... über die schlechte Phase der deutschen Mannschaft: "Man sieht bei der WM, dass keine Mannschaft leicht durchkommt. Wir haben uns mit dem Mexiko-Spiel in eine Situation gebracht, die wir heute zurückbekommen.

Wie das Tor fällt, ist symptomatisch. Wir haben einige Punkte, an denen wir ansetzen müssen, wenn wir uns wiedersehen. Welche, werde ich öffentlich nicht sagen. Das letzte überzeugende Spiel, das wir abgeleifert haben, war im Herbst 2017."

WM-Aus im Team eine "Riesen-Enttäuschung"

... über die Gründe für die Südkorea-Pleite: "Wir haben die Dinge, die ich angesprochen habe, verbessert. Das war gegen Schweden viel besser, die Absicherung, die Ballsicherheit. Aber der 65. Minute herum sind wir wild und hektisch geworden, sind in Konter gelaufen, die wir noch wegverteidigt haben. Es ist müßig. Es ist ein ganz, ganz, ganz bitterer Abend für uns und alle deutschen Fußball-Fans."

Oliver Bierhoff ...

... über die Stimmung in der Mannschaft: "Es spricht keiner, jeder ist in sich gesunken, tief enttäuscht. Es ist großer Frust, Riesen-Enttäuschung. Wir hatten gehofft, dass das Spiel gegen Schweden nochmal eine Wende nimmt. Es hat nicht sollen sein, am Ende hat es einfach nicht gereicht. Wir sind nie in Führung gegangen, konnten nie unser Spiel aufziehen."

... über den Vertrag von Joachim Löw: "Jogi hat vor kurzem einen Vertrag unterschrieben, ich gehe fest davon aus. Wir müssen das aufarbeiten. ich gehe aber fest davon aus, dass Jogi weitermacht. Dann müssen wir wieder angreifen."

Löw: Die Leichtigkeit hat gefehlt

Joachim Löw ...

... über die Stimmung in der Mannschaft: "Niemand ist in der Lage,was zu sagen. Wir müssen jetzt schauen, dass wir das annehmen. Zu erklären ist schwierig. Wir haben es nicht verdient, weiterzukommen. Wir haben es nicht geschafft, ein Tor zu erzielen und in Führung zu gehen. Das hat sich das ganze Turnier so durchgezogen."

... über die Ursachen für das frühe Ausscheiden: "Der Mannschaft hat irgendwie die Leichtigkeit gefehlt. Unsere Kombinationsfluss und unsere Sicherheit waren nicht vorhanden.

Wir haben es nicht auf den Platz gebracht, waren verkrampft, konnten keine Dynamik erreichen, um den Gegner zu vielen fehlern zu zwingen. Die letzte Konsequenz und Entschlossenheit im Abschluss waren nicht da."

DFB-Boss Grindel stärkt Löw den Rücken

... über das große Selbstvertrauen im DFB-Team: "Es ist wahnsinnig schwer, solch einen großen Erfolg gleich wieder zu wiederholen. Gewisse Selbstherrlichkeit vor dem Mexiko-Spiel, die dann bestraft worden ist."

... über seinen möglichen Rücktritt: "Ich bin geschockt, dass wir es nicht geschafft haben, gegen Südkorea zu gewinnen und sogar verloren haben. Ich muss mich sammeln, bin maßlos enttäuscht. Darüber müssen wir in Ruhe sprechen. Natürlich brauche ich jetzt ein paar Stunden."

Reinhard Grindel ...

... zur Zukunft von Joachim Löw: "Wir wussten, dass es nach der WM einen Umbruch geben würde, egal, wie es ausgeht. Wir haben uns gefragt: Wem trauen wir das zu? Wir trauen Joachim Löw das zu. Die Meinung gilt für mich nach wie vor. Ich habe bis jetzt von keinem Präsidiumsmitglied gehört, dass es das anders sieht."