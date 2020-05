Steppmuster, Riemchen-Sandalen und mehr Echte Hingucker: Die Sommerschuhtrends 2020

Kniehohe Stiefel mit Absatz

Kniehohe Stiefel liegen ohnehin im Trend und dürfen auch an lauen Sommertagen ausgeführt werden. In Kombination mit Minirock oder fließender Culotte mit Beinschlitz sorgen die Boots mit hohem Absatz für ein modisches Statement. Zudem lassen sie das Bein optisch länger aussehen und verleihen jedem Look einen sexy Charme.