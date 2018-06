München - Aufgrund einer technischen Störung an einer S-Bahn am Marienplatz kommt es auf der Stammstrecke in Richtung Pasing zu Beeinträchtigungen. Bitte rechnen Sie mit Verzögerungen von bis zu 40 Minuten, teilt die Deutsche Bahn am Mittwochabend mit. Zudem kann es zu Umleitungen und Teilausfällen kommen.