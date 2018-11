25 Kübel für 145.000 Euro: Der Steuerzahlerbund kritisiert auch das Verkehrs- und Mobilitätskonzept der Gemeinde Herrsching am Ammersee. Dabei wurden an einer Straße Pflanzentröge aufgestellt, um den Verkehrsbereich zu beruhigen. Kostenpunkt: 145.000 Euro. In dem Bereich seien aber schon Bäume, sagte Jäger. "Man pflanzt Baum unter Baum." Der Haken an der Geschichte: Wegen der Baumtröge seien Schulkinder an der Straßenüberquerung kaum sichtbar. "Ob das der Verkehrssicherheit dienlich ist, ist stark zu bezweifeln." Dies sei ein klassischer Fall von Steuergeldverschwendung.

Baufirmen-Pech: Über den Arnulfsteg sollen Fußgänger und Radfahrer die Gleise zwischen Donnersberger- und Hackerbrücke queren können. Doch die Kosten für dieses Brückenbauprojekt sind davongelaufen – statt 18 Millionen Euro soll die Brücke nun mehr als 26 Millionen kosten, so der BdSt. Der Grund: Die Stadt hatte Pech mit der ausführenden Arbeitsgemeinschaft, musste den Auftrag kündigen. Neue Angebote kosten mehr. Fertig sein soll der Steg 2020.