Statement der Handelskammer Bill Cosby muss ins Gefängnis - sein Hollywood-Stern bleibt

Bill Cosby (81) muss zwischen drei und zehn Jahre wegen schwerer sexueller Nötigung ins Gefängnis. Die Handelskammer von Hollywood, die für die Sterne auf dem Walk of Fame verantwortlich ist, sieht deswegen aber keinen Handlungsbedarf. In einem Statement, das unter anderem auf Twitter zu lesen ist, heißt es, der verurteilte Entertainer könne seinen Stern auf dem Walk of Fame behalten. Zuvor war die Behörde offenbar mehrmals aufgefordert worden, die Plakette zu entfernen, unter anderem gab es eine Petition dazu.