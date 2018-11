Stiftung "faceALS" Großes Event mit ernstem Anliegen: Gemeinsam gegen ALS

München - Wenn sich Ex-Ministerpräsident Edmund Stoiber, Varta-Erbe Sven Quandt und 60 honorige Professoren, Ärzte, Wissenschaftler, Unternehmer und Sportler in der St. Emmeramsmühle am Englischen Garten treffen, dann nicht nur wegen der Martinsgans in Rosmarin-Sauce. Sie haben ein ernstes Anliegen.