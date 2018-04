Es soll in Schälters Wohnzimmer kommen. Wie das so ist auf dem Flohmarkt, hat sie natürlich noch um den Preis verhandelt. Mit mäßigem Erfolg. Der Verkäufer wollte erst 30 Euro, am Ende hat sie 27 bezahlt. "Ich war tatsächlich auf der Suche nach einem Weinregal", sagt sie. Rafaela Sieben schwärmt vom Flohmarkt: "Es ist cool, hier unterwegs zu sein - auch wenn ich noch nichts Passendes entdeckt habe." So sehen das Zehntausende. Und schleppen ihre Schnäppchen von der Theresienwiese in Richtung U-Bahn.