sind ebenfalls von der Sperrung betroffen.

Eine Prognose zur Störungsdauer liegt noch nicht vor. Wir bitten Sie deshalb für die Dauer der Störung auf alternative Reisemöglichkeiten auszuweichen.

17.43 Uhr: Die ärztliche Versorgung eines Fahrgastes im Zug am München Rosenheimer Platz wurde beendet und der Zugverkehr in Richtung München-Pasing wird wieder aufgenommen. Aktuell kommt es auf der Stammstrecke in Richtung Pasing zu Verzögerungen von 15 bis 20 Minuten. Auch kann es weiterhin kurzfristig zu vorzeitigen Zugwenden, Umleitungen und Zugausfällen kommen.

17.25 Uhr: Aufgrund ärztlicher Versorgung eines Fahrgastes im Zug am München Rosenheimer Platz kommt es auf der Stammstrecke in Richtung München-Pasing zu Beeinträchtigungen. Derzeit sind keine Zugfahrten in Richtung München-Pasing möglich. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von 15 bis 20 Minuten. Auch kann es kurzfristig zu vorzeitigen Zugwenden, Umleitungen und Zugausfällen kommen.

