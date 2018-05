Statements der stolzen Omas Fürstentum bestätigt: Beatrice Casiraghi ist erneut Mutter geworden

Babyglück in Monaco! Wie das Fürstentum in einem offiziellen Statement mitteilte, sind Beatrice Casiraghi (32) und ihr Mann Pierre Casiraghi (30) zum zweiten Mal Eltern geworden. Einer Mitteilung der stolzen Omas Prinzessin Caroline von Hannover (61) und Gräfin Donna Paola Marzotto zufolge erblickte Francesco Carlo Albert am 21. Mai 2018 das Licht der Welt. Das Baby nimmt den zehnten Platz in der Thronfolge Monacos ein.