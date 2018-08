Stilsicher in Herrenmode Blake Lively: Auf dieses Outfit wäre Kermit der Frosch sicher neidisch

Da hat Blake Lively (30, "Für immer Adaline") aber ganz schön Mut bewiesen. Am Freitag trat die Schauspielerin in einem neongrünen Hosenanzug auf die Straßen von New York. Ihr Ziel: Das Screening ihres neuen Kinofilms "Nur ein kleiner Gefallen" (Originaltitel: "A Simple Favor"), in dem sie an der Seite von Anna Kendrick (33, "Pitch Perfect") zu sehen ist. Bei dem strahlenden Outfit der 30-Jährigen ist es den anwesenden Gästen aber sicherlich schwergefallen, den Geschehnissen auf der Leinwand zu folgen.