Statement auf Facebook David Lynch klärt auf: Das hält er wirklich von Trump

David Lynch (72, "Twin Peaks") will offenbar einiges klarstellen. Der Regisseur veröffentlichte nun einen Brief an Donald Trump (72), in dem er den US-Präsidenten auffordert, die Art, wie er das Land regiert, zu überdenken. In einem "Guardian"-Interview hatte der Filmemacher zuvor gesagt, dass Trump "als einer der größten Präsidenten in die Geschichte eingehen könnte", weil er das System so verändert habe. Lynch erklärte zudem, "niemand ist in der Lage, diesem Typ auf eine intelligente Weise entgegenzutreten".