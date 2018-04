"Die Simpsons"-Macher reagierten nun in der jüngsten Folge, die am Sonntag ausgestrahlt wurde, auf die Kritik an der Serienfigur. In der Folge am Sonntag liest Mama Marge Simpson ihrer Tochter Lisa aus einem alten Buch vor und merkt dabei, dass das Buch rassistische Andeutungen enthält, die sie früher gar nicht wahrgenommen hatte. Lisa sagt dazu: "Etwas, das vor Jahrzehnten noch bejubelt wurde und nicht als beleidigend galt, ist jetzt politisch inkorrekt. Was soll man da machen?" Mit manchen Dingen müsse man sich zu einem späteren Zeitpunkt beschäftigen, erwidert Marge. Darauf Lisa: "Wenn überhaupt."