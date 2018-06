Statement von seinem Anwalt Sylvester Stallone: Schmierenkampagne unter dem #MeToo-Deckmantel?

Die Nachricht, dass die Staatsanwaltschaft von Los Angeles gegen Hollywood-Star Sylvester Stallone (71) Ermittlungen bezüglich angeblicher sexueller Übergriffe aufgenommen habe, ließ der Mime nicht lange unkommentiert. Dabei handele es sich laut seinem Anwalt Marty Singer um nichts weiter als eine Schmierenkampagne, berichtet die US-Seite "Page Six" und zitiert ihn mit den Worten: "Man bekommt nie zu sehen, wie die Polizei oder die Staatsanwaltschaft ein Statement über irgendjemanden veröffentlicht, der eine Anzeige zur Polizei bringt - Menschen würden dadurch ruiniert. Warum also sich an die Medien wenden? Warum nicht zuerst die Ermittlungen durchführen?", so Singer.