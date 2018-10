München/Paris - "An Joachim Löw muss man nicht zweifeln. Die Niederlage tut weh, weil sie überflüssig war. Die Mannschaft hat wirklich gut gespielt." Lothar Matthäus sieht Joachim Läöw und seine beim 1:2 in Frankreich verjüngt angetretene Nationalelf auf einem, guten Weg. (Lesen Sie hier: Die deutsche Nationalelf in der Einzelkritik)