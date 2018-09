Nach "#wirsindmehr"-Statement Bonos "Stimme war komplett weg": Konzert in Berlin abgebrochen

Die irische Rockband U2 ("Songs Of Experience") musste am Samstagabend ihren Auftritt in Berlin abbrechen. In einem Statement, das auf der Website von U2 veröffentlicht wurde, heißt es dazu: "Die Absage heute Abend tut uns so leid. Bono hatte vor der Show eine großartige Form, war gut bei Stimme und wir freuten uns alle auf die zweite Nacht in Berlin, aber nach ein paar Liedern verlor er seine Stimme komplett." Zudem erklärten Adam Clayton (58), Larry Mullen (56) und The Edge (57) über ihren 58-jährigen Frontmann: "Wir wissen nicht, was passiert ist und wir holen medizinischen Rat ein."