Im Vergleich zum ersten Quartal gingen die Zwischenwerte im zweiten Quartal an fast allen Standorten zurück. Der Grenzwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter wurde jedoch noch an vier Standorten überschritten. Besonders belastet ist die Luft weiterhin am Mittleren Ring, die hohen Werte an den dortigen beiden Messstationen setzen sich fort. Die Werte in den Wohngebieten liegen bei rund 20 Mikrogramm.