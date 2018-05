Statement des Kensington Palasts Meghan Markle bestätigt: Ihr Vater wird nicht zur Hochzeit kommen

Gestellte Fotos von Thomas Markle hatten zuvor für Aufsehen gesorgt, ebenso wie die Meldung, dass er wegen eines Herzinfarkts in einem Krankenhaus operiert werden musste. Meghan Markles Halbbruder, Thomas Markle Jr., hatte laut "The Sun" gar in einem Brief an Prinz Harry kritisiert, dass sich seit ihrer Verlobung mit Prinz Harry auch ihr Leben in ein Medienrummel verwandelt habe.