Stein mit Heilkräften Rosenquarz: Der neueste Beauty-Trend in Hollywood

Kosmetik mit Rosenquarz

Auch in der Kosmetik wird der Rosenquarz mehr und mehr zum Trend. Immer mehr Hersteller arbeiten mit Kristallessenzen. Model Miranda Kerr (35) hat die Anti-Aging-Wirkung des Edelsteins ebenfalls erkannt - die Beauty-Produkte ihrer Linie "Kora Organics" werden in ihrem Herstellungsprozess durch Rosenquarz gefiltert. Darüber hinaus hat die Australierin einen Rosenquarz-Highlighter auf den Markt gebracht, der die Haut mit seinem perlmuttfarbenen Schimmer nur so zum Strahlen bringen soll. Man darf sich in Zukunft sicherlich auf noch mehr kristallene Kosmetik freuen, so viel sagen wir mal voraus.