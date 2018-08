Statement auf Facebook Joey Heindle: Ehe-Aus nach nur einem Jahr

Das ging nicht lange gut: Der Sänger Joey Heindle (25, "Irgendwo") und seine Frau Justine (28) haben sich nach etwas mehr als einem Jahr Ehe getrennt. Dies verriet Heindle jetzt auf seiner offiziellen Facebook-Seite in einem Statement. Die beiden gaben sich erst im Mai 2017 das Ja-Wort. Es würde Situationen im Leben geben, gegen die man machtlos sei, schreibt Heindle. Man habe sich nach langem Überlegen dazu entschieden, ab sofort getrennte Wege zu gehen: "Justine und ich verstehen uns nach wie vor gut und das soll auch in Zukunft so bleiben."