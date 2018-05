Thomas Müller kritisiert individuelle Fehler

Thomas Müller, FC Bayern: "Es ist eingetreten, was wir davor gesagt haben: Madrid hat extrem Probleme in den Halbräumen. Nach dem 1:0 haben wir uns zu passiv verhalten. Dann haben wir den Ball nicht hinter die Linie bekommen, bis zur Halbzeit kein Tor gemacht. Wie im Hinspiel schenken wir ein Tor her. Das darf dir in Summe in einem Halbfinale nicht passieren. Wir hätten es einfacher durch die Mitte spielen können. Der Torwart hat auch eine gute Partie gemacht."

...über seine Chance ganz am Ende: "Wenn das Ding reingeht, brennt hier die Hütte."

...über Gründe für das Aus: "Wir müssen uns die Frage stellen, was wir in diesen Partien falsch machen. Wir machen in diesen Spielen immer Fehler, größere Fehler in diesen Halbfinals. Im Fußball geht es immer weiter, auch wenn die Zeit still stehen sollte."

Zinedine Zidane: "Bayern hat fantastisch gespielt"

David Alaba, FC Bayern: "Wir wissen, dass wir ein gutes Spiel gespielt haben. Aber wir sind enttäuscht, haben heute unser Ziel wieder nicht erreicht. Wir wurden für unseren Ehrgeiz und das Teamwork auf dem Platz nicht belohnt."

Zinedine Zidane, Trainer Real Madrid: "Bayern hat fantastisch gespielt, phänomenal. Aber wir haben Charakter und Persönlichkeit gezeigt."

Sergio Ramos, Real Madrid: "Es war sehr knapp für sie, sie haben super gespielt. Sie haben alles reingeworfen. Wir haben beide gelitten. Eine tolle Mannschaft (Bayern). Wir haben aber unsere Seele gezeigt."

Toni Kroos, Real Madrid: "Beide Mannschaften spielen immer sehr wild nach vorne, verteidigen nach hinten nicht so gut. Wir haben die Fehler von Bayern gnadenlos ausgenutzt. Wir mussten über beide Spielen gesehen extrem viel laufen, sind viel hinterher gelaufen. Natürlich sollten wir mit Blick auf das Finale ein bisschen besser verteidigen."

