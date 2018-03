...zu den Gelben Karten: "Vor dem Spiel habe ich schon darauf hingewiesen, dass wir diszipliniert spielen müssen. Das ist der einzige Wermutstropfen heute, dass wir zu viele Gelbe Karten bekommen haben."

...zur Leistung von Sandro Wagner: "Erst einmal muss ich sagen, dass Sandro Wagner sich überragend eingefügt hat. Er trainiert immer top, ist kämpferisch und läuferisch sehr stark und hat auch schon einige Tore für uns erzielt. Ich freue mich für ihn, dass er heute auch in der Champions League getroffen hat."

Thomas Müller (FC Bayern): "Besiktas hat offensiv viel versucht, aber auch Räume gelassen. In der zweiten Halbzeit war es dann ein wildes Spiel. Ich kann mich selten an ein Spiel erinnern, wo wir so viele leichte und einfache Ballverluste hatten. Die zweite Halbzeit hat sich jetzt nicht wirklich super angefühlt. Die Atmosphäre war beeindruckend. Wenn die Pfiffe kamen, war schon ein bisschen Druck auf dem Trommelfell. Die Topfavoriten wünscht man sich vielleicht erst ganz am Schluss - aber wir nehmen es, wie es kommt."

Jérôme Boateng (FC Bayern): "Es hat heute Riesenspaß gemacht, die Fans waren klasse – auf beiden Seiten. Wir haben heute gut gespielt, aber zu viele Fehler gemacht, waren manchmal unkonzentriert. Es kommen jetzt andere Gegner in der ChampionsLeague, und wir müssen uns steigern."

Oliver Kahn (ZDF-Experte und Ex-Bayern-Keeper): "Der Leistungsstand der Bayern ist schwer einzuschätzen. Ich will den FC Bayern nicht in den Himmel loben, aber die Situation ist genial. Wenn der FC Bayern in das Triple-Fieber kommt, wissen wir alle, was möglich ist."

