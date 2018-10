Steak-Bestellung schon bei Reservierung

"Das langsame Smoken sorgt dafür, dass das Fleisch zart bleibt", erklärt Inhaberin Ngan Dannemann. "Der Geschmack ist nicht schwer, sondern leicht und angenehm." Seinen Namen hat das Restaurant vom Hickory-Holz, über dem das Fleisch gegrillt wird. Früher war das Grill & Smokehouse in der Landsberger Straße in Pasing ansässig. Doch das Restaurant lag versteckt und war nur schwer zu finden. Deshalb zog Dannemann das Lokal nach Neuhausen um. Seit dem 15. August findet man es in der Blutenburgstraße.