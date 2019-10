Statement auf Instagram Aus Protest lehnt Greta Thunberg Umweltpreis ab

"Als stünden uns vier Planeten zur Verfügung"

Als schlechtes Beispiel führt die 16-Jährige ihre eigene Heimat an: "Wir haben einen tollen Ruf in der Welt, wenn es um Klima- und Umweltthemen geht. [...] Dabei leben wir in Schweden, als stünden uns vier Planeten zur Verfügung, wie der WWF und Global Footprint Network berichten. Und so ziemlich dasselbe gilt für den gesamten Norden." Der Nordische Rat, der ihr den Preis verleihen wollte, ist das zentrale Forum der Region Skandinaviens.