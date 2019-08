Heidi Klum (46) und Tom Kaulitz (29) feiern am Wochenende auf einer Jacht vor Capri, Italien, endlich Hochzeit. Eigentlich wären sie jetzt in der besonders nervenaufreibenden Vorbereitungsphase - in der, zumindest in vielen Liebeskomödien, die Verlobung kurzfristig meist nochmal aufgelöst wird. Doch bei diesen beiden Turteltauben läuft es offenbar anders.