Stefan und Rafi suchen das Weite "Die Bachelorette": Zwei Kandidaten gehen freiwillig

Gruppendate in der Brauerei

Beim folgenden Gruppendate in einer Brauerei geht es feucht fröhlich zu. Das Ziel von Nadine: Die Jungs etwas betrunken machen und vom besten Freund Tobias ausquetschen lassen. Sie selbst beobachtet die Szenerie heimlich, hört aber jedes Wort mit. Stefan (35) nimmt dann auch kein Blatt vor dem Mund: "Sie ist optisch nicht der Typ Frau, auf die ich stehe." Der sei klein, blond und zierlich gibt der Steuerrechtler zu. Wenig später zieht Stefan in der Villa die Konsequenzen und kündigt ebenfalls seinen freiwilligen Ausstieg an: "Ich will nicht jemandem den Platz wegnehmen. Bei mir funkt es gar nichts."

Maxim geht aufs Ganze

Beim letzten Einzeldate entscheidet sich Nadine für Zweisamkeit mit Maxim (29). Nach einem aufregenden Gleitschirmflug, suchen die beiden in einem Pool nach Abkühlung. Dort geht Maxim aufs Ganze und strebt vom ersten Moment an nach Körperkontakt mit Nadine, der das ein wenig zu viel zu sein scheint: "Maxim ist ein bildhübscher Mann, mega charismatisch. Ich habe mich im ersten Moment überrumpelt gefühlt." Zum Kuss kommt es dann auch nicht: "Das hätte sich merkwürdig angefühlt", erzählt Nadine, was auch am Knutschen mit Alex vor einer Woche liegt: "Ich würde nie mit zwei Jungs gleichzeitig was anfangen."

Bei der abschließenden Nacht der Rosen lässt Stefan zunächst die Bombe platzen und teilt Nadine seine Entscheidung mit, dass er freiwillig die Show verlässt. Doch damit nicht genug: Auch bei der Rosenvergabe muss ein weiterer Kandidat gehen: Nadine hat an diesem Abend für Kevin (27) keine Rose mehr übrig. Der sieht das allerdings recht sportlich und hegt keinen Groll gegen die Bachelorette: "Ich wünsche ihr alles Gute und, dass sie den richtigen findet."