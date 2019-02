"Der große Bellheim" - immer, wenn er in München ist, fährt er U-Bahn! Schauspieler Mario Adorf beeindruckt damit nicht nur durch seine starke Präsenz auf der Leinwand, sondern auch im Untergrund. Mit seiner Frau Monique lebt der 88-Jährige normal zwar, weil's klimatisch doch ein bisserl angenehmer ist, in Saint-Tropez an der Côte d'Azur. Er hat aber auch in München eine Wohnung: Seit 15 Jahren wohnt er in der Nähe des Siegestors in Schwabing.