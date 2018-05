... Lottner weiter: "Fakt ist, und das war die Botschaft an die Mannschaft: Wir waren heute in der Lage dazu, zwei Tore in Unterzahl gegen 1860 zu erzielen. Warum soll uns das nicht auch bei Sechzig mit hoffentlich Elf gegen Elf gelingen? Entscheidend wird sein, dass die Mannschaft weiter an sich glaubt, dass wir uns nicht aufgeben. Die Ausgangsposition hat sich nicht wesentlich verändert: Jetzt müssen wir eben zwei Tore schießen. Wir haben in dieser Saison oft genug bewiesen, dass wir das können. Und so gehen wir in dieses Rückspiel."