Statement ihrer Sprecherin Streit mit Donald? "Melania Trump schaut im Fernsehen, was sie will"

Der Grund für die Aufregung

Der Kommentar dazu, welchen Sender Melania Trump im Fernsehen sieht, ist eine Reaktion auf einen Artikel in der "New York Times". Darin wurde angedeutet, dass der Präsident angeblich verärgert gewesen sei, weil seine Frau CNN in der Air Force One laufen ließ, als die beiden in der vergangenen Woche unterwegs waren. Donald Trump hatte CNN zuvor öffentlich kritisiert, und den Sender als "Fake News" bezeichnet.