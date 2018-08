Einziger konkreter Negativpunkt in Kovacs Augen: "Wir haben zu langsam gehandelt." Doch unter dem Strich zähle eben nur das Weiterkommen. Und Kovac bedankte sich ausdrücklich bei Manuel Neuer - "die Chance war schon richtig gut" -, der in der 33. Minute bei einem Entlastungsangriff der Gastgeber die bis dahin beste Chance der Begegnung vereitelte. Drochtersens Florian Nagel scheiterte freistehend aus zwölf Metern an dem glänzend reagierenden Welttorhüter. Kovac: "Dafür haben wir ja Manuel."

Kovac richtete den Blick gleich wieder nach vorn. Denn wenn es am kommenden Freitag (20.30 Uhr, im AZ-Liveticker) gegen die TSG 1899 Hoffenheim um die ersten Bundesliga-Punkte der Saison 2018/2019 geht, will er eine andere Bayern-Elf erleben: "Wir haben noch einiges zu tun. Ich denke, dann wird das alles besser."

Weitere Stimmen zum knappen Pokalsieg des FC Bayern

Lars Uder (Trainer SV Drochtersen/Assel): "Ich bin einfach nur stolz. Es war eine unglaubliche Leistung, es war für uns ein unglaubliches Spiel. Es ist keine Niederlage, wir haben nicht damit gerechnet, nur mit 1:0 zu verlieren. Ein großes Kompliment an meine Mannschaft."

Joshua Kimmich (FC Bayern): "Als FC Bayern fühlt es sich fast wie eine Niederlage an, heute nur 1:0 zu gewinnen. Wir haben es uns zu schwer gemacht, weil wir langsam gespielt haben."

Franck Ribéry (FC Bayern): "Die haben das gut gemacht, defensiv gut gearbeitet. Der Platz war auch schwierig für uns. Im Pokal gibt es kein einfaches Spiel. Leider haben wir kein frühes Tor gemacht. Dann haben wir 1:0 gewonne, das reicht. Das ist Fußball."

Manuel Neuer (FC Bayern): "Das war natürlich sehr minimalistisch heute. Aber das Wichtigste ist, dass wir in die zweite Runde eingezogen sind. Für uns ist das Allerwichtigste, wieder nach Berlin zu kommen und den Pokal zu gewinnen.