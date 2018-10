Berg am Laim - Lange Autoschlangen, in denen auch die MVG-Busse feststecken, sieht man täglich an der Truderinger Unterführung, die die Gleise quert. Komplettchaos am S-Bahnhof Berg am Laim: Das ist die Situation, seit im Dezember 2016 die Tramlinie zum S-Bahnhof in Betrieb ging und eine Fußgängerampel nördlich des Tunnels installiert wurde.