Steht sein Comeback an? Sacha Baron Cohen verteilt einen Seitenhieb an Donald Trump

Der Comedian Sacha Baron Cohan (46, "Der Diktator") ist bekannt dafür, kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Als sein Alter Ego Ali G beispielsweise hat er bereits 2003 den jetzigen US-Präsidenten Donald Trump (72) interviewt und ihn dabei ziemlich vorgeführt. Spätestens seit diesem Aufeinandertreffen war Trump nicht gut auf den Briten zu sprechen, was er auch in aller Öffentlichkeit zugab. Jetzt holte Cohan via Twitter zum erneuten Seitenhieb gegen Trump aus - und machte damit gleichzeitig eine vielversprechende Ankündigung für seine Fans.