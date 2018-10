Oberbürgermeister bemüht sich um prompten Lösungsvorschlag

Nun bietet Oberbürgermeister Dieter Reiter dem Wagenplatz einen neuen Standort an: ein Grundstück an der Passauer Straße/Heckenstallerstraße in Sendling. Bis 30.11. sollen die Olga-Bewohner den bisherigen Platz noch nutzen können, um den Umzug organisieren zu können.