In einem Beitrag für das Magazin "Elle" verriet Meghan Markle 2015, dass sich ihre Eltern in den 1970er Jahren kennenlernten. Ihr Vater arbeitete als Beleuchtungs-Regisseur für eine Seifenoper. Im Studio jobbte demnach ebenfalls ihre Mutter. Auch wenn die Ehe nicht hielt - ihre Eltern ließen sich scheiden, als Meghan sechs Jahre alt war - beschrieb sie die US-Schauspielerin in einem Interview mit "Vanity Fair" als große Unterstützung: "Ich sah sie nie streiten. [...] Wir waren immer noch so eng miteinander verbunden."