Klar ist, dass Bales Tage bei Real gezählt sind. In der vergangenen Saison kam er in der Liga in nur 29 Spielen zum Einsatz, erzielte in 1791 Minuten nur acht Tore. In nur 55 Prozent seiner Einsätze stand der wohl bestbezahlte Bankdrücker in der Startelf. In der Champions League bestritt der Mann aus Cardiff sieben Spiele, traf in 488 Minuten ganze drei Mal. Viel zu wenig für einen Spieler, der einst der teuerste Transfer der Welt war.