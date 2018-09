Statement auf Instagram Überraschung: Drittes Kind für Robbie Williams und Ayda Field!

"Neues Team von 5"

Der "unglaublichen" Leihmutter seien sie "auf ewig dankbar". Weiter schreibt Field, dass ein "sehr langer und schwieriger Weg" hinter ihnen liege. Deshalb auch die Geheimniskrämerei. Nun sei aber alles in bester Ordnung. "Wir sind überglücklich, dieses wunderschöne Mädchen in unserem Leben zu haben und fühlen uns gesegnet, dass wir in einer Welt leben, die dies möglich macht", so Field. Sie bittet zudem um Privatsphäre, damit sie als "neues Team von 5" zusammenwachsen können.