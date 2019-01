"Stella und das Geheimnis" Prinzessin Madeleine hat ein Mutmacher-Kinderbuch geschrieben

Rund um ihren 37. Geburtstag am 10. Juni und ihren sechsten Hochzeitstag am 8. Juni gibt es in diesem Jahr im Frühsommer einen weiteren wichtigen Termin für Prinzessin Madeleine von Schweden (36). Denn ebenfalls im Juni erscheint ihr erstes eigenes Kinderbuch. Was sie mit "Stella och hemligheten" (Dt. "Stella und das Geheimnis") erreichen will, erklärt die Prinzessin in einem Instagram-Post.