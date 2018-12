…die nächsten beiden Heimspiele: "Wir haben zwei Heimspiele und mit unseren Fans im Rücken wollen wir erstmal gegen Jena gewinnen und dann können wir uns darüber unterhalten, was wir gegen Lautern machen."

…fehlende Mittel: "Wir haben uns ein paar Mal gut durchkombiniert, aber oft kam der letzte Ball nicht. Wir hatten kaum Torchancen. So nehmen wir einen Punkt mit. Köln hat am Anfang auch ordentlich gepunktet, also war uns schon klar, dass wir die nicht total an die Wand spielen. Wir wollten trotzdem gewinnen, das haben wir nicht geschafft. Wir sind nicht ganz glücklich. Wir wussten aber, dass die keine Blinden sind. In dieser Liga kann jeder kicken."

Ziereis freut sich über "zwei Spiele zu Null"

Markus Ziereis (im BR): "Die Gelb-Rote Karte ist uns natürlich gelegen gekommen. Leider konnten wir das nicht ummünzen in Punkte. Schade, dass die wenigen Chancen, die wir in der zweiten Halbzeit hatten, nicht reingegangen sind. Da haben öfter wenige Zentimeter gefehlt. Wir waren nach der Pause, gerade in Überzahl, nicht mehr so zwingend. Da hätten wir uns mehr erhofft, aber man muss auch sagen: Wir haben zwei Spiele zu Null gespielt. Wir müssen an die positiven Dingen anknüpfen, man darf nicht nur das Negative sehen."