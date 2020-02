Sticheleien gegen Michael Wendler Mobbing gegen den Wendler? Oliver Pocher wehrt sich gegen Kritik

In den vergangenen Wochen hat Oliver Pocher (42) mit seinen Sticheleien und Parodien auf Kosten von Schlagerstar Michael Wendler (47, "Stunde Null") für Aufsehen gesorgt. Der Zwist der beiden wird am 1. März seinen Höhepunkt in der RTL-Show "Pocher vs. Wendler - Schluss mit lustig!" finden, in denen sich die beiden Promi-Männer messen wollen. Für seine Seitenhiebe gegen den Wendler und dessen Freundin Laura Müller (19) sorgte Pocher nicht nur für Lacher, sondern auch für kritische Stimmen. Der Vorwurf: Er würde den Schlagerstar regelrecht mobben. "Das ist nicht Mobbing, sondern Comedy", erklärte Pocher nun im RTL-Interview.