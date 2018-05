Niko Kovac: "Elfmeter kann man geben"

Niko Kovac: "Der Fußball schreibt die schönsten Geschichten. Unterm Strich haben wir verdient gewonnen. Wir hatten es in den letzten Wochen nicht leicht. Wenn man zusammensteht und eng zusammenrückt, kann man alles schaffen. Ich freue mich natürlich über den Titel, bin aber auch traurig, dass ich nun gehe - auch wenn ich weiß, wo es hingeht. Die, die anderer Meinung sind und mir das nicht glauben, die haben nie Fußballschuhe geschnürt. Ich habe eine Mannschaft hinterlassen, die einen tollen Charakter hat. Es ist immer am schönsten, wenn es am erfolgreichsten ist. Den Elfmeter für die Bayern kann man geben."

Thomas Müller: "Es ist eine Mischung aus eigenen Fehlern, die zu Gegentoren führen, und vorne von verpassten Chancen. Die Vielzahl der Chancen war da. Frankfurt hat aus drei, vier Torchancen drei Tore erzielt. Mit dem Ende nach so intensiven und auch guten acht Monaten ist die Stimmung in der Kabine natürlich am Boden. Es ist extrem bitter, ein Fazit brauchen wir jetzt noch nicht ziehen."

Joshua Kimmich ist extrem niedergeschlagen

Joshua Kimmich: "Das ist für mich persönlich eine brutal enttäuschende Saison. Es ist immer das Gleiche: Hinten machen wir die Fehler und vorne machen wir den Ball nicht rein."

Mats Hummels: "Mit dem Double wäre es eine gute Saison gewesen, so ist es eine ordentliche, gute, enttäuschende - irgendwie dazwischen."

