Denn erst ganz am Ende der Show ließ er sich ein Statement entlocken. So befand er in der Causa Naidoo: "Wir machen hier eine Unterhaltungssendung, und da geht es um Unterhaltung, nicht um Hass oder irgendwelche Hetze. Deshalb steht die ganze Jury und das ganze Team hinter der Entscheidung von RTL." Gleichzeitig betonte er, dass es in der Show "um die Sänger und nicht um die Jury" geht. "Das haben hier einige in der letzten Woche ein bisschen durcheinander gekriegt. Wir suchen hier nicht den Super-Juroren oder wer weiß was."