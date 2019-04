09:43 Uhr: Wegen einer technischen Störung an einem Signal zwischen Mittersendling und Solln kommt es auf der Linie S 7 zu Beeinträchtigungen. Wie die S-Bahn mitteilt, kann es zu Verzögerungen von bis zu 15 Minuten kommen.

Störungsmeldungen vom 18. April

18.50 Uhr: S8 - Der Feuerwehreinsatz ist beendet.

18.35 Uhr: S2 - Aufgrund einer Signalstörung kommt es zwischen München-Allach und Dachau Bahnhof zu Beeinträchtigungen. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von bis zu 20 Minuten.

18.10 Uhr: S8 - Aufgrund eines Feuerwehreinsatzes ist der Bahnhof Weßling gesperrt. Die S-Bahnen aus Richtung Innenstadt verkehren bis Gilching-Argelsried und enden dort vorzeitig. Die S-Bahnen aus Richtung Herrsching verkehren bis Seefeld-Hechendorf und enden vorzeitig..

17.53 Uhr: Der Feuerwehreinsatz zwischen Heimeranplatz und Pasing ist beendet.

17.05 Uhr: Aufgrund eines Feuerwehreinsatzes zwischen Heimeranplatz und Pasing kommt es auf der Linie S 20 zu Beeinträchtigungen. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen sowie Zugausfällen.

12.34 Uhr: Auf den U-Bahn Linien U3 und U6 kommt es wegen einer Stellwerksstörung zu Beeinträchtigungen.

Störungsmeldungen vom 17. April

19.55 Uhr: Die Störungen auf der Linie S 7 sind behoben.

18.15 Uhr: Viel los auf Münchens Straßen: Wegen der Verkehrsdichte kommt es im Stadtgebiet laut der MVG zu Fahrplanabweichungen bei den Buslinien 50, 52, 54, 59, 62 und 100.

16.37 Uhr: Aufgrund einer technischen Störung an einem Bahnübergang kommt es auf der S-Bahn Linie S7 im Raum Baierbrunn zu Verzögerungen von bis zu 20 Minuten.

Störungsmeldungen vom 16. April

18.42 Uhr: Nach einer vorangegangenen technischen Störung an einer Weiche am Flughafen hat sich die Verkehrslage auf den Linien S 1 und S 8 normalisiert.

17.41 Uhr: Die technische Störung an einer Weiche im Bereich Flughafen wurde behoben, es ist jedoch noch mit teils größeren Folgeverzögerungen zu rechnen. Die S-Bahnen der Linie S 1 verkehren ab Neufahrn (bei Freising) wieder regulär zum Flughafen München bzw. nach Freising.

17.13 Uhr: Nach einer vorangegangenen Sperrung hat sich die Verkehrslage im Bereich Unterschleißheim normalisiert.

16.55 Uhr: Aufgrund einer technischen Störung an einer Weiche im Bereich Flughafen kommt es derzeit zu Beeinträchtigungen.

Die S-Bahnen der Linie S 1 verkehren ab Neufahrn (bei Freising) derzeit nur in Richtung Freising.

Die S-Bahnen der Linie S 8 können zwischen Ismaning und dem Flughafen München nur eingeschränkt verkehren.

16.30 Uhr: Folgende S-Bahnen des 10-Minuten-Takts auf der Linie S8 entfallen:

S 8 München Ost Abfahrt 16:47 Uhr – Germering-Unterpfaffenhofen Ankunft 17:17 Uhr

S 8 München Ost Abfahrt 17:07 Uhr – Germering-Unterpfaffenhofen Ankunft 17:37 Uhr

S 8 München Ost Abfahrt 18:27 Uhr – Germering-Unterpfaffenhofen Ankunft 18:57 Uhr

S 8 München Ost Abfahrt 18:47 Uhr – Germering-Unterpfaffenhofen Ankunft 19:17 Uhr

S 8 Germering-Unterpfaffenhofen Abfahrt 17:21 Uhr – München Ost Ankunft 17:54 Uhr

S 8 Germering-Unterpfaffenhofen Abfahrt 17:41 Uhr – München Ost Ankunft 18:14 Uhr

16.13 Uhr: Die Sperrung der Linie S1 zwischen Unterschleißheim und Lohhof wurde aufgehoben und der Verkehr wieder aufgenommen. Es muss allerdings noch immer mit Verzögerungen und Zugausfällen gerechnet werden.

15.29 Uhr: Augrund von Personen am Gleis ist die Strecke Unterschleißheim - Lohhof auf der Linie S1 gesperrt. Mit Verzögerungen ist zu rechnen. Auch Zugausfälle sind möglich.

Störungsmeldungen vom 12. April

15:26 Uhr: Die Signalstörung München-Laim ist behoben. Auf der Stammstrecke in Richtung München-Ost ist noch mit Folgeverzögerungen von fünf Minuten zu rechnen, so die Münchner S-Bahn.

15:30 Uhr: Bei der Bus-Linie 154 kommt es infolge des genannten Unfalls noch zu Unregelmäßigkeiten.

15:15 Uhr: Wegen eines Verkehrsunfalls im Bereich der Rühmannstraße kommt es bei der Bus-Linie 142 zu Beeinträchtigungen. "Die Haltestellen Rühmannstrasse und Barlachstrasse können nicht bedient werden", so die MVG. Auch Verspätungen seien möglich.

15:07 Uhr: Wegen einer Signalstörung bei München-Laim kommt es derzeit auf der Stammstrecke Richtung München-Ost zu Beeinträchtigungen. Es seien Verzögerungen von bis zu zehn Minuten möglich, hieß es bei der S-Bahn.

11:50 Uhr: Wegen der Schüler-Demo kommt es auf einigen Trambahnlinien und bei manchen Bussen zu Behinderungen. Die MVG teilt dazu mit:

- Tram 27/28, Bus 58/68: Es kann zeitweise zu Verspätungen in beiden Richtungen kommen. Mit einzelnen vorzeitigen Wendungen ist zu rechnen.

- Bus 153/154 Ri. Odeonsplatz bzw. Arabellapark: Die Haltestellen Augustenstraße, Luisenstraße, Arcisstraße, Theresienstraße und Universität können zeitweise nicht bedient werden. In Richtung Trappentreustraße/Nordbad werden voraussichtlich alle regulären Haltestellen bedient, es kann aber zu Verspätungen kommen.

08.29 Uhr: Aufgrund einer technischen Störung an einer S-Bahn kommt es auf dem Streckenabschnitt zwischen Ostbahnhof und Pasing zu Beeinträchtigungen. Fahrgäste müssen mit Verzögerungen von bis zu zehn Minuten rechnen. Auch kann es kurzfristig zu Teilausfällen kommen.

Störungsmeldungen vom 11. April

20.10 Uhr: Die Verkehrslage auf der Linie S6 normalisiert sich.

19.26 Uhr: Wegen Personen im Gleis kommt es auf der Linie S6 zu Beeinträchtigungen. "Die Züge werden derzeit an den Bahnhöfen zurückgehalten. Es ist mit Verzögerungen zu rechnen. Auch kann es kurzfristig zu Zugausfällen kommen", teilte die S-Bahn mit.

13.49 Uhr: Inzwischen hat sich nach der vorangegangenen technischen Störung an dem Stellwerk in München-Ost die Verkehrslage im Gesamtnetz "weitestgehend normalisiert", so die neueste Mitteilung der S-Bahn. Es komme "nur noch vereinzelt zu geringen Folgeverzögerungen".

13.33 Uhr: Nach der vorangegangenen technischen Störung an dem Stellwerk in München-Ost kommt es im Gesamtnetz noch zu Beeinträchtigungen, wie die S-Bahn mitgeteilt hat. Fährgäste müssten noch mit Verzögerungen von fünf bis zehn Minuten rechnen. Es könne weiterhin zu Teilausfällen kommen.

12.56 Uhr: Aufgrund einer technischen Störung an einem Signal kommt es im Bereich Wolfratshausen zu Beeinträchtigungen. Verzögerungen von bis zu 10 Minuten sind laut S-Bahn möglich - genauso wie Teilausfälle.

11.37 Uhr: Noch immer kommt es wegen der technischen Störung an einem Stellwerk in München-Ost zu Beeinträchtigungen.

Die S-Bahnen verkehren folgendermaßen:

Die Linie S1 Freising/Flughafen beginnt/endet in Moosach. Fahrgäste können die U-Bahnlinien U 2 Feldmoching oder U 3 Moosach nutzen.

Die Linie S2 Petershausen/Altomünster - Erding verkehrt auf dem Regelweg.

Die Linie S3 Mammendorf/Holzkirchen verkehrt auf dem Regelweg.

Die Linie S4 in bzw. aus Richtung Geltendorf beginnt und endet am Münchner Hbf, Gleis 27-36. Der Halt Hackerbrücke entfällt.

Die Linie S6 wird zwischen München-Pasing und München Ost umgeleitet und die Stammstrecke nicht angefahren. Der Halt Leuchtenbergring entfällt.

Die Linie S7 Wolfratshausen/Kreuzstraße verkehrt auf dem Regelweg.

Die Linie S8 Herrsching/München Flughafen verkehrt auf dem Regelweg. Die Linie S 20 München-Pasing – Höllriegelskreuth entfällt. DB Fahrscheine werden für die Dauer der Störung auch in den Verkehrsmitteln der MVG (U-Bahn, Bus, Tram) anerkannt.

10.36 Uhr: Eine technische Störung hat am Donnerstagvormittag den S-Bahnverkehr in der Münchner Innenstadt größtenteils lahmgelegt.

Derzeit könne nur die Linie zum Flughafen durch den Tunnel zwischen der Haltestelle Hackerbrücke und dem Ostbahnhof fahren, sagte eine Bahnsprecherin. Alle anderen Züge endeten vorzeitig oder würden umgeleitet. Wie lange die Sperrung des wichtigsten Teils der sogenannten Stammstrecke dauern soll, war ebenso wie die Ursache für die Störung zunächst unklar.

Die S-Bahnen verkehren folgendermaßen:

Die Linie S1 Freising/Flughafen beginnt/endet in Moosach. Fahrgäste können die U-Bahnlinien U2 Feldmoching oder U3 Moosach nutzen.

Freising/Flughafen beginnt/endet in Moosach. Fahrgäste können die U-Bahnlinien U2 Feldmoching oder U3 Moosach nutzen. Die Linie S2 Petershausen/Altomünster - Erding wird zwischen Obermenzing und München Ost umgeleitet und die Stammstrecke nicht angefahren. Die Halte Leuchtenbergring und Berg am Laim entfallen.

Petershausen/Altomünster - Erding wird zwischen Obermenzing und München Ost umgeleitet und die Stammstrecke nicht angefahren. Die Halte Leuchtenbergring und Berg am Laim entfallen. Die Linie S3 in bzw. aus Richtung Mammendorf beginnt und endet am Münchner Hbf, Gleis 27-36. Der Halt Hackerbrücke entfällt.

in bzw. aus Richtung Mammendorf beginnt und endet am Münchner Hbf, Gleis 27-36. Der Halt Hackerbrücke entfällt. Die Linie S3 in bzw. aus Richtung Holzkirchen beginnt und endet in Giesing. Alternativ können Sie auf die U-Bahnlinie U2 Giesing ausweichen.

in bzw. aus Richtung Holzkirchen beginnt und endet in Giesing. Alternativ können Sie auf die U-Bahnlinie U2 Giesing ausweichen. Die Linie S4 in bzw. aus Richtung Geltendorf beginnt und endet am Münchner Hbf, Gleis 27-36. Der Halt Hackerbrücke entfällt.

in bzw. aus Richtung Geltendorf beginnt und endet am Münchner Hbf, Gleis 27-36. Der Halt Hackerbrücke entfällt. Die Linie S6 wird zwischen München-Pasing und München Ost umgeleitet und die Stammstrecke nicht angefahren. Der Halt Leuchtenbergring entfällt.

wird zwischen München-Pasing und München Ost umgeleitet und die Stammstrecke nicht angefahren. Der Halt Leuchtenbergring entfällt. Die Linie S7 in bzw. aus Richtung Wolfratshausen beginnt und endet Heimeranplatz.

in bzw. aus Richtung Wolfratshausen beginnt und endet Heimeranplatz. Die Linie S7 in bzw. aus Richtung Kreuzstraße beginnt und endet in Giesing. Alternativ können Sie auf die U-Bahnlinie U 2 bis Giesing ausweichen.

in bzw. aus Richtung Kreuzstraße beginnt und endet in Giesing. Alternativ können Sie auf die U-Bahnlinie U 2 bis Giesing ausweichen. Die Linie S20 München-Pasing – Höllriegelskreuth entfällt.

07.59 Uhr: Nach dem Notarzteinsatz normalisiert sich die Verkehrslage auf der Stammstrecke wieder.

07.12 Uhr: Aufgrund einer vorangegangenen ärztlichen Versorgung eines Fahrgastes am Ostbahnhof kommt es auf der Stammstreck in Richtung Pasing zu Verzögerungen von bis zu 10 Minuten. Daneben kann es auch kurzfristig zu Teilausfällen kommen.

Störungsmeldungen vom 10. April

14.10 Uhr: Auf den S-Bahn Linien S2, S3 und S8 kommt es zum Ausfall von Zügen des 10-Minuten-Takts. Alle Infos hier.

11.37 Uhr: Im Bereich Messe kommt es bei den Buslinien 55, 59, 139, 185, 187, 190 und 194 zu Verspätungen, vereinzelten Fahrzeugausfällen und vorzeitigen Wendungen.

10.20 Uhr: Augrund einer Störung an der Strecke kommt es auf der Linie S6 zwischen Starnberg und Gauting vereinzelt zu Verzögerungen von bis zu 10 Minuten in Richtung München.

Störungsmeldungen vom 9. April

14.30 Uhr: Auch bei der S-Bahn Linie S3 kommt es zum Ausfall von S-Bahnen des 10-Minuten-Takts.

14.19 Uhr: Die MVG meldet den Ausfall einiger S-Bahnen auf den Linien S2 und S8. Grund hierfür werden betriebliche Gründe genannt. Alle Infos hier.

13.11 Uhr: Auf den Linien U2, U3 und U6 kommt es derzeit zu Fahrplanabweichungen bis voraussichtlich 16.00 Uhr.

09.26 Uhr: Bei den U-Bahnlinien U1, U2 und U7 kommt es zu leichteren Verzögerungen – Grund dafür ist erhöhtes Fahrgastaufkommen wegen des vorangegangenen Feuerwehreinsatzes sowie der bauma. Laut MVG sollen die Verzögerungen noch bis etwa 10.15 Uhr andauern.

08.57 Uhr: Ein Feuerwehreinsatz am Hauptbahnhof hat am Dienstagmorgen für Probleme gesorgt. Laut Deutscher Bahn konnten die S-Bahnen nicht am Hauptbahnhof halten. Auf AZ-Nachfrage teilte die Münchner Feuerwehr mit, dass die Brandemeldeanlage zwar ausgelöst habe, es sich dabei allerdings um einen Fehlalarm gehandelt hat. Bereits nach 15 Minuten war der Einsatz wieder beendet.

Störungsmeldungen vom 8. April

18.54 Uhr: Nach einer vorangegangenen Streckensperrung zwischen Feldmoching und Moosach kommt es auf der Linie S1 aktuell zu Verzögerungen von bis zu 30 Minuten. Auch kommt es kurzfristig zu vorzeitigen Zugwenden und Zugausfällen.

18.41 Uhr: Wegen eines kurzzeitigen Polizeieinsatzes im Zug am Stachus kommt es auf der Stammstrecke in Richtung München-Pasing zu Verzögerungen von bis zu zehn Minuten.

14.34 Uhr: Es kommt zum Ausfall von S-Bahnen auf der Linie S8 Germering-Unterpfaffenhofen. Hier erfahren Sie, welche Züge betroffen sind.

14.17 Uhr: Die Störung auf der Linie S7 Richtung Wolfratshausen zwischen Ebenhausen-Schäftlarn und Hohenschäftlarn ist behoben. Die Verkehrslage hat sich normalisiert.

12.20 Uhr: Die Bahnübergangsstörung auf der Linie S8 Richtung Flughafen München ist behoben, es kommt aber noch zu Verspätungen von bis zu fünf Minuten.

11.45 Uhr: Zwischen Ebenhausen - Schäflarn und Hohenschäflarn kommt es auf der S-Bahn Linie S7 zu Beeinträchtigungen aufgrund einer Bahnübergangsstörung. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von bis zu 15 Minuten.

10.19 Uhr: Die Deutsche Bahn meldet Beeinträchtigungen auf der Linie S8 in Richtung Flughafen München aufgrund von einer Bahnübergangsstörung. Mit Verzögerungen von bis zu zehn Minuten in beide Richtungen sei zu rechnen.

08.18 Uhr: Die Gleisstörung bei der S1 wurde behoben – es kommt zu keinen Beeinträchtigungen mehr.

07.20 Uhr: Aufgrund einer bereits behobenen Störung am Gleis kommt es auf der Linie S1 Richtung Freising/Flughafen zu Beeinträchtigungen. Fahrgäste müssen mit Verzögerungen von bis zu 15 Minuten rechnen. Zudem könnte sich die Linienführung in Richtung Hauptbahnhof ändern.

Störungsmeldungen vom 6. April

09.40 Uhr: Wegen eines Verkehrsunfalls im Bereich der Balanstraße kommt es laut der MVG zu Beeinträchtigungen bei den Buslinien 59 und 145. Die Haltestellen Balanstraße und Klagenfurter Straße können nicht bedient werden, hieß es zuletzt.

Störungsmeldungen vom 5. April

18.23 Uhr: Die Verkehrslage bei der Münchner S-Bahn normalisiert sich.

17.45 Uhr: Die Beeinträchtigungen bei der S-Bahn-Stammstrecke sind vorüber, wie die S-Bahn mitteilt. Möglich seien noch Folgeverspätungen von bis zu 20 Minuten. Weiter seien Umleitungen über den Südring möglich, zudem könnten auch noch einige Züge ausfallen.

17.33 Uhr: Die S-Bahn teilt mit, dass es wegen der ärztlichen Versorgung eines Fahrgastes derzeit auf der Stammstrecke Richtung München-Pasing zu Beeinträchtigungen kommt. Es seien Verzögerungen von bis zu 20 Minuten möglich. Auch mit Umleitungen über den Südring und Zugausfälle müssten Fahrgäste rechnen.

13.50 Uhr: Die Behinderung bei der U1, U2 und der U7 ist laut der MVG beendet. In der nächsten Zeit könne es allerdings noch zu Unregelmäßigkeiten kommen.

13.25 Uhr: Laut einer Meldung der MVG ist die technische Störung an einer S-Bahn behoben worden.

13.14 Uhr: An der Linie U3 kommt es wegen eines Polizeieinsatzes laut der MVG zu Beeinträchtigungen. "Der U-Bahnhof Fürstenried West kann derzeit nicht bedient werden. Die Behinderung wird voraussichtlich noch bis 13:30 Uhr andauern."

13.16 Uhr: Die MVG meldet eine technische Störung an einer S-Bahn im Bereich Leuchtenbergring. Auf den Linien S2, S4, S6, S8 sowie der Stammstrecke kann es zu Verzögerungen und auch Zugumleitungen kommen.

12.21 Uhr: Wegen eines Notarzteinsatzes kommt es bei der U1 und der U2 derzeit zu erheblichen Behinderungen, wie die MVG berichtet. Es sei mit Verspätungen und Zugausfällen zu rechnen. Alle Infos gibt es hier.

Störungsmeldungen vom 4. April

17.42 Uhr: Aufgrund einer technischen Störung an einem Signal an der Hackerbrücke kommt es auf der Stammstrecke in Richtung München-Ost weiterhin zu Beeinträchtigungen. Fahrgäste müssen noch mit "Verzögerungen von bis zu 15 Minuten" rechnen, so die Münchner S-Bahn. Auch "Teilausfälle" seien möglich.

17.26 Uhr: Wegen dtecher nischen Störung an dem Signal an der Hackerbrücke kommt es auf der Stammstrecke in Richtung München-Ost zu Beeinträchtigungen, wie die S-Bahn mitgeteilt hat.

15.40 Uhr: Der kurzfristige Rückstau im Berufsverkehr ist beendet. Die Verkehrslage normalisiert sich.

14.52 Uhr: Die MVG meldet, dass es aufgrund von kurzfristigem Rückstau im Berufsverkehr auf der Stammstrecke in Richtung München-Pasing zu Verzögerungen von bis zu 10 Minuten kommen kann. Auch Teilausfälle werden nicht ausgeschlossen.

12.10 Uhr: Laut einer Meldung der MVG ist die Störung an der Strecke beim Münchner Hauptbahnhof, die das Gesamtnetz betraf, behoben. Mit Verzögerungen von bis zu 20 Minuten sei dennoch weiterhin zu rechnen.

08.45 Uhr: Bei zahlreichen MVG Bus- bzw. Tramlinien kommt es derzeit wegen hohen Verkehrsaufkommens im Stadtgebiet zu Beeinträchtigungen. Es ist mit Verspätungen sowie vereinzelten Fahrzeugausfällen und vorzeitigen Wendungen zu rechnen.

08.45 Uhr: Bei den Buslinien 50 und 184 kommt es zu Behinderungen wegen Bauarbeiten. Bus 50: Die (H) Bichlhofweg, Johanneskirchen Bf. West und Johanneskirchen Bf. können derzeit angefahren werden. Umleitung ab Regina-Ulmann-Straße zum Bruno-Walter-Ring. Bus 184: Die Linien wird geteilt. Die Busse fahren nur in den Abschnitten Arabellapark Johanneskirchner Straße (Wende am Fritz-Mayr-Weg) und Johanneskirchen Bf. Westerlandanger. Die (H) Bichlhofweg und Johanneskirchen Bf. West können nicht bedient werden.

Die Behinderungen werden noch bis voraussichtlich Freitagnacht andauern.

Störungsmeldungen vom 3. April

15:40 Uhr: Die Behinderung bei der U7 ist laut der MVG beendet.

15.20 Uhr: Die Linie U7 verkehrt wegen einer Behinderung vorübergehend nur zwischen Olympia-Einkaufszentrum und Sendlinger Tor, so die MVG

15:40 Uhr: Wegen eines Feuerwehreinsatzes im Bereich Maistraße kommt es bei der Buslinie 62 zu Beeinträchtigungen, wie die MVG mitteilt. Es sei mit Verspätungen zu rechnen. "Die Haltestellen Maistraße und Waltherstraße können kurzfristig nicht bedient werden. Die Behinderung wird voraussichtlich noch bis 16:00 Uhr andauern."

15:25 Uhr: Die Verkehrslage im Gesamtnetz habe sich inzwischen normalisiert, hieß es bei der Münchner S-Bahn.

15:00 Uhr: Die technische Störung an einem Signal an der Donenrsbergerbrücke wurde behoben. "Es kommt im Gesamtnetz noch vereinzelt zu Folgeverzögerungen von 10 bis zu 15 Minuten. Auch kann es kurzfristig zu Teilausfällen kommen", teilt die Münchner S-Bahn mit.

14.59 Uhr: Die Störung eines Signals wurde behoben. Die Verkehrslage normalisiert sich.

14.55 Uhr: S8: Die Deutsche Bahn meldet Zugausfälle von S-Bahnen des 10-Minuten-Takts.

14.14 Uhr: Wegen einer technischen Störung an einem Signal kommt es auf der Stammstrecke zu Beeinträchtigungen mit Verzögerungen von bis zu 15 Minuten.

12.00 Uhr: Die MVG warnt vor Beeinträchtigungen der Linien U3 und U6 in der Zeit zwischen 16.00 Uhr und 18.30 Uhr, sowie von ca. 20.15 Uhr bis 22.00 Uhr. Das Fußballspiel des FC Bayern gegen den FC Heidenheim wird vorraussichtlich zu erhöhtem Fahrgastaufkommen führen.

10.24 Uhr: Die MVG meldet verkehrbedingte Fahrplanabweichungen bei den Linien 15, 25, X30, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 62, 63, 68, 142, 143, 172, 173 und 185. Im gesamten Stadtgebiet ist es bislang zu Staus gekommen - und dazu kommt noch der heutige Blitzmarathon. Viele Autofahrer dürften angesichts der angekündigten Kontrollen weniger aufs Gas drücken.

09.48 Uhr: Laut einer Meldung der Bahn ist die Signalstörung behoben worden. Die Verkehrslage hat sich normalisiert.

09.23 Uhr: Aufgrund einer technischen Störung an einem Signal zwischen Haar und Zorneding kommt es auf den Linien S4 und S6 weiterhin zu Beeinträchtigungen. Die S4 endet vorzeitig beim Leuchtenbergring. Fahrgäste müssen mit Verzögerungen von bis zu 10 Minuten rechnen.

08.50 Uhr: Wegen einer vorangegangenen technischen Störung an einer S-Bahn kommt es auf der Stammstrecke in Richtung Ostbahnhof zu Beeinträchtigungen. Die Bahn meldet Verzögerungen von fünf bis zehn Minuten.

Störungsmeldungen vom 2. April

19.00 Uhr: Entwarnung – die Störung auf der S-Bahn-Stammstrecke ist behoben.

18.24 Uhr: Der Polizeieinsatz am Ostbahnhof ist laut Deutscher Bahn zwar beendet, dennoch kommt es weiterhin zu Problemen auf der Stammstrecke. Grund ist jetzt eine Signalstörung, die Verspätungen belaufen sich weiterhin auf etwa zehn Minuten.

17.21 Uhr: Die Linie S2 verkehrt mittlerweile wieder auf dem Regelweg durch die Stammstrecke. Die S-Bahnen des 10-Minuten-Takts der Linie S8 entfallen.

16.42 Uhr: Wegen polizeilichen Ermittlungen am Ostbahnhof kommt es auf der Stammstrecke derzeit zu Beeinträchtigungen. Fahrgäste müssen mit Verzögerungen von bis zu zehn Minuten rechnen, auch Zugausfälle sind möglich.

Störungsmeldungen vom 1. April

07.08 Uhr: Die Störung am Bahnübergang wurde behoben, die S-Bahnen verkehren wieder normal.

06.39 Uhr: Zum Monatsanfang kommt es auf der S7 und der S20 aufgrund einer Bahnübergangsstörung zu Beeinträchtigungen. Fahrgäste müssen sich auf Verzögerungen von bis zu 15 Minuten einstellen.

Störungsmeldungen vom 30. März

20.39 Uhr: Die Störungen auf der Linie S1 halten an, der Streckenabschnitt von Feldmoching bis Oberschleißheim ist nun gesperrt. Die S1 aus Richtung München verkehren derzeit nur bis Feldmoching und enden dort vorzeitig. Über die Dauer der Sperrung liegen aktuell keine Informationen vor.

19.54 Uhr: Auf der Strecke der S1 Richtung Freising/Flughafen kommt es aktuell in Feldmoching zu Beieinträchtigungen. Es wird mit Verspätungen bis zu 20 Minuten und vereinzelten Zugausfällen gerechnet.

Störungsmeldungen vom 29. März

19.15 Uhr: Die Behinderung auf den Strecken der Linie U2 und U5 sind beendet. In der nächsten Zeit kann es noch zu Unregelmäßigkeiten kommen.

19.10 Uhr: Die Verkehrslage auf der Stammstrecke Richtung München Pasing hat sich nach einer Fahrzeugstörung am München Ostbahnhof weitestgehend normalisiert.

19.10 Uhr: Auf den Strecken der Linie U2 und U5 kommt es wegen eines Polizeieinsatzes am Innsbrucker Ring zu Beeinträchtigungen. Es ist mit Verspätungen und vereinzelten Zugausfällen zu rechnen. Die Behinderung wird voraussichtlich bis 19:30 Uhr andauern.

17.50 Uhr: Wegen einer kurzzeitigen Fahrzeugstörung am München Ostbahnhof kommt es derzeit auf der Stammstrecke in Richtung München-Pasing zu Beeinträchtigungen. Es ist mit Verzögerungen von bis zu 10 Minuten zu rechnen.

14.37 Uhr: Aus betrieblichen Gründen entfallen heute Nachmittag S-Bahnen auf der Linie S8. Ab München Ost sind Züge mit folgender Abfahrtszeit betroffen: 16.07 Uhr, 16.27 Uhr, 17.07 Uhr, 17.47 Uhr, 18.07 Uhr, 18.47 Uhr. Ab Germering-Unterpfaffenhofen sind Züge mit folgender Abfahrtszeit betroffen: 16.41 Uhr, 17.01 Uhr, 17.41 Uhr, 18.21 Uhr, 18.41 Uhr.

Störungsmeldungen vom 28. März

22.00 Uhr: Aufgrund einer Stellwerksstörung kommt es im Großraum München Ost zu Beeinträchtigungen. Es kommt zu Verzögerungen von bis zu 15 Minuten.

20.19 Uhr: Der Polizeieinsatz in München Ost ist beendet. Der S-Bahnverkehr auf den Linien S3 und S7 wird wieder aufgenommen. Auf der Stammstrecke kommt es weiterhin zu Verzögerungen von 5 bis 10 Minuten in Richtung München Ost. Auf den östlichen Außenästen kann es kurzfristig auch zu vorzeitigen Zugwenden kommen.

20.04 Uhr: Aufgrund eines Polizeieinsatzes ist die Strecke zwischen München Ostbahnhof und Giesing gesperrt. Die S-Bahnen der Linien S3 Richtung Holzkirchen und S7 Richtung Kreuzstraße beginnen und enden in Giesing. Die S-Bahnen der Linien S3 Richtung Mammendorf und S7 Richtung Wolfratshausen beginnen und enden am Münchner Ostbahnhof.

16.22 Uhr: Inzwischen hat sich die Lage auf der Stamstrecke wieder normalisiert. Vereinzelt kommt es in der Folge auf den östlichen Außenästen aber noch zu Verzögerungen.

16.03 Uhr: Weiter kommt es wegen der technischen Störung an einer S-Bahn im Bereich Laim auf der Stammtsrecke in Richtung München-Ost zu Beeinträchtungen. Immerhin: Die S-Bahnen der Linien S 6 und S 8 verkehren jetzt wieder auf dem Regelweg durch die Stammstrecke, wie die S-Bahn mitgeteilt hat.

15.34 Uhr: Aufgrund der technischen Störung an der S-Bahn im Bereich Laim kommt es auf der Stammstrecke in Richtung München-Ost zu Beeinträchtigungen. "Die Linie S 6 in Richtung Ebersberg wird zwischen München-Pasing und München Ost umgeleitet und die Stammstrecke nicht angefahren. Die Halte Leuchtenbergring und Berg am Laim entfallen", teilt die Bahn mit.

Und: "Die Linie S 8 in Richtung Flughafen wird zwischen München-Pasing und München Ost umgeleitet und die Stammstrecke nicht angefahren. Der Halt am Leuchtenbergring entfällt."

Die Bahn spricht von Verzögerungen von bis zu 20 Minuten. Auch mit "Teilausfällen" müssten die Fahrgäste rechnen.

15.13 Uhr: Wegen einer technischen Störung gibt es derzeit noch Probleme bei der S2 - bis die Beeinträchtgungen behoben sind, kommt es laut der Bahn zu Verzögerungen von bis zu zehn Minuten. Auch dass Züge vorzeitig wenden, sei möglich.

13.48 Uhr: Die Signalstörung bei Berg am Laim besteht noch immer. Laut der MVG kommt es auf den Linien S 2, S 4 und S 6 mittlerweile zu keinen Beeinträchtigungen mehr.

07.50 Uhr: Aufgrund einer Signalstörung bei Berg am Laim kommt es auf den Linien S 2, S 4 und S 6 in beiden Richtungen zu Beeinträchtigungen. Es ist mit Verzögerungen von bis zu zehn Minuten zu rechnen, auch kurzfristige Zugwendungen und Teilausfälle sind möglich.

Störungsmeldungen vom 27. März

10.35 Uhr: Wegen eines Notarzteinsatzes kommt es bei der Linie U6 derzeit zu erheblichen Behinderungen. Es ist mit Verspätungen und Zugausfällen zu rechnen.

10.05 Uhr: Die Linien 20 und 21 können wieder regulät verkehren. In der nächsten Zeit kann es noch zu Unregelmäßigkeiten kommen.

09.55 Uhr: Wegen eines Verkehrsunfalls im Bereich Olympiapark ist die Strecke der Linien 20 und 21 zwischen Leonrodplatz und Westfriedhof derzeit unterbrochen. In diesem Abschnitt verkehren Ersatzbusse und kostenlose Taxis. Die Behinderung wird voraussichtlich noch bis 10.50 Uhr andauern.

09.30 Uhr: Wegen eines Verkehrsunfalls im Bereich Werinherstrasse ist die Strecke der Linie 18 zwischen St.-Martins-Platz und Schwanseestrasse derzeit unterbrochen. In diesem Abschnitt verkehren Ersatzbusse und kostenlose Taxis. Die Behinderung wird voraussichtlich noch bis 10.30 Uhr andauern.

08.45 Uhr: Die Behinderung der Linie U2 ist beendet. In der nächsten Zeit kann es noch zu Unregelmäßigkeiten kommen.

08.35 Uhr: Wegen einer Person im Gleis kommt es zu Verspätungen und Zugausfällen der Linie U2.

08.10 Uhr: Aufgrund mehrerer Bahnübergangsstörungen im Bereich Grafing Bahnhof kommt es auf den Linien S 4 und S 6 Richtung Ebersberg zu Beeinträchtigungen. Es sind mit Verzögerungen von bis zu 15 Minuten und kurzfristigen Zugwenden zu rechnen.

08.05: Uhr: Bei einigen Bus- und Tramlinien im Münchner Stadtgebiet kommt es derzeit wegen des hohen Verkehrsaufkommens im Stadtgebiet zu Beeinträchtigungen. Es ist mit Verspätungen sowie vereinzelten Fahrzeugausfällen und vorzeitigen Wendungen zu rechnen.

Betroffen sind die Linien X50, 50, 51, 59, 60, 134, 160, 164, 165, 180

07.52 Uhr: Die Störung im Bereich Riem ist mittlerweile behoben, die Verkehrslage normalisiert sich.

05.31 Uhr: Wegen einer Störung an einem Bahnübergang kommt es im Bereich Riem zu Beeinträchtigungen. Es ist mit Verzögerungen von bis zu 10 Minuten zu rechnen.

Störungsmeldungen vom 26. März

16.21 Uhr: Behinderungen auf der Linie 19 sind beendet.

16.05 Uhr: Auf der Linie 19 ist wegen eines Verkehrsunfalls im Bereich Agnes-Bernauer-Strasse der Linienweg zwischen Lautensackstrasse und Pasing Bf derzeit unterbrochen. In diesem Abschnitt verkehren kostenlose Taxis.

14.40 Uhr: Auch auf der Linie S8 gibt es Störungen. Aus betrieblichen Gründen entfallen heute Nachmittag zahlreiche S-Bahnen des 10-Minuten-Takts.

14.40 Uhr: Aus betrieblichen Gründen entfallen heute Nachmittag S-Bahnen der Linie S2. Vom Bahnhof München Ost abfahrend fallen die S-Bahnen um 15.51 Uhr, 16.11 Uhr, 17.11 Uhr und 17.51 Uhr aus. Vom Dachau abfahrend fallen die S-Bahnen um 16.39 Uhr, 17.19 Uhr, 18.19 Uhr und 18.39 Uhr aus.

10.39 Uhr: Die Bahnübergangsstörung zwischen München-Perlach und München-Giesing und die Stellwerksstörung in Höllriegelskreuth wurden behoben. Auf der Linie S7 kommt es zu keinen Beeinträchtigungen mehr.

08.25 Uhr: Auf der Strecke der S7 kommt es in beide Richtung zu Verzögerungen von bis zu 20 Minuten. Grund dafür sind Bahnübergangsstörung bei München-Perlach sowie behobene Stellwerksstörung in Höllriegelskreuth.

04.04 Uhr: Aus betrieblichen Gründen entfallen heute Vormittag folgende Bahnen der Linie S2: S2 ab München Ost (Abfahrt 06.11), S2 ab Dachau Bahnhof (Abfahrt 7.19), S2 ab Laim (Abfahrt 9.34 Uhr). Es kann außerdem zu weiteren Aufällen des 10-Minuten-Takts kommen.

Störungsmeldungen vom 25. März

07.49 Uhr: Der Notarzteinsatz am U-Bahnhof Karl-Preis-Platz ist beendet. In der nächsten Zeit kann es noch zu Unregelmäßigkeiten kommen, die Verkehrslage normalisiert sich aber zunehmend.

07.29 Uhr: Wegen eines Notarzteinsatzes ist auf den Linien U2 und U7 zwischen den Haltestellen Innsbrucker Ring und Giesing derzeit kein Zugverkehr möglich. In diesem Abschnitt sind Ersatzbusse im Einsatz. Die Linie U7 verkehrt aktuell ausschließlich zwischen Sendlinger Tor und Olympia Einkaufszentrum. Fahrgäste werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umgehen und dabei S-Bahn, Bus und Tram sowie nicht betroffene U-Bahnlinien zu nutzen. Laut MVG wird die Behinderung noch bis ca. 8 Uhr andauern.

Störungsmeldungen vom 22. März

18.13 Uhr: Die polizeilichen Ermittlungen sind beendet und die Sperrung zwischen Lochhausen und Olching wurde aufgehoben. Es kommt noch zu Folgeverzögerungen.

16.57 Uhr: Wegen polizeilicher Ermittlungen wurde die Strecke zwischen Lochhausen und Olching gesperrt. Die S-Bahnen aus Richtung Holzkirchen / Deisenhofen verkehren bis Lochhausen und enden dort vorzeitig. Die S-Bahnen aus Richtung Mammendorf / Maisach verkehren bis Olching und enden vorzeitig. Ein Schienenersatzverkehr wird derzeit eingerichtet.

14.20 Uhr: Wie die S-Bahn mittteilt, entfallen "aus betrieblichen Gründen" am Freitagnachmittag mehrere S-Bahnen des 10-Minuten-Taktes auf der Linie S 2 Dachau sowie der Linie S 8 Germering-Unterpfaffenhofen/Gilching-Argelsried.

11.35 Uhr: Wegen der Schüler-Demo (#FridaysForFuture) kann es auch an diesem Freitag bei einigen Bus- und Tramlinien kurzfristig zu größeren Verspätungen kommen, wie die MVG mitteilt. Konkret geht es um die Linien 19, 21, 58, 68, 100, 132, 153. "Gegebenenfalls müssen einzelne Linien auch kurzfristig unterbrochen oder umgeleitet werden." Es gebe Lautsprecherdurchsagen und Lauftextinformationen an den Haltestellen.

Störungsmeldungen vom 20. März

19.04 Uhr: Die technische Störung an einer S-Bahn auf der Stammstrecke wurde behoben. Es kommt allerdings noch zu Verspätungen von bis zu 25 Minuten in beide Richtungen.

18.13 Uhr: Auf nahezu allen Buslinien im Münchner Stadtgebiet kommt es derzeit wegen des hohen Verkehrsaufkommens im Stadtgebiet zu Beeinträchtigungen. Es ist mit Verspätungen sowie vereinzelten Fahrzeugausfällen und vorzeitigen Wendungen zu rechnen.

Betroffen sind die Linien X30, X50, 50, 56, 59, 62, 63, 143, 144, 160, 162, 164, 165, 170, 171, 175, 176, 177, 178, 179, 180

17.23 Uhr: Die technische Störung an einer S-Bahn auf der Stammstrecke wurde behoben. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von bis zu 45 Minuten in beide Richtungen. Auch kann es zu kurzfristigen Zugwenden und vorzeitigen Teilausfällen kommen. Die Verzögerungen wirken sich im Gesamtnetz der S-Bahn München aus.

17.05 Uhr: Aufgrund der Störung kommt es derzeit auf der Stammstrecke in beide Richtungen zu Beeinträchtigungen. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von bis zu 45 Minuten. Auch kann es zu kurzfristigen Zugwenden und vorzeitigen Teilausfällen kommen. Nutzen Sie bitte entlang der Stammstrecke ebenfalls die Verkehrsmittel der MVG (Bus, Tram , U-Bahn). Die Folgeverzögerungen wirken sich im Gesamtnetz der S-Bahn München aus.

16.56 Uhr: Aufgrund einer technischen Störung an einem Zug kommt es derzeit auf der Stammstrecke Richtung München Pasing zu Beeinträchtigungen. Es kommt zu Verzögerungen von bis zu 40 Minuten.

Störungsmeldungen vom 19. März

11.41 Uhr: Die technische Störung an einer Weiche wurde behoben, auf beiden Linien ist jedoch noch mit Folgeverzögerungen zu rechnen.

11.31 Uhr: Wegen einer technischen Störung an einer Weiche kommt es auf den Linien S1 und S8 im Bereich Flughafen Besucherpark zu Verspätungen und Zugausfällen.

09.58 Uhr: Nach einer vorangegangenen technischen Störung an einer S-Bahn am Leuchtenbergring normalisiert sich die Verkehrslage auf der Stammstrecke.

07.21 Uhr: Die Störung auf der Linie S7 wurde behoben.

06.46 Uhr: Wie schon am Montag- gibt es auch am Dienstagmorgen wieder Probleme auf der Stammstrecke: Nach einer vorangegangenen technischen Störung an einer S-Bahn am Leuchtenbergring kommt es auf der gesamten Stammstrecke zu Verzögerungen von zehn bis 15 Minuten.

05.46 Uhr: Aufgrund einer Signalstörung in Icking kommt es auf der Linie S7 zu Beeinträchtigungen. Es ist mit Verzögerungen von zehn bis 15 Minuten zu rechnen. Auch kurzfristige Zugausfälle sind laut Bahn möglich.

Störungsmeldungen vom 18. März

09.31 Uhr: Wegen einer technischen Störung an einer S-Bahn kommt es auf der Stammstrecke zu Beeinträchtigungen und Verspätungen von bis zu zehn Minuten.

08.41 Uhr: Der Notarzteinsatz am Gleis ist beendet, die Sperrung zwischen Haar und Zorneding wurde aufgehoben. Es kann noch zu Folgeverzögerungen von bis zu zehn Minuten kommen.

08.15 Uhr: Die Störungen bei der S7 wurden behoben – die S-Bahnen verkehren wieder auf dem Regelweg.

07.59 Uhr: Wegen eines Notarzteinsatzes am Gleis ist die Strecke zwischen Trudering und Zorneding weiterhin gesperrt. Die S-Bahnen der Linie S4 in und aus Richtung Geltendorf beginnen und enden am Ostbahnhof. Die S-Bahnen der Linie S6 in und aus Richtung Tutzing beginnen und enden in Trudering. Die S-Bahnen der Linie S6 in und aus Richtung Ebersberg beginnen und enden in Zorneding.

Die Bahn hat einen Schienenersatzverkehr (SEV) zwischen Trudering und Zorneding eingerichtet.

07.25 Uhr: Wieder Probleme bei der S4 und S6: Aufgrund von Personen im Gleis ist die Strecke zwischen Trudering und Haar gesperrt. Die Züge werden derzeit an den Bahnhöfen zurückgehalten und warten dort die Dauer der Sperrung ab. Es ist mit Verzögerungen zu rechnen. Auch kann es kurzfristig zu Zugausfällen kommen.

06.47 Uhr: Derzeit kommt es auf der S7 zu Beeinträchtigungen – Grund dafür ist eine Signalstörung in Icking sowie eine Bahnübergangsstörung zwischen Icking und Wolfratshausen. Fahrgäste müssen mit Verzögerungen von bis zu zehn Minuten rechnen.

05.15 Uhr: Kurzfristig sind auf der S4 und S6 Bauarbeiten notwendig, weswegen es von Montag (18. März) bis Freitag (22. März) auf den genannten Linien in Richtung Ebersberg zu Teilausfällen und geänderten Abfahrtszeiten kommt. Die Bahn weist darauf hin, sich im Internet oder per App über den aktuellen Fahrplan zu informieren.

Störungsmeldungen vom 16. März

08.50 Uhr: Die technische Störung an dem Signal in München-Giesing wurde behoben, die Verkehrslage normalisiert sich.

08.05 Uhr Wegen einer Messeveranstaltung verkehrt die Verstärkerlinie U8 heute auf geändertem Linienweg: Olympiazentrum-Messestadt Ost. "Fahrgäste im Abschnitt Innsbrucker Ring-Neuperlach Zentrum weichen bitte auf die U5 aus", so die MVG.

07.26 Uhr: Aufgrund einer technischen Störung an einem Signal in München-Giesing kommt es auf der Linie S 7 Richtung Kreuzstrasse zu Beeinträchtigungen. Die Bahn teilt mit, dass mit "Verzögerungen von 10 bis 15 Minuten" zu rechnen ist. Auch könne es kurzfristig zu Zugausfällen kommen.

02.01 Uhr: Uhr Nach mehreren, bereits behobenen Oberleitungsstörungen auf der Stammstrecke kommt es im Gesamtnetz zu keinen Beeinträchtigungen mehr. Die Verkehrslage hat sich normalisiert.

Störungsmeldungen vom 15. März

22.15 Uhr: Die Linien S3, S4, S6 fahren wieder auf der Stammstrecke. S 8 weiterhin über Südring ohne Halt zwischen Pasing und Ostbahnhof .

18.40 Uhr: Wegen einer technischen Störung an einer Oberleitung ist die Stammstrecke zwischen München-Hackerbrücke und München Ostbahnhof gesperrt. Die S-Bahnen verkehren wie folgt:

Die Linie S 1 in bzw. aus Richtung Freising/Flughafen beginnt bzw. endet in Moosach. Fahrgäste der Linie S 1 können alternativ die U-Bahnlinien U 2 Feldmoching oder U 3 Moosach nutzen.

Die Linie S 2 Petershausen/Altomünster - Erding wird zwischen Obermenzing und München Ost umgeleitet und die Stammstrecke nicht angefahren. Die Halte Leuchtenbergring und Berg am Laim entfallen.

Die Linie S 3 in bzw. aus Richtung Mammendorf beginnt bzw. endet am Münchner Hauptbahnhof Gleis 27-36. Der Halt München-Hackerbrücke entfällt.

Die Linie S 3 in bzw. aus Richtung Holzkirchen beginnt bzw. endet am Ostbahnhof. Alternativ können Sie auch auf die U-Bahnlinie U 5 von/bis München Ost ausweichen.

Die Linie S 4 Geltendorf beginnt/endet am Münchner Hbf, Gleis 27-36. Der Halt Hackerbrücke entfällt.

Die Linie S 6 in bzw. aus Richtung Ebersberg beginnt bzw. endet am Ostbahnhof.

Die Linie S 6 in bzw. aus Richtung Tutzing beginnt bzw. endet endet in München-Pasing.

Die Linie S 7 Wolfratshausen beginnt bzw. endet am Heimeranplatz West. Alternativ können Sie auf die U 5 in Richtung Innenstadt / München Ost / Neuperlach Süd ausweichen.

Die Linie S 7 in bzw. aus Richtung Kreuzstraße beginnt bzw. endet in Giesing. Hier können Sie alternativ auf die S 3 ab München Ost sowie auf die U-Bahnlinien U 2 bis Giesing und U 5 Neuperlach Süd ausweichen.

Die Linie S 8 Herrsching – Flughafen wird zwischen München-Pasing und München Ost umgeleitet und die Stammstrecke nicht angefahren. Der Halt Leuchtenbergring entfällt.

Die Linie S 20 München-Pasing – Höllriegelskreuth entfällt.

12.03 Uhr: Die MVG teilt mit, dass es bis voraussichtlich 13.30 Uhr bei folgenden Tram- und Buslinien wegen der Schülerdemo zu Verspätungen oder Umleitungen kommt: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 28, 58, 68, 100 und 153.

11.52 Uhr: Die Störung an der Strecke zwischen München Pasing und München Ost wurde behoben und die Verkehrslage auf der Stammstrecke sowie im S-Bahn-Gesamtnetz normalisiert sich.

11.45 Uhr: Wegen einer Störung an der Strecke zwischen München Pasing und München Ost kommt es auf der Stammstrecke und im S-Bahn-Gesamtnetz zu Verspätungen von 15 bis 20 Minuten.

10.02 Uhr: Die Behinderungen bei der U3 und der U6 sind behoben, noch kann es allerdings zu Folgeverzögerungen kommen.

09.10 Uhr: Auf den U-Bahnlinien U3 und U6 kommt es aufgrund einer Stellwerksstörungen zu Verspätungen und vereinzelten Zugausfällen. Die Behinderung soll laut MVG bis ca. 10 Uhr behoben sein.

Störungsmeldungen vom 14. März

19.40 Uhr: Störungen auf den Linine S4 und S6 behoben

17.11 Uhr: Aufgrund einer technischen Störung an der Strecke kommt es auf den Linien S 4 und S 6 Richtung Trudering / Ebersberg zu Verzögerungen von 10 bis 15 Minuten.

Störungsmeldungen vom 13. März

21.35 Uhr: Die Behinderungen auf den U-Bahnlinien 3 und 6 bestehen nicht mehr - allerdings kann es lautr MVG noch zu Unregelmäßigkeiten kommen.

20.20 Uhr: Auf den U-Bahnlinien 3 und 6 kommt es derzeit weiter zu Beeinträchtigungen. Es ist mit Verspätungen und vereinzelten Zugausfällen zu rechnen.

18.45 Uhr: Wegen der Anreise zum Fußballspiel in der Allianz Arena gibt es auf den beiden Linien U3 und U6 Verspätungen.

15.05 Uhr: Wegen einer Fahrzeugstörung kommt es auf den Linien U1, U2 und U7 zu Verspätungen.

09.15 Uhr: Aufgrund einer Demonstration kann es auf den Bus- bzw. Tramlinien 17, 19, 21, 62 und 132 zu größeren Verspätungen kommen. Laut MVG ist es ebenfalls nicht ausgeschlossen, dass einzelne Linien kurzfristig unterbrochen oder umgeleitet werden. Die Fahrgäste werden gebeten, auf Lautsprecherdurchsagen und Lauftextinformationen an den Haltestellen zu achten.

07.57 Uhr: Die Störung an einem Signal zwischen München-St. Martinstr. und München-Giesing wurde behoben, die Verkehrslage auf den Linien S 3 und S 7 normalisiert sich wieder.

07.09 Uhr: Aufgrund einer technischen Störung an einem Signal zwischen München-St. Martinstr. und München-Giesing kommt es auf den Linien S 3 Holzkirchen und S 7 Kreuzstrasse zu Beeinträchtigungen. Es ist mit Verzögerungen von bis zu 10 Minuten sowie vorzeitigen Wendungen und Zugausfällen zu rechnen.

Störungsmeldungen vom 12. März 2019

11.15 Uhr: Die Behinderung auf den Linien U 1 und U 2 ist beendet, der Verkehr pendelt sich wieder ein.

11.02 Uhr: Aufgrund einer Fahrzeugstörung kommt es auf den Linien U 1 und U 2 zu Verspätungen und vereinzelten Zugausfällen. Fahrgäste werden gebeten, besonders auf Lautsprecherdurchsagen und Zugzielanzeigen zu achten.

09.12 Uhr: Die Verkehrslage auf der Stammstrecke hat sich nach den vorhergehenden Notarzteinsätzen wieder eingependelt.

08.15 Uhr: Die beiden Notarzteinsätze in Laim und am Isartor sind beendet. Auf der Stammstrecke normalisiert sich die Verkehrslage wieder, noch ist im gesamten S-Bahn-Netz allerdings mit Verspätungen von 10 bis 15 Minuten zu rechnen.

07.59 Uhr: Auch am Isartor muss ein Fahrgast ärztlich versorgt werden. Laut MVG ist auf der Stammstrecke nun in beiden Richtungen zu Verspätungen von bis zu 15 Minuten zu rechnen.

07.45 Uhr: Auf der Linie U 6 sind heute Morgen nicht alle Züge im Einsatz. Es kann daher vereinzelt zu Taktlücken und längeren Wartezeiten kommen.

07.38 Uhr: Wegen ärztlicher Versorgung eines Fahrgastes in München-Laim kommt es auf den Linien S 1 und S 2 in Richtung München Ost zu Beeinträchtigungen. Es ist mit Verzögerungen von bis zu 10 Mionuten zu rechnen. Auch kann es kurzfristig zu vorzeitigen Zugwenden, Umleitungen und Zugausfällen kommen.

Störungsmeldungen vom 11. März 2019

19.10 Uhr: Die Weichenstörung auf der Linie S 8 Richtung Flughafen wurde behoben. Es kommt zu keinen Beeinträchtigungen mehr.

18.01 Uhr: Aufgrund einer Weichenstörung kommt es auf der Linie S 8 Richtung Flughafen München zu Verzögerungen von bis zu 20 Minuten.

10.48 Uhr: Die technischen Störung an einem Bahnübergang zwischen Perlach und Neubiberg wurde behoben. Es kommt jedoch noch zu Folgeverzögerungen von bis zu 10 Minuten. Auch kann es weiterhin zu kurzfristigen Teilausfällen kommen.

10.24 Uhr: Aufgrund einer technischen Störung an einem Bahnübergang kommt es zwischen Perlach und Neubiberg zu Beeinträchtigungen. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von bis zu 20 Minuten. Auch kann es kurzfristig zu Teilausfällen kommen.

10.20 Uhr: Die Störung an der Weiche am Leuchtenbergring ist behoben, die Verkehrslage im Gesamtnetz normalisiert sich zunehmend.

08.55 Uhr: Auf den Linien der U-Bahnen U4 und U5 sind aktuell nicht alle planmäßigen Züge im Einsatz, hier kommt es daher zu Taktlücken und längeren Wartezeiten.

08.07 Uhr: Auch bei diversen Bus- und Tram-Linien kommt es zu Beeinträchtigungen. Betroffen sind die Linien 51, 52, 54, 55, 56, 143, 145, 150, 151, 160 und 189. Grund ist das hohe Verkehrsaufkommen im Stadtgebiet. Es ist mit Verspätungen sowie vereinzelten Fahrzeugausfällen und vorzeitigen Wendungen zu rechnen.

07.30 Uhr: Aufgrund einer technischen Störung an einer Weiche am Leuchtenbergring kommt es im gesamten S-Bahn-Netz zu Verzögerungen von bis zu 15 Minuten - auch Teilausfälle sind möglich.

06.50 Uhr: Die Sperrungen auf den Streckenabschnitten zwischen Deisenhofen und Holzkirchen sowie Aying und Kreuzstraße wurden aufgehoben, die S-Bahnen der Linien S 3 und S 7 fahren wieder normal.

Störungsmeldungen vom 10. März 2019

19.57 Uhr: Wegen eines Baumes im Gleis ist der Streckenabschnitt Eggmühl - Neufahrn (Niederbayern) weiterhin gesperrt. Die Regionalzüge aus Richtung München / Flughafen verkehren bis Landshut (Bay) Hbf und enden dort vorzeitig. Die Züge aus Richtung Regensburg verkehren bis Eggmühl und enden dort. Die Deutsche Bahn rät alternativ die Landshut Hbf und Regensburg Hbf Verbindungen über Plattling zu nutzen.

18.51 Uhr: Der Streckenabschnitt zwischen Deisenhofen und Holzkirchen (S3) ist weiterhin gesperrt. Ein provisorischer Schienenersatzverkehr mit Bus und Großraumtaxis zwischen Deisenhofen und Holzkirchen ist inzwischen eingerichtet.

18.50 Uhr: Der Streckenabschnitt zwischen Aying und Kreuzstrasse (S7) ist weiterhin gesperrt. Zwischen Aying und Kreuzstrasse verkehrt der SEV mit Taxis.

18.17 Uhr: Die Stellwerkstörung am Ostbahnhof ist behoben.

17.53 Uhr: Wegen eines Baumes im Gleis ist der Streckenabschnitt Eggmühl - Neufahrn (Niederbayern) gesperrt. Die Regionalzüge aus Richtung München / Flughafen verkehren bis Landshut (Bay) Hbf und enden dort vorzeitig. Die Züge aus Richtung Regensburg verkehren bis Eggmühl und enden dort.

17.32 Uhr: Die Stellwerksstörung am München Ostbahnhof wurde behoben. Aktuell kommt es auf der Stammstrecke zu Verzögerungen von 10 bis 15 Minuten. Die Linie S 1 Freising / Flughafen verkehrt weiterhin von/nach München Hbf Gleis 27–36 ohne Halt an München-Hackerbrücke.

17.31 Uhr: Die Streckensperrung auf der Linie S2 zwischen Markt Schwaben und Erding wurde aufgehoben und der Zugverkehr wird wieder aufgenommen.

17.26 Uhr: Auch auf den S-Bahn-Linien S3 und S7 gibt es Probleme wegen umgestürzten Bäumen. Zwischen Aying und Kreuzstraße ist ein Baum in die Oberleitung gekracht. Die S7 Kreuzstraße fährt nur bis Aying und endet dort. Ein Schienenersatzverkehr wird eingerichtet. Auf der Linie S3 liegt ebenfalls ein Baum im Gleis: Zwischen Deisenhofen und Holzkirchen. Die Strecke ist gesperrt. Auch hier wird ein SEV eingerichtet.

16.45 Uhr: Wegen eines Baumes im Gleis ist der Streckenabschnitt zwischen Markt Schwaben und Erding gesperrt. Die S-Bahnen in Richtung Erding verkehren bis Markt Schwaben und enden dort vorzeitig. Ein provisorischer Schienenersatzverkehr mit Bus und Taxi zwischen Markt Schwaben und Erding ist eingerichtet.

16.44 Uhr: Die Stellwerksstörung am München Ostbahnhof besteht weiterhin, jedoch verkehren die Linien S 2, und S 4 ebenfalls wieder auf dem Regelweg durch die Stammstrecke. Somit verkehren alle Linien außer der Linie S 1 wieder auf dem Regelweg. Die Linie S 1 Freising / Flughafen verkehrt weiterhin von/nach München Hbf Gleis 27–36 ohne Halt an München-Hackerbrücke. Aktuell kommt es zu Verzögerungen von bis zu 20 Minuten.

16.22 Uhr: Wegen eines Baumes im Gleis ist der Streckenabschnitt zwischen Markt Schwaben und Erding gesperrt. Die S-Bahnen in Richtung Erding verkehren bis Markt Schwaben und enden dort vorzeitig.

15.35 Uhr: Wegen einer Stellwerksstörung am München Ostbahnhof sind derzeit in diesem Bereich nur sporadisch Zugfahrten möglich. Laut Bahn kommt es zu erheblichen Verzögerungen auf der Stammstrecke und im S-Bahn-Gesamtnetz.

15.19 Uhr: Aufgrund einer technischen Störung an einem Signal in Perlach kommt es auf der Linie S 7 zu Beeinträchtigungen. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von bis zu 10 Minuten. Auch kann es kurzfristig zu Zugausfällen kommen.

14.08 Uhr: Die technische Störung an einer Weiche in München-Pasing wurde behoben und die Verkehrslage zwischen München-Pasing und Tutzing / Weilheim hat sich normalisiert.

13.57 Uhr: Wegen einer technischen Störung an einer Weiche in München-Pasing kommt es bei den Zügen in Richtung Tutzing / Weilheim zu Beeinträchtigungen. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von bis zu 20 Minuten. Auch kann es kurzfristig zu vorzeitigen Zugwenden und Zugausfällen kommen.

Störungsmeldungen vom 9. März 2019

18.37 Uhr: Nach der vorangegangenen Streckensperrung hat sich die Verkehrslage auf der Linie S 1 normalisiert.

16.32 Uhr: Wegen einer Fahrzeugstörung zwischen Oberschleißheim und Unterschleißheim kommt es auf der Linie S 1 zu Beeinträchtigungen. Der betroffene Streckenabschnitt ist aktuell gesperrt. Die Züge werden derzeit an den Bahnhöfen zurückgehalten und warten dort die Dauer der Sperrung ab. Es ist mit Verzögerungen zu rechnen. Auch kann es kurzfristig zu Zugausfällen kommen. Reisende direkt zum Flughafen nutzen bitte die Linie S 8 zum Flughafen.

16.17 Uhr: Der Polizeieinsatz am Gleis ist beendet und der Halt München-Pasing wird wieder fahrplanmäßig bedient.

15.48 Uhr: Wegen eines Polizeieinsatzes am Gleis verkehren die Züge derzeit ohne Halt in München-Pasing. Reisende nach München-Pasing nutzen bitte ab München (Hbf) Tief die S-Bahnen.

Störungsmeldungen vom 7. März 2019

22.23 Uhr: S6 - Beeinträchtigungen beendet

21.45 Uhr: Technische Störung an der Stammstrecke behoben / Verkehrslage hat sich normalisiert.

21.17 Uhr: Stammstrecke - aufgrund einer technischen Störung an der Strecke kommt es auf der Stammstrecke in Richtung Pasing zu Beeinträchtigungen. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von bis zu 10 Minuten. Auch kann es kurzfristig zu Teilausfällen kommen.

21.15 Uhr: S6 - aufgrund von Personen im Gleis kommt es zwischen Feldafing und Tutzing zu Beeinträchtigungen. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von bis zu 10 Minuten. Auch kann es kurzfristig zu Teilausfällen kommen.

20.40 Uhr: Linie 21 - wegen eines Verkehrsunfalls im Bereich Schlüsselbergstrasse ist der Linienweg zwischen Haidenauplatz und St.-Veit-Strasse derzeit unterbrochen. In diesem Abschnitt verkehren in Kürze kostenlose Taxis. Bitte beachten Sie, dass diese am rechten Fahrbahnrand halten. Die Behinderung wird vsl. noch bis 21:50 Uhr andauern.

10.32 Uhr: Die technische Störung an der Strecke wurde behoben und die Verkehrslage auf der Stammstrecke normalisiert sich.

09.08 Uhr: Erneut kommt es zu Problemen auf der Stammstrecke, wieder ist eine technische Störung die Ursache. Die Deutsche Bahn spricht von Verzögerungen von bis zu 15 Minuten in beiden Richtungen. Zudem kann es zu Teilausfällen kommen.

07.18 Uhr: Die technische Störung wurde wieder behoben – der Verkehr auf der Stammstrecke läuft wieder planmäßig.

07.02 Uhr: Aufgrund einer technischen Störung an einer S-Bahn kommt es auf der Stammstrecke in Richtung Pasing zu Beeinträchtigungen. Fahrgäste müssen mit Verzögerungen von bis zu zehn Minuten rechnen.

Störungsmeldungen vom 6. März 2019

07.57 Uhr: Die Tiere am Gleis wurden mittlerweile wieder eingefangen, die Verkehrslage normalisiert sich.

07.38 Uhr: Wegen Tieren am Gleis kommt es zwischen Deisenhofen und Holzkirchen derzeit zu Beeinträchtigungen von bis zu zehn Minuten.

Störungsmeldungen vom 5. März 2019

21.55 Uhr: Die besagte Behinderung auf der U2 besteht nicht mehr. In der nächsten Zeit kann es noch zu Unregelmäßigkeiten kommen.

21.45 Uhr: Wegen eines Polizeieinsatzes am Bahnhof kann die U-Bahn-Haltestelle Messestadt Ost (U2) momentan nicht angefahren werden.

20.50 Uhr: Nach der vorangegangenen ärztlichen Versorgung eines Fahrgastes hat sich die Verkehrslage in Richtung Pasing normalisiert. Auf den Außenstrecken kann es noch zu Folgeverzögerungen kommen.

20.10 Uhr: Weil ein Fahrgast ärztlich versorgt werden muss, kommt es auf der Stammstrecke Richtung Pasing zu Beeinträchtigungen. Es ist mit Verzögerungen von bis zu zehn Minuten zu rechnen.

18.24 Uhr: Der Polizeieinsatz in Esting wurde beendet und die Verkehrslage normalisiert sich.

18.08 Uhr: Aufgrund eines Polizeieinsatzes in Esting kommt es derzeit auf der Linie S3 Maisach/Mammendorf zu Verzögerungen.

14.21 Uhr: Die Beeinträchtigungen zwischen Markt Schwaben und Ottenhofen sind beendet und die Verkehrslage normalisiert sich.

13.25 Uhr: Wegen einer Signalstörung kommt es auf der Linie S2 zwischen Markt Schwaben und Ottenhofen zu Beeinträchtigungen und Verzögerungen von bis zu zehn Minuten.

06.39 Uhr: Die Oberleitungsstörung bei der S7 wurde behoben – die S-Bahnen verkehren hier wieder auf dem Regelweg.

Störungsmeldungen vom 4. März 2019

21.45 Uhr: Aufgrund einer Störung an der Strecke am Rosenheimer Platz kommt es auf der Stammstrecke derzeit zu Beeinträchtigungen. Es ist mit Verzögerungen von bis zu zehn Minuten zu rechnen, zudem kann es kurzfristig zu Zugausfällen kommen.

21.25 Uhr: S7 - Zwischen Höhenkirchen-Siegertsbrunn und Aying ist weiterhin kein S-Bahnverkehr möglich. Ein provisorischer Schienenersatzverkehr mit Großraumtaxis zwischen Höhenkirchen-Siegertsbrunn und Aying ist für Sie eingerichtet.

20.45 Uhr: Linie S7 - Aufgrund einer Beschädigung an der Oberleitung durch einen Baum kommt es zwischen Höhenkirchen-Siegertsbrunn und Aying zu Beeinträchtigungen. Die S-Bahnen aus Richtung München Ost verkehren bis Höhenkirchen-Siegertsbrunn und enden dort vorzeitig. Zwischen Kreuzstrasse und Aying wird ein S-Bahnpendelbetrieb eingerichtet.

17.45 Uhr: Die Sperrung der Linie S2 wurde aufgehoben.Es kann noch zu einzelnen Ausfällen der S-Bahnen des 10-Minuten-Takts kommen.

14.51 Uhr: Zwischen Dachau Bahnhof und Altomünster verkehrt nun ein provisorischer Schienenersatzverkehr mit Bussen.

14.31 Uhr: Nun hat es auch die Gegenrichtung erwischt: Auf der S2 zwischen Dachau Bahnhof und Altomünster ist derzeit kein Zugverkehr möglich. Wie die Deutsche Bahn mitteilt, befinden sich Gegenstände in der Oberleitung. Noch gibt es kein Ersatzprogramm, es soll aber ein SEV eingerichtet werden. Für München und Region gilt derzeit eine Unwetterwarnung.

13.08 Uhr: Die Strecke zwischen Ottenhofen und Altenerding ist weiterhin wegen eines Baumes im Gleis gesperrt. Die S-Bahnen der Linie S2 aus Richtung München verkehren bis Markt Schwaben und enden dort vorzeitig. Wie die Bahn meldet, ist der Schienenersatzverkehr zwischen Markt Schwaben und Erding nun eingerichtet.

12.38 Uhr: Wegen eines Baums im Gleis ist derzeit die Strecke zwischen Ottenhofen und Altenerding gesperrt. Die S-Bahnen der Linie S2 aus Richtung München verkehren bis Markt Schwaben und enden dort vorzeitig. Ein Schienenersatzverkehr wird demnächst eingerichtet.

Störungsmeldungen vom 3. März 2019

15.33 Uhr: U1, U2, 15, 25, 54: Die Behinderung wegen des Fußballspiels im Stadion an der Grünwalder Straße sind beendet.

14.05 Uhr: Linie U3 - Behinderungen wegen Fahrzeugstörung. Es kann zu Verspätungen und vereinzelten Zugausfälle kommen.

12.00 Uhr: Linien 50, 184, 187, 188: Behinderung und Umleitung wegen Faschingsumzug in Oberföhring / Johanneskirchen.

Störungsmeldungen vom 1. März 2019

22.51 Uhr: Bei den Linien U3 und U6 kommt es wegen eines Polizeieinsatzes derzeit zu Beeinträchtigungen. Die Haltestelle Sendlinger Tor kann zur Zeit nicht bedient werden, die Züge fahren ohne Halt durch. Die Behinderung wird vsl. noch bis 23:20 Uhr andauern.

22.45 Uhr: Behinderungen auf der Linie U2 sind beendet.

22.30 Uhr: Auf der Linie U2 kommt es zu Beeinträchtigungen wegen gezogenem Nothalt.Es ist mit Verspätungen und vereinzelten Zugausfällen zu rechnen.

14.40 Uhr: Aus betrieblichen Gründen entfallen am Freitagnachmittag einige S-Bahnen des 10-Minuten-Takts auf der Linie S 2 Dachau.

14.10 Uhr: Die Behinderungen auf den Linien 16 un 17 nach einem Feuerwehreinsatz im Bereich Romanplatz sind beendet. Es kann laut MVG aber noch zu Unregelmäßigkeiten kommen.

13.14 Uhr: Trambahn-Linien 16, 17: Wegen eines Feuerwehreinsatzes im Bereich Romanplatz ist der Linienweg der Trambahnen der Linien 16 und 17 zwischen Romanplatz und Hauptbahnhof derzeit unterbrochen.

07.40 Uhr: Rückstau im Berufsverkehr sorgt derzeit auf der S-Bahn-Stammstrecke sowie auf den Außenästen zu Verzögerungen von bis zu 10 Minuten. Auch kann es kurzfristig zu Teilausfällen kommen.

Störungsmeldungen vom 28. Februar 2019

10.57 Uhr: Die Behinderung auf den Linien U3 und U6 ist beendet.

09.51 Uhr: Wegen einer Fahrzeugstörung kommt es bei den U-Bahnlinien 3 und 6 derzeit zu Verspätungen und vereinzelten Zugausfällen.

09.34 Uhr: Die Weichenstörung bei der S 4 wurde behoben, die S-Bahnen verkehren wieder auf dem Regelweg.

08.26 Uhr: Die Signalstörung bei der S 8 wurde behoben – hier normalisiert sich die Verkehrslage wieder.

07.01 Uhr: Wegen einer Weichenstörung ist auf dem Streckenabschnitt zwischen Grafrath und Geltendorf (S 4) kein S-Bahnverkehr möglich. Die Züge aus Richtung München verkehren bis Grafrath und enden dort vorzeitig. Ein provisorischer Schienenersatzverkehr mit Taxis zwischen Grafrath und Geltendorf ist eingerichtet. Vereinzelt halten Züge des Regionalverkehrs in Türkenfeld und Grafrath.

06.46 Uhr: Auch bei der S 8 gibt es am Donnerstagmorgen Probleme: Wegen einer Signalstörung kommt es zwischen Seefeld-Hechendorf und Herrsching zu Beeinträchtigungen. Fahrgäste müssen mit Verzögerungen von bis zu 15 Minuten und teilweisen Zugausfällen rechnen.

06.42 Uhr: Wie schon am Vortag kommt es auch am Donnerstag wieder zu einer Bahnübergangsstörung zwischen Neufahrn und Freising. Wie die Deutsche Bahn mitteilt, ist derzeit kein S-Bahnverkehr nach Freising möglich. Die S-Bahnen der Linie S 1 verkehren ab Neufahrn vollständig zum Flughafen München. Noch kann die Bahn nicht abschätzen, wie lange die Störung andauern wird.

Störungsmeldungen vom 27. Februar 2019

21.52 Uhr: Die Störung wurde behoben und die Verkehrslage zwischen Neufahrn und Freising normalisiert sich.

18.48 Uhr: Die Bahnübergangsstörung zwischen Neufahrn und Freising wurde behoben. Aufgrund einer Bahnübergangsstörung in Feldmoching kommt es allerdings weiterhin zu Verzögerungen von bis zu 15 Minuten.

12.40 Uhr: Aufgrund einer technischen Störung an einem Bahnübergang kommt es zwischen Höllriegelskreuth und Wolfratshausen zu Beeinträchtigungen bei der Linie S 7. Fahrgäste müssen sich auch Verzögerungen von bis zu 10 Minuten einstellen.

12.04 Uhr: Probleme bei der S 6: Aufgrund einer Störung an der Strecke ist derzeit zwischen Gauting und Tutzing nur eingeschränkter Zugverkehr möglich. Es besteht in diesem Bereich ein 60-Minuten-Takt. Genaue Informationen zur Dauer der Störung liegen noch nicht vor.

07.40 Uhr: Wegen eines Arzteinsatzes an der Donnersbergerbrücke kommt es auf der Stammstrecke in Richtung Ostbahnhof sowie den Außenästen zu Verzögerungen von bis zu 15 Minuten. Laut Deutscher Bahn sind auch kurzfristige Zugausfälle möglich.

07.16 Uhr: Wegen eines Oberleitungsschadens in Grafing ist derzeit kein Zugverkehr zwischen München und Rosenheim möglich. Weitere Infos zum Ausfall finden Sie in einem gesonderten Artikel.

Störungsmeldungen vom 26. Februar 2019

16.01 Uhr: Die technische Störung an einem Signal im Bereich Giesing wurde behoben und die Verkehrslage auf den Linien S 1 und S 3 normalisiert sich.

14.54 Uhr: Wegen einer technischen Störung an einem Signal im Bereich Giesing kommt es auf den Linien S 3 und S 7 zu Beeinträchtigungen. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von bis zu 10 Minuten. Auch kann es kurzfristig zu vorzeitigen Zugwenden kommen.

14.44 Uhr: aus betrieblichen Gründen entfallen heute Nachmittag folgende S-Bahnen des 10-Minuten-Takts auf der Linie S 2 Dachau:

S 2 München Ost Abfahrt 16:11 Uhr – Dachau Bahnhof Ankunft 16:41 Uhr

S 2 München Ost Abfahrt 17:51 Uhr – Dachau Bahnhof Ankunft 18:21 Uhr

S 2 Dachau Bahnhof Abfahrt 17:19 Uhr – München Ost Ankunft 17:50 Uhr

S 2 Dachau Bahnhof Abfahrt 18:39 Uhr – München Ost Ankunft 19:10 Uhr

Bitte beachten Sie, dass es heute Nachmittag auf der Linie S 2 zu weiteren Ausfällen der S-Bahnen des 10-Minuten-Takts kommen kann.

14.42 Uhr: Aus betrieblichen Gründen entfallen heute Nachmittag folgende S-Bahnen des 10-Minuten-Takts auf der Linie S 8 Germering-Unterpfaffenhofen/Gilching-Argelsried:

S 8 München Ost Abfahrt 16:07 Uhr – Germering-Unterpfaffenhofen Ankunft 16:37 Uhr

S 8 München Ost Abfahrt 16:27 Uhr – Germering-Unterpfaffenhofen Ankunft 16:57 Uhr

S 8 München Ost Abfahrt 17:07 Uhr – Germering-Unterpfaffenhofen Ankunft 17:37 Uhr

S 8 München Ost Abfahrt 17:47 Uhr – Germering-Unterpfaffenhofen Ankunft 18:17 Uhr

S 8 München Ost Abfahrt 18:07 Uhr – Germering-Unterpfaffenhofen Ankunft 18:37 Uhr

S 8 München Ost Abfahrt 18:27 Uhr – Gilching-Argelsried 19:05 Uhr

S 8 München Ost Abfahrt 18:47 Uhr – Germering-Unterpfaffenhofen Ankunft 19:17 Uhr

S 8 Germering-Unterpfaffenhofen Abfahrt 16:41 Uhr – München Ost Ankunft 17:14 Uhr

S 8 Germering-Unterpfaffenhofen Abfahrt 17:01 Uhr – München Ost Ankunft 17:34 Uhr

S 8 Germering-Unterpfaffenhofen Abfahrt 17:41 Uhr – München Ost Ankunft 18:14 Uhr

S 8 Germering-Unterpfaffenhofen Abfahrt 18:21 Uhr – München Ost Ankunft 18:54 Uhr

S 8 Germering-Unterpfaffenhofen Abfahrt 18:41 Uhr – München Ost Ankunft 19:14 Uhr

Bitte beachten Sie, dass es heute Nachmittag auf der Linie S 8 zu weiteren Ausfällen der S-Bahnen des 10-Minuten-Takts kommen kann.

10.14 Uhr: Die Signalstörung bei der S 4 und S 6 wurde behoben.

10.09 Uhr: Wie die Deutsche Bahn mitteilt, verkehren die S-Bahnen auf der Stammstrecke wieder im Regelbetrieb.

08.55 Uhr: Aufgrund einer technischen Störung an einem Signal zwischen Haar und Zorneding kommt es bei der S 4 und S 6 erneut zu Beeinträchtigungen. Fahrgäste müssen sich auf Verzögerungen von bis zu 15 Minuten einstellen. Am Dienstagmorgen ist es schon zuvor zu einer Signalstörung bei der S4 und S6 gekommen.

08.48 Uhr: Auf der Stammstrecke und den Außenästen der S-Bahn kommt es derzeit zu Verzögerungen von bis zu 10 Minuten, auch kurzfristige Zugausfälle sind der Deutschen Bahn zufolge möglich. Grund für die Probleme ist ein vorangegangener Notarzteinsatz am Stachus.

Störungsmeldungen vom 25. Februar 2019

16.35 Uhr: Streckensperrung aufgehoben. Die S1 verkehrt wieder planmäßig nach Freising.

16.20 Uhr: Wegen Personen im Gleisbereich zwischen Pulling und Neufahrn kommt es auf der Linie S 1 zu Beeinträchtigungen. Die S-Bahnen der Linie S 1 verkehren bis auf Weiteres komplett zum Flughafen. Zwischen Neufahrn und Freising verkehrt aktuell keine S1. Es wird ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.

11.03 Uhr: Entwarnung! Der Feuerwehreinsatz am Hauptbahnhof ist beendet, die S-Bahnen halten wieder an der Haltestelle.

10.50 Uhr: Wegen eines Feuerwehreinsatzes halten derzeit keine S-Bahnen am Hauptbahnhof.

08.02 Uhr: Die S-Bahnen auf der Stammstrecke verkehren wieder auf dem Regelweg.

07.44 Uhr: Wegen einer Fahrzeugstörung kommt es bei der U3 derzeit zu Verspätungen und vereinzelten Zugausfällen.

07.40 Uhr: Nach einer vorangegangenen technischen Störung an einer S-Bahn kommt es auf der Stammstrecke in Richtung Ostbahnhof derzeit zu Verzögerungen von bis zu 10 Minuten.

Störungsmeldungen vom 24. Februar 2019

10.25 Uhr: Die Personen wurden aufgegriffen. Es kommt noch vereinzelt zu Folgeverzögerungen.

10.15 Uhr: Aufgrund von Personen im Gleisbereich ist die Strecke München Donnersbergerbrücke bis München-Mittersendling auf der Linie S 7 in beide Richtungen gesperrt. Die Züge werden derzeit an den Bahnhöfen zurückgehalten und warten dort die Dauer der Sperrung ab. Es ist mit Verzögerungen zu rechnen. Auch kann es kurzfristig zu Teilausfällen kommen.

Störungsmeldungen vom 22. Februar 2019

11.27 Uhr: Wegen eines Feuerwehreinsatzes im Bereich der Hopfenstraße ist bei den Trambahn-Linien 16 und 17 der Abschnitt zwischen Hauptbahnhof und Romanplatz derzeit unterbrochen, wie die MVG aktuell mitteilt. "Aufgrund der Straßensperrung ist ein Ersatzverkehr derzeit nicht möglich." Die Behinderung werde noch bis etwa 12 Uhr andauern, hieß es.

10.34 Uhr: Aufgrund einer technischen Störung an der Strecke kommt es auf der Linie S 7 zwischen Perlach und Hohenbrunn zu Beeinträchtigungen. Es kann laut der S-Bahn zu Verzögerungen von bis zu 15 Minuten kokmmen. "Auch kann es kurzfristig zu Teilausfällen kommen."

08.15 Uhr. Auf den Linien U2, U7 kommt es am derzeit zu vereinzelte Ausfällen. Dort seien "nicht alle planmäßigen Züge im Einsatz", teilte die MVG mit. "Es kann daher vereinzelt zu Taktlücken und längeren Wartezeiten kommen."

07.59 Uhr: Eine technische Störung an einer Weiche hat am Morgen für Verzögerungen bei der Münchner S-Bahn auf den Linien S 1 und S8 gesorgt. Inzwischen sei die Störung behoben, heißt es bei der S-Bahn, und die Linie S 1 verkehre wieder nach München Flughafen. Es komme aber noch zu vereinzelten Folgeverzögerungen von bis zu 10 Minuten.

07.25 Uhr: Nicht nur bei der S-Bahn gibt's am Freitagmorgen Probleme. Sondern auch bei der Münchner U-Bahn. Auf der Linie U2 kommt es aktuell "zu vereinzelten Ausfällen", teilt die MVG mit. "Derzeit sind auf oben genannten Linien nicht alle planmäßigen Züge im Einsatz. Es kann daher vereinzelt zu Taktlücken und längeren Wartezeiten kommen."

06.54 Uhr: Die Probleme bei der S1 und S8 am Freitagmorgen halten an: Wegen einer technischen Störung an einer Weiche kommt es im Bereich München Flughafen weiterhin zu Beeinträchtigungen. Es ist mit Verzögerungen von bis zu 10 Minuten, wie die Münchner S-Bahn mitteilt. "Die Linie S 1 verkehrt zwischen Neufahrn und München Flughafen im 40-Minuten-Takt." Alternativ fährt ab Freising der Linienbus 635 zum Münchner Flughafen.

06.23 Uhr: Noch immer kommt es aufgrund der technischen Störung an einer Weiche im Bereich München Flughafen zu Beeinträchtigungen. Das bedeutet: Verzögerungen bis zu 20 Minuten. Auch kann es kurzfristig zu vorzeitigen Zugwenden kommen, informiert die S-Bahn.

05.46 Uhr Wegen einer technischen Störung an einer Weiche am Flughafen kommt es auf der Linie S 8 zu Beeinträchtigungen. Mit Verzögerungen von bis zu 10 Minuten ist zu rechnen.

Störungsmeldungen vom 21. Februar 2019

19.48 Uhr: U5 - Wegen einer Fahrzeugstörung kommt es auf der Linie U5 derzeit zu Verspätungen und vereinzelten Zugausfällen.

16.30 Uhr: Linie 134: wegen eines Feuerwehreinsatzes im Bereich Forstenried kommt es bei der genannten Buslinie zu Beeinträchtigungen. Die Haltestellen Nesselwanger Straße, Forstenried, Hetzelweg und Bad Forstenried können in Richtung Theresienhöhe derzeit nicht angefahren werden. Es ist mit Verspätungen sowie vereinzelten Fahrzeugausfällen und vorzeitigen Wendungen zu rechnen.

Störungsmeldungen vom 20. Februar 2019

17.05 Uhr: Wegen kurzfristigem Rückstau im Berufsverkehr kommt es auf der Stammstrecke sowie auf den Außenästen zu Verzögerungen von bis zu 10 Minuten.

09.05 Uhr: Nach einer vorangegangenen technischen Störung an einer S-Bahn auf der Stammstrecke normalisiert sich die Verkehrslage auf der Stammstrecke und den Außenstrecken.

08.35 Uhr: Nach einer vorangegangenen technischen Störung an einer S-Bahn auf der Stammstrecke verkehren die S-Bahnen der Linien S 6 und S 8 wieder auf dem Regelweg durch die Stammstrecke. Auf der Stammstrecke kommt es derzeit noch zu Verzögerungen von 5 bis 10 Minuten. Auf den Außenstrecken ist zudem noch mit vorzeitigen Zugwenden zu rechnen.

07.59 Uhr: wegen einer vorangegangenen technischen Störung an einer S-Bahn auf der Stammstrecke werden die S-Bahnen der Linien S 6 und S 8 über den Südring umgeleitet. Die S-Bahnen verkehren wie folgt: Die Linie S 6 Ebersberg - Tutzing wird zwischen München Ost und München-Pasing umgeleitet und die Stammstrecke nicht angefahren. Die Halte Berg am Laim und Leuchtenbergring entfallen. Die Linie S 8 Flughafen - Herrsching wird zwischen München Ost und München-Pasing umgeleitet und die Stammstrecke nicht angefahren. Der Halt am Leuchtenbergring entfällt. Es ist mit Verzögerungen von bis zu 15 Minuten zu rechnen, zudem kann es kurzfristig zu Zugausfällen und vorzeitigen Zugwenden auf den Außenstrecken kommen.

07.10 Uhr: Die Störung an der Strecke wurde behoben und die S-Bahnen der Linie S 3 verkehren zwischen Olching und Lochhausen wieder auf dem Regelweg. Bitte rechnen Sie jedoch noch mit Folgeverzögerungen.

05.35 Uhr: Aufgrund einer technischen Störung an einem Signal kommt es auf der Linie S 7 zwischen Ebenhausen-Schäftlarn und Icking zu Beeinträchtigungen. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von bis zu 15 Minuten. Auch kann es kurzfristig zu Teilausfällen kommen.

Störungsmeldungen vom 19. Februar 2019

17.22 Uhr: Verkehrsbedingt kommt es auf mehreren Buslinien zu Fahrplanabweichungen. Laut MVG sind folgende Linien betroffen: 59, 100, 150, 154, 179, 191.

16.27 Uhr: Die technische Störung an einem Bahnübergang wurde behoben und die Verkehrslage auf der Linie S 8 normalisiert sich.

15.55 Uhr: Auf den U-Bahn-Linien U3 und U4 sind aktuell nicht alle planmäßigen Züge im Einsatz, heißt es von seiten der MVG. Daher könne es vereinzelt "zu Taktlücken und längeren Wartezeiten" kommen. Konkret fehlt auf den genannten Linien derzeit je ein Fahrzeug von insgesamt 16 (U3) bzw. von insgesamt sieben (U4).

14.18 Uhr: Wegen einer technischen Störung an einem Bahnübergang kommt es auf der Linie S 8 zwischen Daglfing und Johanneskirchen weiterhin zu Beeinträchtigungen und Verzögerungen von bis zu 10 Minuten.

Störungsmeldungen vom 18. Februar 2019

12.31 Uhr: Die technische Störung an einem Bahnübergang wurde behoben und die Verkehrslage zwischen Dachau Bahnhof und Altomünster normalisiert sich.

11.28 Uhr: Die Beeinträchtigungen auf der Stammstrecke sind beendet. Es kann noch zu Folgeverzögerungen kommen.

11.15 Uhr: Nach einer technischen Störung an einer Weiche in München-Giesing verkehren die S-Bahnen dort wieder ohne Beeinträchtigungen. Nach mehreren Störungen im Bereich der Stammstrecke kommt es jedoch noch zu Verzögerungen.

9.49 Uhr: Nach mehreren Störungen im Bereich der Stammstrecke kommt es derzeit im gesamten Netz noch zu Verzögerungen von bis zu 20 Minuten. Zudem ist mit Zugausfällen und vorzeitigen Zugwenden zu rechnen.

08.19 Uhr: Nach einer vorangegangenen ärztlichen Versorgung eines Fahrgastes in München Hbf (tief), sowie einer vorangegangenen technischen Störung an einer S-Bahn am Marienplatz kommt es auf der Stammstrecke und im gesamten Netz weiterhin zu Beeinträchtigungen.

Die S-Bahnen der Linien S 6 und S 8 verkehren wieder regulär durch die Stammstrecke.

Es ist im gesamten Netz weiterhin mit Verzögerungen von bis zu 20 Minuten und mit Zugausfällen zu rechnen.

07.59 Uhr: Nach einer vorangegangenen ärztlichen Versorgung eines Fahrgastes in München Hbf (tief), sowie einer vorangegangenen technischen Störung an einer S-Bahn am Marienplatz werden die Linien S 6 und S 8 über den Südring umgeleitet. Die S-Bahnen verkehren wie folgt:

Die Linie S 6 Tutzing - Ebersberg wird zwischen München-Pasing und München Ost umgeleitet und die Stammstrecke nicht angefahren. Die Halte Leuchtenbergring und Berg am Laim entfallen.

Die Linie S 8 Herrsching - Flughafen wird zwischen München-Pasing und München Ost umgeleitet und die Stammstrecke nicht angefahren. Der Halt am Leuchtenbergring entfällt.

Es ist im gesamten Netz weiterhin mit Verzögerungen von bis zu 20 Minuten und mit Zugausfällen zu rechnen.

07.48 Uhr: Nach einer vorangegangenen ärztlichen Versorgung eines Fahrgastes in München Hbf (tief), sowie einer vorangegangenen technischen Störung an einer S-Bahn am Marienplatz kommt es auf der Stammstrecke und im gesamten Netz weiterhin zu Beeinträchtigungen. Es ist mit Verzögerungen von bis zu 20 Minuten und mit Zugausfällen zu rechnen.

07.31 Uhr: Aufgrund einer technischen Störung an einem Bahnübergang kommt es auf der Linie S 2 zwischen Dachau Bahnhof und Altomünster zu Beeinträchtigungen. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von bis zu 10 Minuten.

07.06 Uhr: Die technische Störung an einer Weiche in München-Giesing wurde behoben und der S-Bahnverkehr auf der Linie S 7 wurde wieder aufgenommen. Die Linie S 3 kann zwischen München-Giesing und Unterhaching wieder regulär verkehren. Auf beiden Linien ist jedoch noch mit Folgeverzögerungen zu rechnen.

Die S-Bahnen des 10-Minuten-Takts der Linie S 3 entfallen zwischen München Ost und Deisenhofen.

06.45 Uhr: Aufgrund einer vorangegangenen technischen Störung an einer S-Bahn kommt es derzeit auf der Stammstrecke zu Beeinträchtigungen. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von bis zu 10 Minuten. Auch kann es kurzfristig zu Zugausfällen kommen.

06.35 Uhr: Die technische Störung an einer Weiche in München-Giesing besteht weiterhin. Die Strecke zwischen München-Giesing und Unterhaching ist nur auf einem Gleis befahrbar, die S-Bahnen der Linie S 3 verkehren in diesem Bereich derzeit im 40-Minuten-Takt.

Die S-Bahnen der Linie S 7 Richtung Innenstadt verkehren bis Perlach und enden dort vorzeitig. Die S-Bahnen der Linie S 7 Richtung Kreustraße verkehren bis München Ost und enden vorzeitig.

Die S-Bahnen des 10-Minuten-Takts der Linie S 3 entfallen zwischen München Ost und Deisenhofen.

06.20 Uhr: Aufgrund einer technischen Störung an einer Weiche in München-Giesing kommt es auf der Linie S 3 sowie auf der Linie S 7 zu Beeinträchtigungen. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von 10 bis 15 Minuten. Auch kann es kurzfristig zu Teilausfällen kommen.

Störungsmeldungen vom 16. Februar 2019

19.54 Uhr: Nach einer vorangegangenen technischen Störung an einem Zug hat sich die Verkehrslage auf der Stammstrecke weitestgehend normalisiert. Es kommt somit zu keinen nennenswerten Einschränkungen mehr.

19.08 Uhr: Aufgrund einer vorangegangenen technischen Störung an einem Zug kommt es derzeit auf der Stammstrecke Richtung München Pasing zu Beeinträchtigungen. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von bis zu 10 Minuten. Auch kann es kurzfristig zu Teilausfällen kommen.

11.17 Uhr: Nach mehreren Sperrungen auf der Stammstrecke normalisiert die Verkehrslage im Gesamtnetz, wie die Münchner S-Bahn mitteilt.

10.39 Uhr: Jetzt ist klar, warum es am Morgen zu Problemen auf der Stammstrecke gekommen ist: Eine Frau ist in den S-Bahntunnel gegangen. Die 31-Jährige sei aus zunächst ungeklärten Gründen in den Tunnel am Ostbahnhof gelaufen, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Aus Sicherheitsgründen seien die S-Bahnen gestoppt worden. Ein Sprecher der Deutschen Bahn sprach am Vormittag von Verspätungen zwischen 10 und 20 Minuten im gesamten Netz.

10.16 Uhr: Die Sperrung zwischen Rosenheimer Platz und Ostbahnhof wurde aufgehoben.

09.21 Uhr: Wieder eine Störung, die das Gesamtnetz der S-Bahn betrifft: Wegen Personen im Gleis ist derzeit die Strecke zwischen Rosenheimer Platz und Ostbahnhof gesperrt. Die Züge werden derzeit an den Bahnhöfen zurückgehalten und warten dort die Dauer der Sperrung ab. Es ist mit Verzögerungen zu rechnen. Auch kann es kurzfristig zu Zugausfällen und Umleitungen kommen.

08.58 Uhr: Wie die Deutsche Bahn mitteilt, wurde die Sperrung wieder aufgehoben, die Züge rollen wieder durch den Hauptbahnhof. Dennoch ist weiterhin mit Verzögerungen von bis zu 15 Minuten zu rechnen. Auch kurzfristige Zugausfälle sind möglich.

07.03 Uhr: Wegen eines Notarzteinsatzes am Münchner Hauptbahnhof gibt es am Samstagmorgen Probleme auf der Stammstrecke. Die S-Bahnen verkehren folgendermaßen:

Die Linie S 1 in bzw. aus Richtung Freising/Flughafen beginnt bzw. endet in Moosach. Fahrgäste der Linie S 1 können alternativ auf die U-Bahnlinien U 2 Feldmoching oder U 3 Moosach ausweichen.

Die Linie S 2 Petershausen/Altomünster - Erding wird zwischen Obermenzing und München Ost umgeleitet und die Stammstrecke nicht angefahren. Die Halte Leuchtenbergring und Berg am Laim entfallen.

Die Linie S 3 in bzw. aus Richtung Mammendorf beginnt bzw. endet am Münchner Hauptbahnhof Gleis 27-36. Der Halt München-Hackerbrücke entfällt.

Die Linie S 3 in bzw. aus Richtung Holzkirchen beginnt bzw. endet am Ostbahnhof. Alternativ können Sie auch auf die U-Bahnlinien U 2 bis Giesing und U 5 bis München Ostbahnhof ausweichen.

Die Linie S 4 Geltendorf beginnt/endet am Münchner Hbf, Gleis 27-36. Der Halt Hackerbrücke entfällt.

Die Linie S 6 in bzw. aus Richtung Ebersberg beginnt bzw. endet am Isartor.

Die Linie S 6 in bzw. aus Richtung Tutzing beginnt bzw. endet an der Hackerbrücke.

Die Linie S 7 in bzw. aus Richtung Wolfratshausen beginnt bzw. endet am Heimeranplatz West. Alternativ können Sie auf die U 5 in Richtung Innenstadt / München Ost / Neuperlach Süd ausweichen.

Die Linie S 7 in bzw. aus Richtung Kreuzstraße beginnt bzw. endet in Giesing. Alternativ können Sie auf die U-Bahnlinien U 2 bis Giesing, U 5 Neuperlach Süd oder auf die S-Bahnlinie S 3 ab München Ostbahnhof ausweichen.

Die Linie S 8 Herrsching – Flughafen wird zwischen München-Pasing und München Ost umgeleitet und die Stammstrecke nicht angefahren. Der Halt Leuchtenbergring entfällt.

Störungsmeldungen vom 15. Februar 2019

20.00 Uhr: Aufgrund erhöhten Verkehrsaufkommens im Rahmen der SIKO kann es im gesamten Stadtgebiet zu Verzögerung bei Bussen und Tram-Bahnen kommen.

14.05: Die Weichenstörung bei München-Berg am Laim wurde behoben. Auf den Linien S 4 und S 6 kommt es zu keinen Beeinträchtigungen mehr.

13.23 Uhr: Aufgrund einer Weichenstörung bei München-Berg am Laim kommt es auf der Linie S 6 Richtung Ebersberg weiterhin zu Beeinträchtigungen und zu kleineren Verzögerungen. Die S-Bahnen der Linie S 4 aus Richtung München Ost verkehren wieder bis nach München-Trudering. Bitte beachten Sie, dass es auch hier noch zu Verzögerungen kommen kann.

11.48 Uhr: Wegen einer Weichenstörung bei München-Berg am Laim kommt es auf der Linie S 6 Richtung Ebersberg zu Beeinträchtigungen und Verzögerungen von bis zu 15 Minuten. Die S-Bahnen der Linie S 4 aus Richtung München Ost verkehren bis München Leuchtenbergring und enden dort vorzeitig. Zur Weiterfahrt ab München Leuchtenbergring nutzen Sie bitte die S-Bahnen der Linie S 6.

11.47 Uhr: Die Bahnübergangsstörungen auf der Linie S 1 Richtung Freising/Flughafen München wurden behoben. Es kommt zu keinen Beeinträchtigungen mehr.

11.17 Uhr: Wegen mehrerer Bahnübergangsstörungen kommt es auf der Linie S 1 Richtung Freising/Flughafen München zu Beeinträchtigungen und Verzögerungen von bis zu 20 Minuten.

Störungsmeldungen vom 14. Februar 2019

20.00 Uhr: Die Verkehrslage im Gesamtnetz normalisiert sich

17.05 Uhr: Die S-Bahn München meldet, dass die Störung auf der Stammstrecke behoben ist.

17.04 Uhr: Nach der Stammstreckensperrung gibt es nun Probleme bei der U-Bahn: Auf den Linien U3, U4, U5 und U6 kommt es wegen einer Fahrzeugstörung zu Verspätungen und Ausfällen.

17.02 Uhr: Die Sperrung wurde aufgehoben und der Zugverkehr zwischen Leuchtenbergring und Berg am Laim wieder aufgenommen. Die S-Bahnen der Linien S 2, S 4 und S 6 verkehren wieder auf dem Regelweg. Im Gesamtnetz kommt es allerdings noch zu Folgeverzögerungen von bis zu 15 Minuten.

16.49 Uhr: Wegen Personen im Gleis ist die Strecke zwischen Leuchtenbergring und Berg am Laim gesperrt. Die S-Bahnen verkehren wie folgt:

Die S-Bahnen der Linie S 2 Petershausen/Altomünster - Erding werden zwischen Obermenzing und München Ost umgeleitet und die Stammstrecke wird nicht angefahren. Die Halte Leuchtenbergring und Berg am Laim entfallen.

Die S-Bahnen der Linie S 4 in bzw. aus Richtung Geltendorf beginnen/enden am Münchner Hbf, Gleis 27-36. Der Halt München-Hackerbrücke entfällt

Die S-Bahnen der Linie S 4 in bzw. aus Richtung Ebersberg beginnen/enden in Trudering. Alternativ können Sie auf die U2 Messestadt Ost bis Trudering ausweichen.

Die S-Bahnen der Linie S 6 aus Richtung Tutzing beginnen/enden in München Ost.

Die S-Bahnen der Linie S 6 in bzw. aus Richtung Ebersberg beginnen/enden in Trudering. Alternativ können Sie auf die U2 Messestadt Ost bis Trudering ausweichen.

Die anderen Linien verkehren auf dem Regelweg. Bitte rechnen Sie jedoch mit Verzögerungen von bis zu 15 Minuten. Auch kann es kurzfristig zu Zugausfällen kommen.

14.47 Uhr: Nach einer vorangegangenen Fahrzeugstörung am Rosenheimer Platz normalisiert sich die Verkehrslage auf der Stammstrecke Richtung München Pasing. Auf den Außenästen kommt es noch zu Folgeverzögerungen.

14 Uhr: Nach einer vorangegangenen Fahrzeugstörung am Rosenheimer Platz kommt es auf der Stammstrecke Richtung München Pasing noch zu Beeinträchtigungen. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von bis zu 15 Minuten. Auch kann es kurzfristig zu Zugausfällen und Umleitungen kommen.

Störungsmeldungen vom 13. Februar 2019

22.00 Uhr: Die Störungen sind behoben, die Verkehrslage normalisiert sich.

17.45 Uhr: Bei Arbeiten an der Zweiten Stammstrecke wurde ein bis dahin unbekannter Schacht entdeckt. Der Fund sorgt nun für Verspätungen und Zugausfälle auf der Stammstrecke.

16.52 Uhr: Außerdem kommt es wegen einer baustellenbedingten Störung an der Strecke zwischen München Hbf und München-Pasing zu Beeinträchtigungen. Die Züge werden in diesem Bereich umgeleitet und sind bis zu 15 Minuten verspätet.

16.51 Uhr: Wegen einer Signalstörung in München Ost kommt es auf der Stammstrecke in Richtung München Ost zu Beeinträchtigungen und Verzögerungen von bis zu 15 Minuten.

08.43 Uhr: Die Störung ist beendet. Es kann in der nächsten Zeit noch zu Unregelmäßigkeiten kommen.

07.32 Uhr: Die MVG hat die Verspätungsmeldung aktualisiert. Aufgrund der Weichenstörung am Innsbrucker Ring ist mit erheblichen Behinderungen zu rechenen. Betroffen sind die Linien U4, U5 und U7.

U5 ab Laimer Platz: Die Züge verkehren nur bis Innsbrucker Ring (Gleis 4) und wenden dort.

Die Züge verkehren nur bis Innsbrucker Ring (Gleis 4) und wenden dort. U5 ab Innbrucker Ring: Die Züge fahren von Gleis 4 in Richtung Laimer Platz. Abfahrt Richtung Neuperlach Süd von Gleis 3.

Die Züge fahren von Gleis 4 in Richtung Laimer Platz. Abfahrt Richtung Neuperlach Süd von Gleis 3. U5 ab Neuperlach Süd: Zwischen Neuperlach Süd und Innsbrucker Ring (Gleis 3) verkehrt ein Pendelzug mit eingeschränkter Kapazität. Bitte, wenn möglich, ab Neuperlach Süd auf die S7 ausweichen.

Zwischen Neuperlach Süd und Innsbrucker Ring (Gleis 3) verkehrt ein Pendelzug mit eingeschränkter Kapazität. Bitte, wenn möglich, ab Neuperlach Süd auf die S7 ausweichen. U4: Verspätungen in beiden Richtungen.

Verspätungen in beiden Richtungen. U7: Die Verstärkerlinie verkehrt wegen der Weichenstörung heute zwischen Oly.-Einkaufszentrum und Mangfallplatz.

07.25 Uhr: Wegen einer Betriebsstörung am Innsbrucker Ring kommt es auf den Linien U4 und U5 zu erheblichen Behinderungen. Es ist mit Verspätungen und Zugausfällen zu rechnen.

Störungsmeldungen vom 11. Februar 2019

21.15 Uhr: Die Verkehrslage hat sich normalisiert.

18.50 Uhr: Nach der technischen Störung an einem Stellwerk am Ostbahnhof verkehren die S-Bahnen der Linien S 2 Petershausen/Altomünster - Erding, der S 4 Geltendorf - Ebersberg sowie der S 6 Tutzing - Zorneding wieder auf dem Regelweg. Es kommt jedoch nach einer vorangegangenem ärztlichen Versorgung eines Fahrgastes am Hauptbahnhof noch zu Verzögerungen von bis zu 15 Minuten.

17.22 Uhr: Aufgrund einer vorangegangenen ärztlichen Versorgung eines Fahrgastes am Hauptbahnhof kommt es auf der Stammstrecke sowie auf den Außenästen zu Verzögerungen von bis zu 20 Minuten.

16.44 Uhr: Wegen einer technischen Störung an einem Stellwerk ist am Bahnhof Berg am Laim derzeit kein Zugverkehr möglich. Die S-Bahnen fahren folgendermaßen:

Die S-Bahnen der Linie S2 Petershausen/Altomünster - Erding werden zwischen Obermenzing und München Ost umgeleitet und die Stammstrecke wird nicht angefahren. Die Halte Leuchtenbergring und Berg am Laim entfallen.

Die S-Bahnen der Linie S4 in bzw. aus Richtung Geltendorf beginnen/enden am München Ostbahnhof.

Die S-Bahnen der Linie S6 Tutzing – Ebersberg werden zwischen München-Pasing und München Ostbahnhof umgeleitet und die Stammstrecke wird wird nicht angefahren. Die Halte Leuchtenbergring und Berg am Laim entfallen.

Die Bahn weist darauf hin, dass die Fahrgäste alternativ von/nach Trudering die U2 nutzen können. Die S-Bahnen der Linie S20 München-Pasing – Höllriegelskreuth entfallen. Die S-Bahnen des 10-Minuten-Takts der Linien S2 Altomünster/Dachau – Erding und S4 Ebersberg entfallen.

16.33 Uhr: Wie die MVG am Montag mitteilt, fallen auf den Linien U3, U5 und U6 wegen fehlender Züge am Nachmittag mehrere planmäßige Fahrten aus.

13.05 Uhr: Die technische Störung an einem Bahnübergang bei Höhenkirchen-Siegertsbrunn besteht weiterhin, jedoch kommt es hierdurch aktuell zu keinen Beeinträchtigungen mehr.

12.20 Uhr: Die technische Störung an einem Bahnübergang zwischen Puchheim und München-Pasing wurde behoben und die Verkehrslage auf der Linie S4 normalisiert sich.

11.58 Uhr: Die Streckensperrung zwischen Erdweg und Dachau wurde aufgehoben und der Zugverkehr auf der Linie S2 wieder aufgenommen.

11.19 Uhr: Aufgrund einer technischen Störung an einem Bahnübergang bei Höhenkirchen-Siegertsbrunn kommt es auf der Linie S7 in beiden Richtungen zu Beeinträchtigungen. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von 10 bis 15 Minuten.

10.35 Uhr: Wegen einer erneuten technischen Störung an einem Bahnübergang zwischen Puchheim und München-Pasing kommt es auf der Linie S4 zu Beeinträchtigungen und Verspätungen von bis zu 10 Minuten.

10.32 Uhr: Wegen eines Notarzteinsatzes am Gleis ist die Strecke zwischen Schwabhausen und Erdweg auf der Linie S2 gesperrt. Die S-Bahnen in Richtung Altomünster verkehren bis Allach/Dachau und enden dort vorzeitig. Ein SEV ist eingerichtet.

Störungsmeldungen vom 8. Februar 2019

22.20 Uhr: Störungen auf der Linie S6 sind behoben

21.00 Uhr: Wegen eines Notarzteinsatzes kommt es auf der Buslinie 193 im Bereich Haar zu Beinträchtigungen. Es ist mit Verspätungen sowie vereinzelten Fahrzeugausfällen und vorzeitigen Wendungen zu rechnen. Die Behinderung wird vsl. noch bis 21:30 Uhr andauern.

20.50 Uhr: Aufgrund einer Signalstörung in Grafing Bf kommt es auf der Linie S6 zu Beeinträchtigungen. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von bis zu 20 Minuten sowie mit Teilausfällen.

18.22 Uhr: Die technische Störung an einem Regionalzug in Grafing wurde behoben und die Verkehrslage hat sich normalisiert.

17.53 Uhr: Wegen einer technischen Störung an einem Bahnübergang bei Pullach kommt es auf der Linie S7 weiterhin in beiden Richtungen zu Beeinträchtigungen und Verzögerungen von bis zu 10 Minuten.

17.41 Uhr: Wegen einer technischen Störung an einem Regionalzug in Grafing kommt es auf den Linien S4 und S6 zu Beeinträchtigungen. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von bis zu 15 Minuten. Zudem kann es zu vorzeitigen Zugwenden kommen.

16.16 Uhr: Aufgrund einer technischen Störung an einem Bahnübergang bei Pullach entfallen heute bis auf weiteres die S-Bahnen der Linie S20.

Störungsmeldungen vom 7. Februar

14.09 Uhr: Wie die Deutsche Bahn mitteilt, wurde die Stellwerksstörung am Ostbahnhof behoben.

13.20 Uhr: Wegen einer Stellwerksstörung am Ostbahnhof kommt es derzeit auf allen S-Bahnlinien zu Beeinträchtigungen auf der Stammstrecke. Fahrgäste müssen sich auf Verzögerungen von bis zu 20 Minuten einstellen. Auch kurzfristige Zugausfälle sind möglich.

12.04 Uhr: Wie die MVG meldet, ist die Weichenstörung auf den Linien U3 und U6 behoben worden. Die Verkehrslage normalisiert sich wieder.

11.05 Uhr: Nach einer technischen Störung an einem Fahrzeug in Grafing Bahnhof hat sich die Verkehrslage auf der S-Bahnlinie 6 zwischen München Ost und Grafing Bahnhof/Ebersberg normalisiert.

10.17 Uhr: Die Stellwerks- und Weichenstörung ist wohl komplizierter als anfangs vermutet. Wie die MVG mitteilt, wird die Behinderung noch bis 12.30 Uhr andauern. Es ist mit größeren Verspätungen zu rechnen.

09.45 Uhr: Das Störungs-Chaos bei der U3 und U6 zieht sich wohl noch länger hin, laut MVG wird die Weichenstörung bis voraussichtlich 11 Uhr andauern.

09.13 Uhr: Jetzt kommt auch noch eine Weichenstörung bei der U3 und U6 hinzu! Die Linie U6 Richtung Klinikum Großhadern endet an der Implerstraße (Gleis 3) und fährt wieder in Richtung Garching-Forschungszentrum. Die Weiterfahrt in Richtung Klinikum Großhadern erfolgt vom Gleis 1 an der Implerstraße.

08.56 Uhr: Die MVG hat sich korrigiert und geht nun davon aus, dass die Probleme bei der U3 und U6 noch bis 10 Uhr andauern werden. Folgende Fahrtalternativen gibt es:

Brudermühlstraße: Bus 54 / X30 bis Candidplatz (4 Minuten, weiter mit U1); Bus X30 zur Silberhornstraße (7 Minuten, weiter mit U2/U7 zum Hauptbahnhof / Sendlinger Tor

Bus 54 / X30 bis Candidplatz (4 Minuten, weiter mit U1); Bus X30 zur Silberhornstraße (7 Minuten, weiter mit U2/U7 zum Hauptbahnhof / Sendlinger Tor Goetheplatz: Bus 58 / X98 bis Hauptbahnhof, weiter mit U1 / U2 oder Tram 16 zum Sendlinger Tor

Bus 58 / X98 bis Hauptbahnhof, weiter mit U1 / U2 oder Tram 16 zum Sendlinger Tor Harras: S7 bis Hauptbahnhof, Karlsplatz (Stachus) oder Marienplatz (10-15 Minuten) oder Bus 54 / X30 bis Candidplatz (9 Minuten), weiter mit U

S7 bis Hauptbahnhof, Karlsplatz (Stachus) oder Marienplatz (10-15 Minuten) oder Bus 54 / X30 bis Candidplatz (9 Minuten), weiter mit U Holzapfelkreuth: Bus 51 bis Laimer Platz (6 Minuten), weiter mit U5 oder Bus 51 bis Laim Bf. (9 Minuten), weiter mit den S-Bahnen

Bus 51 bis Laimer Platz (6 Minuten), weiter mit U5 oder Bus 51 bis Laim Bf. (9 Minuten), weiter mit den S-Bahnen Implerstraße: Bus 132 bis Marienplatz (18 Minuten)

Bus 132 bis Marienplatz (18 Minuten) Obersendling: S7 bis Hauptbahnhof, Karlsplatz (Stachus) oder Marienplatz (14-18 Minuten)

S7 bis Hauptbahnhof, Karlsplatz (Stachus) oder Marienplatz (14-18 Minuten) Odeonsplatz: U4 / U5 bis Hauptbahnhof, weiter mit U1 / U2 oder Tram 16 zum Sendlinger Tor

U4 / U5 bis Hauptbahnhof, weiter mit U1 / U2 oder Tram 16 zum Sendlinger Tor Olympia-Einkaufszentrum: U1 bis Hauptbahnhof oder Sendlinger Tor (10-12 Minuten)

U1 bis Hauptbahnhof oder Sendlinger Tor (10-12 Minuten) Poccistraße: Bus 62 bis Sendlinger Tor (10 Minuten) oder Marienplatz / Rindermarkt (15 Minuten)

Bus 62 bis Sendlinger Tor (10 Minuten) oder Marienplatz / Rindermarkt (15 Minuten) Scheidplatz: U2 bis Hauptbahnhof bzw. Sendlinger Tor (7-9 Minuten) oder Tram 27/28 bis Sendlinger Tor (16 Minuten)

U2 bis Hauptbahnhof bzw. Sendlinger Tor (7-9 Minuten) oder Tram 27/28 bis Sendlinger Tor (16 Minuten) Westpark: Bus 63 bis Heimeranplatz (6 Minuten), weiter mit U5

08.08 Uhr: Wegen einer Stellwerksstörung kommt es bei der U3 und U6 zu größeren Beeinträchtigungen – die MVG geht davon aus, dass die Probleme noch bis etwa 9 Uhr anhalten werden. Fahrgäste sollten, wenn möglich, auf Fahrtalternativen an den Bahnhöfen zurückgreifen.

Störungsmeldungen vom 6. Februar

17.30 Uhr: Trambahn-Linie 15: Die Behinderung ist beendet. In der nächsten Zeit kann es noch zu Unregelmäßigkeiten kommen.

16.40 Uhr: Wegen einer technischen Störung an einem Signal am München Leuchtenbergring und einer Weichenstörung in Berg am Laim kommt es auf der Stammstrecke zu Beeinträchtigungen. Bei den S-Bahnen in Richtung München Ost und darüber hinaus kommt es zu Verzögerungen von 15 bis 20 Minuten. Bei den S-Bahnen in Richtung München-Pasing kommt es zu Verzögerungen von 5 bis 10 Minuten. Auch kann es zu vorzeitigen Zugwenden und Zugausfällen kommen.

16.30 Uhr: Wegen einer technischen Störung an einem Signal am München Leuchtenbergring kommt es auf der Stammstrecke zu Beeinträchtigungen. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von 5 bis 10 Minuten. Auch kann es kurzfristig zu vorzeitigen Zugwenden kommen.

15:50 Uhr: Trambahn-Linie 15: Derzeit kommt es auf der genannten Linie zu Verspätungen und Ausfällen.

15.45 Uhr: U-Bahnlinie 3 und 7 - vereinzelt Zugausfälle: Noch bis ca. 19:50 Uhr sind auf oben genannten Linien nicht alle planmäßigen Züge im Einsatz. Es kann daher vereinzelt zu Taktlücken und längeren Wartezeiten kommen.

9.21 Uhr: Die technische Störung auf der Linie S7 besteht weiterhin, es ist noch mit Verzögerungen von 10 bis 15 Minuten sowie Teilausfällen zu rechnen.

9.11 Uhr: Die Fahrzeugstörung von heute Morgen wirkt noch immer nach: Auf der Stammstrecke kommt es in beiden Richtungen zu Verzögerungen von 10 bis 15 Minuten.

7.52 Uhr: Aufgrund einer technischen Störung an einem Stellwerk kommt es auf der Linie S 2 Richtung Erding zu Beeinträchtigungen. Es ist mit Verzögerungen zu rechnen. Auch kann es kurzfristig zu Zugausfällen kommen.

7.37 Uhr: Bis ca. 10 Uhr kommt es bei der U7 zu Taktlücken und längeren Wartezeiten.

7.25 Uhr: Wegen mehrerer technischer Störungen kommt es auf der Linie S7 Richtung Kreuzstraße zu Verspätungen von bis zu zehn Minuten.

6.56 Uhr: Aufgrund einer vorangegangenen technischen Störung einer S-Bahn am Marienplatz kommt es derzeit auf der Stammstrecke Richtung Pasing zu Verzögerungen von bis zu zehn Minuten.

6.47 Uhr: Auf der Linie S2 entfallen heute Vormittag folgende S-Bahnen des 10-Minuten-Takts:

S2 Dachau Bahnhof Abfahrt 07:19 Uhr – München Ost Ankunft 07:50 Uhr S 2 Laim Abfahrt 09:34 Uhr – München Ost Ankunft 09:50 Uhr

S2 München Ost Abfahrt 06:11 Uhr – Dachau Bahnhof Ankunft 06:41 Uhr

Wie die MVG weiter mitteilt, kann es am Nachmittag auf der Linie S2 zu weiteren Ausfällen der S-Bahnen des 10-Minuten-Takts kommen.

Störungsmeldungen vom 5. Februar

11.02 Uhr: Die Verkehrslage im Gesamtnetz und auf der Stammstrecke hat sich weitestgehend normalisiert. Es besteht allerdings weiterhin eine Störung auf der Linie S1 Freising / Flughafen mit Verspätungen von bis zu 10 Minuten. Auf der Linie S 3 Holzkirchen gibt es ebenfalls eine Weichenstörung mit Verspätungen von 5 bis 10 Minuten.

09.01 Uhr: Wegen einer Fahrzeugstörung kommt es bei der U4 und U5 derzeit zu Verspätungen und vereinzelten Zugausfällen.

08.12 Uhr: Auch am Dienstag bleibt die Münchner S-Bahn nicht vom Winterwetter verschont. Wie die Deutsche Bahn mitteilt, kommt es "aufgrund von mehreren witterungsbedingten Störungen" im Gesamtnetz von Verzögerungen von bis zu 15 Minuten. Auch kurzfristige Zugausfälle sind möglich.

07.52 Uhr: Wegen einer Weichenstörung im Bereich Lohhof kommt es auf der Linie S1 zu Beeinträchtigungen und Verzögerungen von bis zu 15 Minuten.

07.11 Uhr: Auch zwischen Grafrath und Geltendorf ist derzeit das Signal gestört. Auf der Linie der S4 kommt es zu Beeinträchtigungen. Es ist mit Verzögerungen von 10 bis 15 Minuten zu rechnen, auch kann es kurzfristig zu vorzeitigen Zugwenden und Teilausfällen kommen.

07.02 Uhr: Aufgrund einer Signalstörung zwischen Aying und Kreuzstraße kommt es auf der Linie S7 zu Beeinträchtigungen. Es ist mit Verzögerungen von fünf bis zehn Minuten zu rechnen.

06.43 Uhr: Aufgrund einer Weichenstörung im Bereich Holzkirchen kommt es auf der Linie S3 zu Beeinträchtigungen. Es ist mit Verzögerungen von bis zu 15 Minuten zu rechnen, kurzfristig kann es außerdem zu vorzeitigen Zugwenden und Teilausfällen kommen.

06.31 Uhr: Aus betrieblichen Gründen entfallen heute Vormittag folgende S-Bahnen des 10-Minuten-Takts auf der Linie S 2 Dachau:

S 2 Dachau Bahnhof Abfahrt 07:19 Uhr – München Ost Ankunft 07:50 Uhr S 2 Laim Abfahrt 09:34 Uhr – München Ost Ankunft 09:50 Uhr

S 2 München Ost Abfahrt 06:11 Uhr – Dachau Bahnhof Ankunft 06:41 Uhr

Auch im Laufe des Nachmittags kann es auf der Linie der S2 zu Ausfällen der S-Bahnen des 10-Minuten-Takts kommen.

Störungsmeldungen vom 4. Februar

21.33 Uhr: Nach witterungsbedingten Störungen normalisiert sich die Verkehrslage im Gesamtnetz. Es kommt noch zu vereinzelten Folgestörungen von bis zu 10 Minuten.

19.10 Uhr: Wie die Deutsche Bahn meldet, gibt es mehrere witterungsbedingte Störungen. Daher kommt es im Gesamtnetz zu Beeinträchtigungen und Verzögerungen von bis zu 15 Minuten.

17.46 Uhr: Wegen einer Weichenstörung in Aying kommt es auf der Linie S7 erneut zu Beeinträchtigungen und Verzögerungen von bis zu 15 Minuten.

14.26 Uhr: Die Sperrung auf der Linie S2 wurde aufgehoben und der Zugverkehr zwischen Markt Schwaben und Erding wieder aufgenommen. Es kommt noch zu Folgeverzögerungen von bis zu 15 Minuten.

12.53 Uhr: Die Streckensperrung auf der Linie S2 zwischen Erdweg und Dachau nach einem schweren Unfall wurde aufgehoben und der Zugverkehr wird mit dem Zug um 12.52 Uhr wieder aufgenommen. Der Streckenabschnitt zwischen Markt Schwaben und Erding ist weiterhin gesperrt. Zwischen Markt Schwaben und Erding verkehren Taxis als Schienenersatzverkehr.

12.32 Uhr: Der Notarzteinsatz auf der Stammstrecke dauerte nur eine wenige Minuten. Trotzdem kommt es auf der Stammstrecke Richtung München-Pasing zu Verzögerungen von 20 bis 25 Minuten.

11.11 Uhr: Die Linien S 1 Freising/Flughafen und S 4 Geltendorf verkehren wieder auf dem Regelweg bis Zielbahnhof. Aktuell kommt es aber noch im S-Bahn-Gesamtnetz zu Verzögerungen von bis zu 20 Minuten.

10.43 Uhr: Nach einem Unfall auf der Arnulfstraße ist der Linienweg der Trambahnen 16, 17 und 18 unterbrochen. Zwischen Sendlinger Tor und Hackerbrücke fährt bis circa 11 Uhr keine Tram. Die MVG empfiehlt auf U- und S-Bahnen auszuweichen.

10.17 Uhr: Ein Falschparker sorgt aktuell für Behinderungen bei der Tramlinie 12. Die Störung wird der MVG zufolge noch bis etwa 11 Uhr andauern.

10.10 Uhr: Auch bei der S7 gab es am Montagmorgen reichlich Chaos: Nach heftigem Schneefall waren im Bereich der S7 bei Icking sowie zwischen Aying (Lakr.Bad Tölz-Wolfratshausen) und Höhenkirchen-Siegertsbrunn (Lkr. München) mehrere Bäume in die Gleise gefallen. Die Bahn richtete hier einen Schienenersatzverkehr ein.

09.20 Uhr: Die Sperrung im Bereich des Bahnhofs Puchheim wurde aufgehoben und das Streckengleis Fürstenfeldbruck und Puchheim für den Zugverkehr auf einem Gleis freigegeben. Der Zugverkehr wird wieder aufgenommen. Es ist mit erheblichen Verzögerungen zu rechnen. Auch kann es kurzfristig zu Zugausfällen kommen.

09.02 Uhr: Der Winter hat München fest im Griff! Wie die MVG mitteilt, kommt es "bei fast allen MVG Bus- und Tramlinien witterungsbedingt zu Beeinträchtigungen". Fahrgäste müssen sich auf massive Verspätungen und Zugausfälle einstellen.

08.30 Uhr: Die Oberleitungsstörung am Ostbahnhof wurde behoben – alle Linien außer die S1 und S4 verkehren wieder auf dem Regelweg. Dennoch kommt es laut Bahn weiterhin zu Verzögerungen von bis zu 20 Minuten. Auch vorzeitige Zugwenden sind immer noch möglich. Ein Sprecher der Deutschen Bahn vermutete als Ursache einen technischen Defekt an einem Fahrzeug.

Die Linie S1 Freising/Flughafen beginnt und endet weiterhin in Moosach. Fahrgäste können die U-Bahnlinien U2 Feldmoching oder U3 Moosach nutzen.

Die Linie S4 in Richtung Geltendorf verkehrt auf dem Regelweg bis Pasing und endet dort vorzeitig. Aufgrund der Beschädigung eines Oberleitungssmasten durch einen Verkehrsteilnehmer ist der Bahnhof Puchheim komplett gesperrt. Die S-Bahnen aus Richtung Geltendorf verkehren bis Fürstenfeldbruck und enden dort vorzeitig. Zwischen Fürstenfeldbruck und Geltendorf besteht S-Bahn-Pendelverkehr.

07.35 Uhr: Gleich zum Wochenstart trifft die Pendler in München das Chaos: Wie die Bahn mitteilt, kommt es im kompletten S-Bahnnetz zu massiven Störungen. Aufgrund einer Oberleitungsstörung sind die Gleise 1 bis 3 am Ostbahnhof gesperrt. Die S-Bahnen verkehren nun wie folgt:

Die Linie S 1 Freising/Flughafen beginnt und endet in Moosach. Fahrgäste können die U-Bahnlinien U 2 Feldmoching oder U 3 Moosach nutzen.

Die Linie S 2 Petershausen/Altomünster - Erding wird zwischen Obermenzing und München Ost umgeleitet und die Stammstrecke nicht angefahren. Die Halte Leuchtenbergring und Berg am Laim entfallen.

Die Linie S 3 in bzw. aus Richtung Mammendorf beginnt/endet am Münchner Hbf, Gleis 27-36. Der Halt Hackerbrücke entfällt.

Die Linie S 3 in bzw. aus Richtung Holzkirchen beginnt und endet in Giesing. Alternativ können Sie auf die U 2 bis Giesing ausweichen.

Die Linie S 4 Geltendorf beginnt/endet am Münchner Hbf, Gleis 27-36. Der Halt Hackerbrücke entfällt.

Die Linie S 6 Tutzing - Ebersberg verkehrt auf dem Regelweg durch die Stammstrecke.

Die Linie S 7 in bzw. aus Richtung Wolfratshausen beginnt und endet in Giesing bzw. Heimeranplatz. Nutzen Sie bitte ab Heimeranplatz die U 5.

Die Linie S 7 in bzw. aus Richtung Kreuzstraße beginnt und endet in Giesing. Alternativ können Sie auf die U-Bahnlinie U 2 bis Giesing oder U 5 bis Neuperlach Süd ausweichen.

Die Linie S 8 Herrsching – Flughafen wird zwischen München-Pasing und München Ost umgeleitet und die Stammstrecke nicht angefahren. Der Halt Leuchtenbergring entfällt.

Die Linie S 20 München-Pasing – Höllriegelskreuth entfällt.

DB Fahrscheine werden für die Dauer der Störung auch in den Verkehrsmitteln der MVG (U-Bahn, Bus, Tram) anerkannt.

Die S-Bahnen des 10-Minuten-Takts entfallen auf allen Linien.

06.49 Uhr: Aufgrund mehrerer Weichenstörungen im Bereich Holzkirchen kommt es auf der Linie S 3 zu Beeinträchtigungen. Es ist mit Verzögerungen von bis zu 15 Minuten zu rechnen. Auch kann es kurzfristig zu Zugausfällen kommen.

06.30 Uhr: Auch die Buslinien der MVG sind durch das Wetter beeinträchtigt. Konkret betrifft dies die Linien 132, 139, 172, 183. Es ist mit Verspätungen sowie vereinzelten Fahrzeugausfällen und vorzeitigen Wendungen zu rechnen.

06.28 Uhr: Auf den Linien der U1 und U2 kommt es momentan wegen einem erkranktem Fahrgast zu Verzögerungen. Fahrgäste werden gebeten, gesondert auf Lautsprecherdurchsagen und Zugzielanzeigen zu achten.

06.24 Uhr: Der Schnee sorgt auch zum Wochenstart für Probleme bei den öffentlichen Verkehrsmitteln. Auf dem Streckenabschnitt Icking - Wolfratshausen ist ein Baum in die Oberleitung gestürzt. Die S-Bahnen aus Richtung Höllriegelskreuth verkehren bis Ebenhausen-Schäftlarn und wenden dort vorzeitig. Ein Schienenersatzverkehr mit Bus und Taxis ist eingerichtet.

Zwischen Aying und Höhenkirchen-Siegertsbrunn befinden sich weiterhin mehrere Bäume zu nahe an der Oberleitung. In Folge dessen ist dieser Streckenabschnitt gesperrt. Zwischen Aying und Kreuzstraße pendelt eine S-Bahn. Die S-Bahnen aus Richtung München Ost verkehren bis Höhenkirchen-Siegertsbrunn und wenden dort vorzeitig. Auch hier ist ein Schienenersatzverkehr mit Taxis eingerichtet.

Wie die MVG mitteilt, werden diese Störungen witterungsbedingt noch bis auf Weiteres andauern. Wir informieren Sie, sobald die Strecke wieder befahrbar ist.

Störungsmeldungen vom 3. Februar

20.04 Uhr: Die witterungsbedingten Störungen wirken sich nur noch geringfügig auf den Zugverkehr der S-Bahn München aus. Es kommt noch vereinzelt zu Verzögerungen von bis zu 15 Minuten.

19.19 Uhr: Wegen mehreren witterungsbedingten Störungen kommt es zu Verzögerungen von bis zu 20 Minuten und Teilausfällen im Gesamtnetz der S-Bahn München.

12.18 Uhr: Einige Busse der MVG kämpfen noch immer mit dem Schnee: Wie die Verkehrsgesellschaft mitteilt, kommt es auf den Linien 55, 68, 145 weiterhin zu Verzögerungen. Die Störung auf der Stammstrecke ist inzwischen wieder behoben. Die Linien S6 und S8 verkehren wieder regulär.

9.01 Uhr: Der starke Schneefall macht auch den öffentlichen Verkehrsmitteln zu Schaffen. Wie die MVG mitteilt, kommt es bei fast allen Buslinien zu Beeinträchtigungen. Es ist mit Verspätungen und vorzeitigen Wendungen zu rechnen.

8.55 Uhr: Aufgrund einer technischen Störung im Bereich Neufahrn kommt es auf der Linie der S1 zu Beeinträchtigungen. Es ist mit Verzögerungen und kurzfristigen Zugausfällen zu rechnen. Fahrgäste von und zum Flughafen werden gebeten, alternativ auf die Linie S8 sowie zwischen Freising und dem Flughafen München den Linienbus 635 umzusteigen.

Störungsmeldungen vom 1. Februar

07.22 Uhr: Wie die DB mitteilt, ist die technische Störung wieder behoben. Ein größeres Chaos im Berufsverkehr blieb also glücklicherweise aus.

06.55 Uhr: Zwischen den S-Bahnhaltestellen Berg am Laim und Leuchtenbergring sorgt eine technische Störung an einem Signal für Verzögerungen auf der Stammstrecke. Fahrgäste müssen sich laut Deutscher Bahn auf Verspätungen von bis zu zehn Minuten einstellen.

Störungsmeldungen vom 31. Januar

9.04 Uhr: Die Weichenstörung bei Giesing ist nun behoben, die Verkehrslage normalisiert sich zunehmend.

7.31 Uhr: Die Weichenstörung bei Giesing besteht weiterhin, mittlerweile ist mit Verzögerungen von bis zu 20 Minuten zu rechnen. Auch vorzeitige Zugwenden- und Ausfälle sind möglich.

6.29 Uhr: Aufgrund einer Weichenstörung kommt es im Raum Giesing zu Beeinträchtigungen. Auf den Linien der S3 und S7 ist mit Verzögerungen von bis zu zehn Minuten zu rechnen.

Störungsmeldungen vom 30. Januar

09.01 Uhr: Nach rund zwei Stunden wurde der Gleisbruch am Marienplatz behoben, laut MVG kommt es allerdings weiterhin zu erheblichen Beeinträchtigungen und Verspätungen. Die gebrochene Schiene wird in der kommenden nächtlichen Betriebspause gegen ein neues Stück ersetzt. Am Mittwochvormittag wurde der kaputte Teil zunächst mit Laschen gesichert und damit provisorisch instandgesetzt.

08.56 Uhr: Im Zwischengeschoss am Sendlinger Tor wird's langsam eng. Mitarbeiter der MVG haben den Zugang zum Bahnsteig der U3 und U6 abgesperrt, die Menschen müssen vor der Rolltreppe warten. "Hier warten Hunderte, dass es weiter geht", sagt der AZ-Reporter vor Ort.

08.44 Uhr: Eine Verbesserung der Situation ist momentan nicht in Sicht. Eine AZ-Reporterin ist mittendrin im U-Bahn-Chaos: "Die Strecke ist komplett blockiert. Ich stehe seit zehn Minuten in einer krachend vollen U6 an der Münchner Freiheit – ohne Aussicht auf Weiterfahrt."

7.38 Uhr: Fahrgäste sollten wegen der Probleme bei der U-Bahn auf folgende andere ÖPNV-Möglichkeiten umsteigen:

Brudermühlstraße: Bus 54 / X30 bis Candidplatz (4 Min., weiter mit U1); Bus X30 zur Silberhornstraße (7 Min., weiter mit U2/U7 zum Hauptbahnhof / Sendlinger Tor)

Bus 54 / X30 bis Candidplatz (4 Min., weiter mit U1); Bus X30 zur Silberhornstraße (7 Min., weiter mit U2/U7 zum Hauptbahnhof / Sendlinger Tor) Goetheplatz: Bus 58 / X98 bis Hauptbahnhof, weiter mit U1 / U2 oder Tram 16 zum Sendlinger Tor

Bus 58 / X98 bis Hauptbahnhof, weiter mit U1 / U2 oder Tram 16 zum Sendlinger Tor Harras: S7 bis Hauptbahnhof, Karlsplatz (Stachus) oder Marienplatz (10-15 Min.) oder Bus 54 / X30 bis Candidplatz (9 Min.), weiter mit U1

S7 bis Hauptbahnhof, Karlsplatz (Stachus) oder Marienplatz (10-15 Min.) oder Bus 54 / X30 bis Candidplatz (9 Min.), weiter mit U1 Holzapfelkreuth: Bus 51 bis Laimer Platz (6 Min.), weiter mit U5 oder Bus 51 bis Laim Bf. (9 Min.), weiter mit den S-Bahnen

Bus 51 bis Laimer Platz (6 Min.), weiter mit U5 oder Bus 51 bis Laim Bf. (9 Min.), weiter mit den S-Bahnen Implerstraße: Bus 132 bis Marienplatz (18 Min.)

Bus 132 bis Marienplatz (18 Min.) Obersendling: S7 bis Hauptbahnhof, Karlsplatz (Stachus) oder Marienplatz (14-18 Min.)

S7 bis Hauptbahnhof, Karlsplatz (Stachus) oder Marienplatz (14-18 Min.) Odeonsplatz: U4 / U5 bis Hauptbahnhof, weiter mit U1 / U2 oder Tram 16 zum Sendlinger Tor

U4 / U5 bis Hauptbahnhof, weiter mit U1 / U2 oder Tram 16 zum Sendlinger Tor Olympia-Einkaufszentrum: U1 bis Hauptbahnhof oder Sendlinger Tor (10-12 Min.)

U1 bis Hauptbahnhof oder Sendlinger Tor (10-12 Min.) Poccistraße: Bus 62 bis Sendlinger Tor (10 Min.) oder Marienplatz / Rindermarkt (15 Min.)

Bus 62 bis Sendlinger Tor (10 Min.) oder Marienplatz / Rindermarkt (15 Min.) Scheidplatz: U2 bis Hauptbahnhof bzw. Sendlinger Tor (7-9 Min.) oder Tram 27/28 bis Sendlinger Tor (16 Min.)

U2 bis Hauptbahnhof bzw. Sendlinger Tor (7-9 Min.) oder Tram 27/28 bis Sendlinger Tor (16 Min.) Westpark: Bus 63 bis Heimeranplatz (6 Min.), weiter mit U5

07.35 Uhr: Neuigkeiten zur Störung am Marienplatz: In ihrer Mitteilung schreibt die MVG von einer "Störung der Infrastruktur", direkt vor Ort wird es dann noch genauer: Durchsagen am U-Bahnhof zufolge ist am Marienplatz wohl ein Gleis gebrochen.

06.50 Uhr: Wegen einer Betriebsstörung am U-Bahnhof Marienplatz kommt es bei den Linien U3 und U6 laut MVG derzeit "erheblichen Behinderungen". Fahrgäste müssen sich im Berufsverkehr auf erhebliche Verspätungen und sogar Zugausfälle einstellen.

Der Streckenabschnitt Sendlinger Tor bis Odeonsplatz kann derzeit in beiden Richtungen nur auf Gleis 1 mit stark eingeschränkter Kapazität befahren werden. Die U3 pendelt in den Abschnitten Fürstenried West bis Implerstraße (Gleis 3; zurück nach Fürstenried West ab Gleis 2) sowie Münchner Freiheit (Gleis 3) bis Moosach. Die Züge der U6 fahren zwischen Sendlinger Tor und Odeonsplatz wechselseitig über Gleis 1.

Wie lange die Störung noch anhält, ist noch nicht abzusehen.

Die MVG weist außerdem darauf hin, dass es bis etwa 10 Uhr zu Taktlücken bei der U3, U6 und U7 kommen kann.

Störungsmeldungen vom 29. Januar

22.47 Uhr: Der Polizeieinsatz ist beendet, die Verkehrslage auf den Linien S4 und S6 normalisiert sich.

21.18 Uhr: Aufgrund eines Polizeieinsatzes verkehren die S-Bahnen im Bereich Haar mit verminderter Geschwindigkeit. Es ist mit Verzögerungen von bis zu 15 Minuten und Teilausfällen zu rechnen.

06.07 Uhr: Wie die Deutsche Bahn mitteilt, entfallen am Dienstagvormittag aus betrieblichen Gründen folgende S-Bahnen des 10-Minuten-Takts der Linie S8 Germering-Unterpfaffenhofen/Weßling:

S8 München Ost Abfahrt 07:27 Uhr – Weßling Ankunft 08:10 Uhr

S8 München Ost Abfahrt 07:47 Uhr – Germering-Unterpfaffenhofen Ankunft 08:17 Uhr

S8 Germering-Unterpfaffenhofen Abfahrt 06:21 Uhr – München Ost Ankunft 06:54 Uhr

S8 Germering-Unterpfaffenhofen Abfahrt 06:41 Uhr – München Ost Ankunft 07:14 Uhr

S8 Germering-Unterpfaffenhofen Abfahrt 08:21 Uhr – München Ost Ankunft 08:54 Uhr

S8 Weßling Abfahrt 08:30 Uhr – München Ost Ankunft 09:14 Uhr

Die Bahn weist darauf hin, dass im Laufe des Tages noch weitere S-Bahnen der Linie S8 ausfallen können.

Störungsmeldungen vom 24. Januar

6.19 Uhr: Am Donnerstagmorgen kommt es zu auf der U3, U6 und U7 noch bis etwa 9.50 Uhr zu vereinzelten Zugausfällen. Die MVG weist auf Taktlücken und längere Wartezeiten hin. Bei der U3 fehlen zwei von insgesamt 16 Zügen, bei der U6 sind es drei von 19 und bei der U7 fehlen vier von sieben Zügen.

Wegen Beeinträchtigungen verkehrt die U7 derzeit auch nur zwischen den Haltestellen Olympia-Einkaufszentrum und Sendlinger Tor.

Störungsmeldungen vom 23. Januar

22.27 Uhr: S1 verkehrt wieder auf dem Regelweg / Folgeverzögerungen bis zu 10 Minuten.

22.13 Uhr: Die Störung auf der Stammstrecke wurde behoben.

21.45 Uhr: Aufgrund einer technischen Störung an einem Stellwerk am Ostbahnhof kommt es auf der Stammstrecke sowie auf den Außenästen zu Verzögerungen von bis zu 20 Minuten. Auch kann es kurzfristig zu Teilausfällen kommen.

21.40 Uhr: Wegen einer technischen Störung an einem Stellwerk am Ostbahnhof verkehrt die Linie S1 Freising/Flughafen von/nach München Hbf Gleis 27–36 ohne Halt an der Hackerbrücke. Es kommt zu Verzögerungen von bis zu 10 bis 15 Minuten.

10.41 Uhr: Wie die MVG mitteilt, ist die Fahrzeugstörung am Innsbrucker Ring beendet. In der nächsten Zeit kann es weiterhin noch zu Unregelmäßigkeiten kommen.

10.23 Uhr: Wegen einer Fahrzeugstörung am Innsbrucker Ring kommt es bei der U4 und U5 derzeit zu Verspätungen und vereinzelten Zugausfällen.

Bei der U4 kommt es aktuell zu Verspätungen in beide Richtungen. Bei der U5 verkehren die Züge nur zwischen den Haltestellen Laimer Platz und Innsbrucker Ring (Gleis 3). Zwischen Innsbrucker Ring (Gleis 3) und Neuperlach Süd verkehrt ein Pendelzug. Die MVG weist darauf hin, dass die Züge teilweise nicht an den gewohnten Gleisen halten.

Wer ab dem Innsbrucker Ring in Richtung Innenstadt fahren möchte, sollte auf die U2 ausweichen.

Störungsmeldungen vom 22. Januar

16.13 Uhr: U3, U5, U6 - noch bis ca. 19.45 Uhr sind auf den genannten Linien nicht alle planmäßigen Züge im Einsatz. Es kann daher vereinzelt zu Taktlücken und längeren Wartezeiten kommen.

Störungsmeldungen vom 21. Januar

18.51 Uhr: Nach einer vorangegangenen technischen Störung an einem Bahnübergang kommt es auf der Linie S7 Kreuzstrasse derzeit noch zu Verzögerungen von 10 bis 15 Minuten.

15.05 Uhr: Die Bauarbeiten im Bereich Marienplatz sind beendet und die S-Bahnen verkehren wieder regulär durch die Stammstrecke, es ist jedoch noch mit Verzögerungen zu rechnen. Auf den Außenstrecken kann es zudem kurzfristig zu vorzeitigen Zugwenden kommen.

13.25 Uhr: Wegen kurzfristiger Oberleitungsarbeiten zwischen München-Isartor und München-Marienplatz kommt zu Beeinträchtigungen im S-Bahnverkehr. Die Fahrscheine werden für die Dauer der Störung auch in den Verkehrsmitteln der MVG (U-Bahn, Bus, Tram) anerkannt. Die S-Bahnen verkehren laut Deutscher Bahn wie folgt:

Die Linie S1 Freising/Flughafen beginnt und endet in Moosach. Fahrgäste können die U-Bahnlinien U2 Feldmoching oder U3 Moosach nutzen.

Die Linie S2 Petershausen/Altomünster - Erding wird zwischen Obermenzing und München Ost umgeleitet und die Stammstrecke nicht angefahren. Die Halte Leuchtenbergring und Berg am Laim entfallen.

Die Linie S3 in bzw. aus Richtung Mammendorf beginnt/endet am Münchner Hbf, GleiS27-36. Der Halt Hackerbrücke entfällt. Die Linie S3 in bzw. aus Richtung Holzkirchen beginnt und endet in München Ost. Nutzen Sie bitte ab München Ost die U5.

Die Linie S4 Geltendorf beginnt/endet am Münchner Hbf, GleiS27-36. Der Halt Hackerbrücke entfällt.

Die Linie S6 Tutzing - Ebersberg verkehrt auf dem Regelweg durch die Stammstrecke.

Die Linie S7 in bzw. aus Richtung Wolfratshausen beginnt und endet Heimeranplatz. Nutzen Sie bitte ab Heimeranplatz die U5. Die Linie S7 in bzw. aus Richtung Kreuzstraße beginnt und endet in Giesing. Alternativ können Sie auf die U-Bahnlinie U2 bis Giesing oder U5 bis Neuperlach Süd ausweichen.

Die Linie S8 Herrsching – Flughafen wird zwischen München-Pasing und München Ost umgeleitet und die Stammstrecke nicht angefahren. Der Halt Leuchtenbergring entfällt.

Die Linie S20 München-Pasing – Höllriegelskreuth entfällt.

07.47 Uhr: Wie die MVG mitteilt, wurde die Weichenstörung behoben. Dennoch ist weiterhin mit Verzögerungen im Betriebsablauf zu rechnen.

07.10 Uhr: Wegen einer Weichenstörung am Kieferngarten kommt es derzeit zu Beeinträchtigungen bei der U-Bahnlinie U6. Laut MVG ist mit Verspätungen und vereinzelten Zugausfällen zu rechnen. Fahrgäste müssen im Bereich Studentenstadt-Freimann-Kieferngarten zur Weiterfahrt umsteigen.

U6 Richtung Garching-Forschungszentrum: Die Züge ab Klinikum Großhadern enden bereits an der Alten Heide/Studentenstadt bzw. in Freimann. Zwischen Freimann (GleiS1) und Kiefergarten (GleiS3) verkehrt ein Pendelzug mit eingeschränkter Kapazität. Ab Kiefergarten (GleiS1) fahren die Züge Richtung Garching-Forschungszentrum.

Die Züge ab Klinikum Großhadern enden bereits an der Alten Heide/Studentenstadt bzw. in Freimann. Zwischen Freimann (GleiS1) und Kiefergarten (GleiS3) verkehrt ein Pendelzug mit eingeschränkter Kapazität. Ab Kiefergarten (GleiS1) fahren die Züge Richtung Garching-Forschungszentrum. U6 Richtung Klinikum Großhadern: Ab Garching-Forschungszentrum auf dem regulären Linienweg bis Kieferngarten (GleiS1). Zwischen Kieferngarten (GleiS3) und Freimann (GleiS1) verkehrt ein Pendelzug mit eingeschränkter Kapazität. Züge Richtung Innenstadt ab Freimann (GleiS2) bzw. Studentenstadt.

Der MVG zufolge wird die Störung noch bis etwa 8.30 Uhr andauern.

Störungsmeldungen vom 20. Januar

18.55 Uhr: Nach der vorangegangenen ärztlichen Versorgung eines Fahrgastes hat sich die Verkehrslage auf der Stammstrecke normalisiert. Auf den westlichen Außenästen kommt es vereinzelt noch zu Folgeverzögerungen.

18.04 Uhr: Aufgrund einer ärztlichen Versorgung eines Fahrgastes am Karlsplatz kommt es auf der Stammstrecke zu Beeinträchtigungen. Es ist mit Verzögerungen von bis zU15 Minuten in Richtung Pasing zu rechnen. Kurzfristig kann es auch zu vorzeitigen Zugwenden auf den Außenästen und Umleitungen über den Südring kommen.

18.18 Uhr: Nach der vorangegangenen Oberleitungsstörung am Stachus normalisiert sich die Verkehrslage auf der Stammstrecke.

16.55 Uhr: Aufgrund einer vorangegangenen Oberleitungsstörung am Stachus kommt es auf der S-Bahn-Stammstrecke zu Folgeverzögerungen von bis zU20 Minuten. Vereinzelt kann es auch noch zu Teilausfällen kommen.

09.01 Uhr: Auf den Linien U1, U2 und U3 kommt es derzeit aufgrund von Fahrzeugstörungen zu Verspätungen und vereinzelten Zugausfällen.

Störungsmeldungen vom 18. Januar

17.03 Uhr: Linie 22 - Derzeit kommt es auf der Linie 22 zu Verspätungen und Ausfällen.

14.18 Uhr: Nach dem Notarzteinsatz in Moosach und dem Feuerwehreinsatz am Hauptbahnhof hat sich die Lage bei der S-Bahn wieder beruhigt. Es kommt nur noch vereinzelt zu Verspätungen.

12.59 Uhr: Wie die Bundespolizei berichtet, ist in Moosach eine junge Frau von der S-Bahn erfasst worden. Sie wollte oberhalb einer Unterführung die Gleise überqueren, wohl um die Strecke abzukürzen. Den vorbeifahrenden Güterzug wartete sie noch ab, die S-Bahn hatte sie offenbar nicht gesehen. Laut Bundespolizei ist sie verletzt, war aber vor Ort noch ansprechbar. Sie wird nun in einem Krankenhaus behandelt. Der Einsatz ist beendet, und die Strecke wieder freigegeben. Die Bahn rechnet allerdings noch mit Verspätungen von bis zU20 Minuten.

12.54 Uhr: Wegen eines Notarzteinsatzes am Gleis ist die Strecke auf der Linie S1 Richtung Freising/Flughafen München zwischen München-Laim und Moosach weiterhin gesperrt. Ein Schienenersatzverkehr mit Bus und Taxis ist zwischen Moosach und Feldmoching ist eingerichtet.

12.40 Uhr: Nach dem Feuerwehreinsatz in München Hbf (tief) kommt es auf der Stammstrecke zu Verzögerungen von bis zU20 Minuten.

12.30 Uhr: Wie die Feuerwehr München mitteilt, handelte es sich um einen Fehlalarm. Die Einsatzkräfte rücken wieder ab. Der Verkehr auf der Stammstrecke dürfte demnächst wieder aufgenommen werden.

12.28 Uhr: Aufgrund eines Feuerwehreinsatzes in München Hbf (tief) kommt es auf der Stammstrecke zu Beeinträchtigungen. Der Halt München Hbf (tief) ist gesperrt. Es verkehrt derzeit keine S-Bahn im Tunnel der Stammstrecke.

12.23 Uhr: Wegen eines Notarzteinsatzes am Gleis ist derzeit die Strecke auf der Linie S1 Richtung Freising/Flughafen München zwischen München-Laim und Moosach gesperrt. Die S-Bahnen aus Richtung Neufahrn verkehren bis Feldmoching und enden dort vorzeitig. Die S-Bahnen aus Richtung München Ost müssen bis auf Weiteres entfallen. Ein SEV wird eingerichet. Reisende werden gebeten auf alternative Reisemöglichkeiten auszuweichen, wie die S8 zum Flughafen.Genaue Informationen zur Dauer der Sperrung liegen noch nicht vor, laut Streckenagent könnte die Störung biS13.45 Uhr dauern.

09.29 Uhr: Nach einem vorangegangenen Wildunfall kommt es auf der Linie S4 Richtung Geltendorf zu keinen Beeinträchtigungen mehr. Die Verkehrslage normalisiert sich.

08.16 Uhr: Wegen eines Wildunfalls kommt es auf der Linie S4 Richtung Geltendorf zu Beeinträchtigungen und Verzögerungen von bis zU15 Minuten.

07.50 Uhr: Wegen einer Störung an der Strecke kommt es auf der Linie S4 Richtung Geltendorf zwischen Geltendorf und Grafrath zu Beeinträchtigungen und Verzögerungen von bis zU10 Minuten.

06.50 Uhr: Wie die MVG am Morgen meldet, kommt es noch bis ca. 9.00 Uhr auf der Linie U7 zu Taktlücken und längeren Wartezeiten.

Störungsmeldungen vom 17. Januar

19:15 Uhr: Die MVG informiert vorab: In der Nacht zum Montag kommt es wegen Gleisarbeiten zu Einschränkungen bei den Linien U4 und U5. Die Probleme dauern an bis nächste Woche.

09.55 Uhr: Die Probleme bei der U-Bahn dauern weiter an. Der MVG zufolge wohl noch bis etwa 11 Uhr.

08.36 Uhr: Wegen einer technischen Störung kommt es auf den U-Bahnlinien U4 und U5 zu Beeinträchtigungen. Laut MVG ist mit Verspätungen und auch Ausfällen zu rechnen. Die Behinderungen werden voraussichtlich noch bis etwa 10 Uhr andauern.

Störungsmeldungen vom 16. Januar

07.28 Uhr: Wie die MVG am Morgen meldet, kommt es auf den Linien U3, U6 und U7 zu Verspätungen. Die Behinderung bei U3 und U6 soll bis 9 Uhr andauern.

Störungsmeldungen vom 15. Januar

18.35 Uhr: S7 - Störung an einem Bahnübergang behoben / Verkehrslage normalisiert sich

17.30 Uhr: S7 - Aufgrund einer Bahnübergangsstörung bei Pullach kommt es auf der Linie S7 zu Beeinträchtigungen. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von 10 biS15 Minuten. Auch kann es kurzfristig zu vorzeitigen Zugwenden und Zugausfällen kommen.

16.23 Uhr: Wegen eines Verkehrsunfalls im Bereich Ingolstädter Straße kommt es bei folgenden Buslinien zu Beeinträchtigungen:

Linie 177: Die Haltestelle Ingolstädter Straße kann (Richtung Petuelring) nicht bedient werden.

Linie 140: Die Haltestellen Domagkstraße West, Ingolstädter Straße sowie Euro-Industriepark West können (Richtung Kieferngarten) nicht bedient werden.

Linie 141: Die Haltestellen Domagkstraße West, Ingolstädter Straße sowie Euro-Industriepark West können (Richtung Dülferstraße) nicht bedient werden.

Die Behinderung wird vsl. noch biS17:00 Uhr andauern. Bitte achten Sie auch auf Lautsprecherdurchsagen und Lauftextinformationen an den Haltestellen.

16.05 Uhr: Auf den Linien U3, U7 und der Tram-Linie 22 kommt es zu Verspätungen und vereinzelten Ausfällen

11-15 Uhr: Wegen einer Fahrzeugstörung kommt es auf der Linie U3 derzeit zu Verspätungen und vereinzelten Zugausfällen.

08.56 Uhr: Wie die MVG meldet, kommt es auf den U-Bahnlinien U1, U2 und U7 zu Verspätungen wegen hohem Fahrgastaufkommen. Die Abweichungen im Fahrplan sollen bis circa 12 Uhr andauern.

07.15 Uhr: Auf der Linie U6 sind laut MVG nicht alle planmäßigen Züge im Einsatz. Das heißt es kann daher vereinzelt zu Taktlücken und längeren Wartezeiten kommen.

Störungsmeldungen vom 14. Januar

16:49 Uhr: Witterungsbedingt kommt es bei fast allen MVG Bus- und Tramlinien zu Beeinträchtigungen. Es ist mit Verspätungen, vereinzelten Fahrzeugasfällen und vorzeitigen Wendungen zu rechnen. Betroffen sind die Linien X30, 50, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 63, 68, 100, 134, 135, 136, 139, 141, 142, 143, 144, 145, 147, 150, 151, 160, 162, 163, 170, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 178, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 198 und 199.

15:14 Uhr: Der Notarzteinsatz am U-Bahnhof Max-Weber-Platz ist beendet. In nächster Zeit kann es noch zu Verspätungen und einzelnen Ausfällen kommen.

14:32 Uhr: Notarzteinsatz am U-Bahnhof Max-Weber-Platz: Wegen eines Notarzteinsatzes kommt es auf den Linien U4 und U5 zu erheblichen Behinderungen, die zu Verspätungen und Zugausfällen führen können. Die U4 verkehrt derzeit nur im Abschnitt Arabellapark und Max-Weber-Platz. Die Züge der U5 verkehren derzeit in den Abschnitten Laimer Platz und Lehel sowie Lehel und Neuperlach Süd. Am Max-Weber-Platz ist für die U5 kein Halt möglich.

09.38 Uhr: Technische Probleme bei der MVG: Wegen einer Störung stehen die elektronischen Anzeigen an den Bus- und Tramhaltestellen derzeit teilweise nicht zur Verfügung. Auch die Anzeiger in den Zugängen und Sperrengeschossen der U-Bahn können zeitweise keine Abfahrtsprognosen für Tram und Bus anzeigen.

Auch die MVG-App ist von dem Ausfall am Montagmorgen betroffen. Die MVG verweist die Fahrgäste auf die Aushangfahrpläne in den Vitrinen der Haltestellen.

Störungsmeldungen vom 12. Januar

17.05 Uhr: Auf den Trambahn-Linien 16 und 17 läuft der Verkehr wieder. In nächster Zeit kann es noch zu Unregelmäßigkeiten kommen.

15.55 Uhr: Trambahn-Linien 16 und 17: Wegen eines Pkw im Hochgleis im Bereich Burghausener Straße ist der Linienweg zwischen Hauptbahnhof und Romanplatz stadtauswärts derzeit unterbrochen. In diesem Abschnitt sollen in Kürze Ersatzbusse und kostenlose SEV-Taxis verkehren.

11.51 Uhr: S6 Ebersberg - Weichenstörung behoben, Verkehrslage normalisiert sich

11.24 Uhr: S3 Holzkirchen - Bahnübergangsstörungen behoben, Verkehrslage normalisiert sich

11.05 Uhr: S6 Ebersberg: Erneute Weichenstörung/Beeinträchtigungen - Die Weichenstörung in Grafing Bahnhof ist erneut aufgetreten. Bitte rechnen Sie in diesem Bereich mit Verzögerungen von bis zU20 Minuten. Auch kann es zu kurzfristigen Zugwenden und vorzeitigen Teilausfällen kommen.

09.30 Uhr: S3 Holzkirchen: Weiterhin mehrere Bahnübergangsstörungen. Aufgrund mehrerer Bahnübergangsstörungen kommt es auf der Linie S3 Richtung Holzkirchen weiterhin zu Beeinträchtigungen. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von bis zU30 Minuten. Zwischen Deisenhofen und Holzkirchen ist ein Stundentakt eingerichtet.

Störungsmeldungen vom 11. Januar

23.15 Uhr: Die Tram-Bahnen 18 und 19 fahren wieder, in der nächsten Zeit kann es allerdings noch zu Unregelmäßigkeiten kommen.

22.08 Uhr: Die Sperrung des Bahnhofs Obermenzing wurde aufgehoben, der Zugverkehr läuft wieder. Aufgrund der aktuellen Witterungsverhältnisse kommt es auf der Linie S2 jedoch weiterhin zu erheblichen Verzögerungen.

21.23 Uhr: Weil Personen im Gleis sind, ist der Bahnhof Obermenzing gesperrt. Die Züge werden derzeit an den Bahnhöfen zurückgehalten und warten dort die Dauer der Sperrung ab. Es ist mit Verzögerungen zu rechnen. Auch kann es kurzfristig zu Zugausfällen kommen.

21.20 Uhr: Auf der Trambahn-Linie 17 ist die Strecke im Bereich Botanischer Garten ist der Linienweg zwischen Romanplatz und Amalienburgstraße unterbrochen - wegen einer Fahrzeugstörung. "In diesem Abschnitt bitte auf die Buslinien 51 sowie 143 ausweichen", so die MVG. Die Behinderung soll voraussichtlich biS23 Uhr andauern.

20.52 Uhr: Die technische Störung an einer Weiche ist behoben - und der Zugverkehr auf der Linie S2 zwischen Dachau und Petershausen läuft wieder. Es gibt allerdings deutliche Folgeverzögerungen.

20.14 Uhr: Wegen einer technischen Störung an einer Weiche kommt es auf der Linie S2 Richtung Petershausen zu Beeinträchtigungen. Es ist derzeit kein Zugverkehr zwischen Dachau und Petershausen möglich. Die S-Bahnen aus Richtung Erding verkehren bis Dachau Bahnhof und enden dort vorzeitig.

20.06 Uhr: Die MVG meldet Behinderungen auf den Trambahn-Linien 18 und 19: Hier ist die Strecke wegen eines Pkw im Hochgleis im Bereich der Schrenkstraße zwischen Hermann-Lingg-Straße und Agnes-Bernauer-Straße derzeit unterbrochen. "In diesem Abschnitt verkehren in Kürze kostenlose SEV-Taxis", heißt es. Die MVG bittet die Fahrgäste zudem, sich am rechten Fahrbahnrand zu halten. Die Behinderung werde voraussichtlich noch biS21.30 Uhr andauern.



20.04 Uhr: Entwarnung bei der S8 - die technische Störung an einer Weiche ist behoben und die S-Bahnen verkehren hier wieder auf Regelweg.

19.31 Uhr: Aufgrund von witterungsbedingten Störungen kann es im Gesamtnetz weiterhin zu Beeinträchtigungen und Verzögerungen von bis zU25 Minuten und kurzfristig auch zu vorzeitigen Zugwenden sowie Zugausfällen kommen.

19.15 Uhr: Wegen einer technischen Störung an einer Weiche in Westkreuz ist auf dem Streckenabschnitt Germering-Unterpfaffenhofen bis Pasing weiterhin kein S-Bahnverkehr der Linie S8 möglich. Die S-Bahnen aus Richtung Herrsching verkehren bis Germering-Unterpfaffenhofen und enden dort vorzeitig. Die S-Bahnen aus Richtung München Flughafen verkehren bis Pasing und enden vorzeitig. Ein provisorischer Schienenersatzverkehr mit Taxis zwischen Germering-Unterpfaffenhofen und Pasing ist eingerichtet.

18.26 Uhr: Wegen einer technischen Störung an einer Weiche in Westkreuz ist auf dem Streckenabschnitt Germering-Unterpfaffenhofen bis Pasing kein S-Bahnverkehr der Linie S8 möglich. Die S-Bahnen aus Richtung Herrsching verkehren bis Germering-Unterpfaffenhofen und enden dort vorzeitig. Die S-Bahnen aus Richtung München Flughafen verkehren bis Pasing und enden vorzeitig. Ein SEV wird derzeit eignerichtet.

15.52 Uhr: Aufgrund von witterungsbedingten Störungen kann es im Gesamtnetz zu Beeinträchtigungen und Verzögerungen von bis zU15 Minuten kommen. Auch kann es kurzfristig zu vorzeitigen Zugwenden und Zugausfällen kommen.

10.55 Uhr: Wegen witterungsbedingten Störungen kommt es auch am Freitag im Gesamtnetz der S-Bahn zu Beeinträchtigungen und Verzögerungen von bis zU15 Minuten. Auch kann es kurzfristig zu vorzeitigen Zugwenden und Zugausfällen kommen.

Störungsmeldungen vom 10. Januar

17.11 Uhr: Wegen einer Fahrzeugstörung kommt es laut MVG bei den U-Bahnlinien U3 und U6 derzeit zu Verspätungen und vereinzelten Zugausfällen.

16.54 Uhr: Nach dem Unfall am Donnerstagmorgen bei Altenerding, ist die Sperrung des Bahnhofs aufgehoben. Somit verkehren die S-Bahnen der Linie S2 wieder auf dem Regelweg. Bitte beachten Sie jedoch, das es witterungsbedingt immer noch zu Verzögerungen im Gesamtnetz kommt. Auch kann es kurzfristig zu Teilausfällen kommen.

16.5 Uhr: Aufgrund von mehreren witterungsbedingten Störungen kommt es im Gesamtnetz weiterhin zu Beeinträchtigungen. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von 10 biS15 Minuten. Auch kann es kurzfristig zu Teilausfällen kommen.

15.01 Uhr: Die Weichenstörung zwischen Deisenhofen und Holzkirchen wurde behoben und der S-Bahnverkehr zwischen Deisenhofen und Holzkirchen wird wieder aufgenommen.

14.33 Uhr: Die MVG meldet, dass es am Donnerstagnachmittag auf fast allen Trambahnlinien zu Ausfällen und Verspätungen. Betroffen sind konkret die Linien 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 36 und 37.

14.31 Uhr: Wegen einer Weichenstörung ist weiterhin kein S-Bahnverkehr zwischen Deisenhofen und Holzkirchen möglich. Die Züge der BOB halten zusätzlich für die S-Bahnen der Linie S3 zwischen Deisenhofen und Holzkirchen.

14.23 Uhr: Die Sperrung im Bahnhof Starnberg wurde komplett aufgehoben. Somit stehen alle Gleise für den Zugverkehr zur Verfügung. Bitte rechnen Sie jedoch weiterhin mit erheblichen witterungsbedingten Beeinträchtigungen. Es kommt zu Verzögerungen und Teilausfällen.

13.16 Uhr: Die Sperrung der Gleise 1 und 2 im Bahnhof Starnberg wurde aufgehoben und der Zugverkehr zwischen München und Tutzing wieder aufgenommen.

13.07 Uhr: Wegen einer erneuten Weichenstörung ist auf der Linie S3 kein S-Bahnverkehr zwischen Deisenhofen und Holzkirchen möglich. Die Züge der BOB halten zusätzlich für die S-Bahnen der Linie S3 zwischen Deisenhofen und Holzkirchen.

12.25 Uhr: Der Bahnhof in Starnberg ist weiterhin gesperrt. Die S-Bahnen der Linie S6 aus Richtung München verkehren bis Gauting und enden dort vorzeitig. Ein SEV wird derzeit eingerichtet.

12.14 Uhr: Aufgrund eines Notarzteinsatzes am Gleis ist derzeit der Bahnhof Starnberg gesperrt. Die S-Bahnen der Linie S6 aus Richtung München verkehren bis Gauting und enden dort vorzeitig. Die S-Bahnen aus Richtung Tutzing verkehren bis Starnberg und enden vorzeitig.

12.13 Uhr: Die Störung bei den Tramlinien 27 und 28 ist behoben.

11.42 Uhr: Die Weichenstörung auf der Linie S3 bei Holzkirchen besteht weiterhin. Aktuell können die S-Bahnen der Linie S3 jedoch wieder nach Holzkirchen verkehren.

11.28 Uhr: Die Tramlinien 27 und 28 ist derzeit zwischen Nordbad und Petuelring unterbrochen. Es verkehren Ersatzbusse. Die Züge werden ab Nordbahnhof zum Westfriedhof umgeleitet und fahren von dort zum Sendlinger Tor. Die Fahrzeuge der Linie 28 werden ab Kurfürstenplatz stadtauswärts via Nordbad - Leonrodplatz zum Westfriedhof umgeleitet. Dort wenden die Trambahnen und fahren zurück zum Sendlinger Tor. Die Behinderung wird laut MVG biS12 Uhr bestehen bleiben.

11.06 Uhr: Aufgrund einer Weichenstörung ist derzeit kein S-Bahnverkehr zwischen Deisenhofen und Holzkirchen möglich.Die Züge der BOB halten zusätzlich für die S-Bahnen zwischen Deisenhofen und Holzkirchen.

10.49 Uhr: Die Bergung des Räumfahrzeugs auf der Linie S2 gestaltet sich langwieriger als gedacht. Die S-Bahn wurde bei der Kollision am Donnerstagmorgen aus den Gleisen gehoben, der Schneepflug hat sich unter dem Zug verkeilt.

10.35 Uhr: Laut MVG ist die Störung auf den Linien 15 und 25.

9.53 Uhr: Am Giesinger Berg geht nichts mehr. Wie AZ-Reporterin Vanessa Fonth berichtet, stehen drei Busse hintereinander kreuz und quer. Auch oben am Berg geht nichts mehr, hier steht ein Lkw auf der Kreuzung vor dem Giesinger Bräu.

9.16 Uhr: Die Trambahnen der Linien 15 und 25 verkehren nun wieder auf ihrem normalen Linienweg.

8.29 Uhr: Der Baum im Gleisbereich bei Buchenau wurde entfernt. Die Verkehrslage auf der Linie der S4 normalisiert sich, noch ist aber mit Folgeverzögerungen zu rechnen.

7.14 Uhr: Wie die DB mitteilt, kommt es im gesamten S-Bahn-Netz zu witterungsbedingten Störungen, es sind deutliche Verzögerungen und Teilausfälle zu erwarten.

7.02 Uhr: Deutlich schneller als erwartet ist die Behinderung auf der Linie der U2 wieder behoben, die Verkehrslage normalisiert sich.

6.53 Uhr: Aufgrund von witterungsbedingten Störungen ist kein Zugverkehr zwischen Tutzing und Seeshaupt möglich. Die Züge aus Richtung Kochel verkehren bis Seeshaupt und enden dort vorzeitig. Auch hier soll laut DB schnellstmöglich ein Schienenersatzverkehr eingerichtet werden.

6.45 Uhr: Auch bei Buchenau ist ein Baum auf die Gleise gestürzt. Zwischen München und Geltendorf kommt es daher zu massiven Beeinträchtigungen, es ist mit Verzögerungen und Zugausfällen zu rechnen.

6.43 Uhr: Auf der Linie der U2 ist derzeit ein Zug defekt, was zu Taktlücken und längeren Wartezeiten führt. Ab ca. 8.50 Uhr Wird sich der Verkehr wieder einpendeln.

6.41 Uhr: Aufgrund eines auf die Gleise gestürzten Baumes kommt es bei der S-Bahn der Linie S6 Geltendorf zu Beeinträchtigungen. Es ist mit Verzögerungen und Teilausfällen zu rechnen.

6.38 Uhr: Aufgrund einer Fahrzeugstörung ist der Tramverkehr der Linien 15 und 25 derzeit unterbrochen. Zwischen den Haltestellen Wettersteinplatz und Derbolfinger Platz verkehren Ersatzbusse sowie kostenlose Taxis im Schienenersatzverkehr. Diese halten am rechten Fahrbahnrand und nicht an der Mittelspur, wo sich die Haltestellen befinden. Laut MVG wird die Störung noch bis ca. 10 Uhr andauern.

6.21 Uhr: Aufgrund eines Unfalls an einem Bahnübergang in Altenerding fahren zwischen Markt Schwaben und Erding derzeit keine Züge. Die S-Bahnen der Linie S2 aus Richtung München verkehren bis Markt Schwaben und enden dort vorzeitig. Die DB arbeitet daran, schnellstmöglich einen SEV einzurichten. Sobald dies geschehen ist, erfahren Sie es hier im Ticker.

6.07 Uhr: Wie die MVG mitteilt, wird es heute "witterungsbedingt bei fast allen MVG Bus- und Tramlinien zu Abweichungen im Fahrplanablauf" kommen. Fahrgäste sollen mit längeren Reisezeiten rechnen sowie auf Lautsprecherdurchsagen und Lauftextanzeigen achten, heißt es weiter.

Quellen: Streckenagent der Deutschen Bahn und MVG Ticker bei Twitter

