Euernbach - Wer Hanf hört, denkt an Marihuana. Wer so ein riesiges Hanffeld, wie das von Landwirt Josef Coufal sieht, mitten im für strikteste Prohibition bekannten Bayern, der reibt sich verständlicherweise wohl erst einmal ungläubig die Augen.

Wenn man dem 20-Jährigen zuhört, müssen sich in diesem Sommer skurrile Szenen abgespielt haben an der zwei Hektar großen Plantage im beschaulichen Euernbach bei Pfaffenhofen an der Ilm.