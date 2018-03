Am Mittwochabend sahen nur noch 720.000 Menschen die zweite Folge der Show, die rund zweieinhalb Stunden dauerte. Schon zum Start in der vergangenen Woche interessierten sich lediglich 1,09 Millionen Menschen für die Sendung. In "Start up!" sucht Investor Carsten Maschmeyer einen Jungunternehmer, mit dem er in eine vielversprechende Geschäftsidee eine Million Euro investieren will.