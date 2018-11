Mitarbeiter ausreichend geschützt?

Ausreichend geschützt sieht Schiwy ihre Leute offenbar nicht. So werden in einem Papier Schiwys, das nächste Woche im Stadtrat diskutiert wird, Probleme mit inkompetenten Sicherheitsdienst-Mitarbeitern eingeräumt. "In manchen Fällen", heißt es da, hätten diese "wenig beziehungsweise gar keine Deutschkenntnisse" gehabt, "aufgrund ihres Alters nicht über die notwendige körperliche Fitness" verfügt, "keine angemessene soziale Kompetenz" gezeigt oder gar "überhaupt nicht in Not- beziehungsweise Übergriffsfällen reagiert".